Hosteleros protestan en toda Andalucía para pedir a las administraciones ayudas directas tras un año de pandemia

Los hosteleros de Andalucía se han manifestado este martes en todas las capitales de provincia para reclamar al conjunto de las instituciones que se agilicen las ayudas directas y que pasen "de las palabras a los negocios", tras vivir el primer aniversario de la pandemia del coronavirus como "un año de abandono y ruina" para el sector. Esta movilización se ha llevada a cabo en todo el país consensuada por la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE).

Así, en Málaga, el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería y de Mahos, Javier Frutos, que ha participado en la concentración de la capital malagueña, donde ha mostrado el malestar del sector junto a un centenar de participantes, según datos de la Federación, ha criticado que "ha pasado un año desde el inicio de esta pesadilla y aún tenemos que denunciar que no recibimos ayudas".

Para Frutos, la hostelería "no puede aguantar más" y alerta de que "no queremos que haya que conmemorar un segundo aniversario de la pandemia porque a ese no llegaremos". Es por ello por lo que pide la llegada de ayudas directas, la agilidad en la vacunación contra la Covid-19 y que "se nos escuche" en el diseño y aplicación de las restricciones porque, alerta, "estamos ante la última oportunidad de salvar un pilar básico de la economía española y andaluza".

Bajo el lema 'Un año de pandemia, 12 meses de abandono, 365 días de penurias', la caravana de coches ha salido del dique de Levante, y ha pasado por las sedes de los gobiernos local, autonómico y central de Málaga, para concluir en el Puente de Tetuán tras atravesar la Alameda Principal.

Por su parte, en Sevilla, la manifestación, que ha sido secundada por unas 1.000 personas, según fuentes de la organización, ha comenzado en la Plaza de La Campana y terminado en la Plaza de España, ante la sede de la Delegación del Gobierno.

En la misma ha participado el vicepresidente de la federación regional y presidente a nivel provincial en Sevilla, Antonio Luque, quien ha afirmado, en declaraciones a los periodista, que "se cumple un año de la pandemia y venimos a decirle al Gobierno que llevamos un año sin ayudas directas, que nos estamos arruinando, que nos hacen falta esas ayudas directas y, sobre todo, que nos escuchen, que haya diálogo y que tienen que entender que para sobrevivir nos hacen falta nuestros negocios abiertos, que llega un tiempo que no podemos seguir cerrados sin dar cenas, y que hay en Andalucía 70.000 parados, es decir, de cada diez nueve son de la hostelería".

Además, ha habido dos caravanas de coches, una desde la parada de metro de Condequinto (Dos Hermanas) y otra desde Castilleja de la Cuesta (Sevilla) que han terminado en el aparcamiento de Plaza de Armas de la capital, desde donde los participantes han ido a pie hasta el centro para unirse a la manifestación.

En Granada, según la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, se han concentra una cien personas en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento de Granada, mientras que en Jaén capital, Hosturjaén ha convocado una concentración en la Plaza de las Batallas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

En Córdoba capital, la manifestación ha sido en vehículos, que han partido de la avenida Vallellano y recorrido las calles céntricas de la ciudad; en Almería, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería ha celebrado una caravana de coches por todo el centro; y en Cádiz, la marcha ha partido de la avenida de la Sanidad Pública, a la altura de la Estación de San Severiano.

Por último, en Huelva la asociación provincial (Apehh), perteneciente al Círculo Empresarial de Turismo (CETH), no ha organizado ninguna manifestación y la movilización se ha limitado a la entrega de un manifiesto ante la Subdelegación del Gobierno y la Delegación de la Junta.

De este modo, en cada una de las protestas se ha leído un manifiesto, en el que el sector de la hostelería, que engloba a bares, restaurantes, ocio nocturno, discotecas y salas de fiesta y caterings y eventos, junto con las empresas de distribución, suministros y la industria auxiliar, alude al "abandono, la ruina y la desesperación" tras un año del inicio de la pandemia del Covid-19, al tiempo que añade que "no puede aguantar más" y que la situación "es crítica, dramática y alarmante".

"Realmente estamos ante la última oportunidad de salvar un pilar básico de la economía española y andaluza. No hablamos de rentabilidad, hablamos de supervivencia de empresas, depuestos de trabajo, de personas", añade el sector en dicho manifiesto, en el que destaca que "un año después, nos encontramos ante un dato aplastante: España es el país de la UE que menos ayudas ha dado a la hostelería, según un estudio de Competur".

Apunta que en el conjunto de España, unos 85.000 negocios han cerrado definitivamente, según datos de la patronal nacional, con una pérdida de 300.000 empleos. En Andalucía, "estimamos que más de 10.000 establecimientos ya no volverán a abrir; y tenemos en la calle a casi70.000 trabajadores". "El tamaño del desastre es evidente, y aún queda la finalización de los ERTE", apunta.

Además, indica que, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Andalucía representa el 20% de la pérdida total de empleo en el conjunto de la hostelería de España, "y a día de hoy, la única ayuda directa que la Junta de Andalucía ha dado a nuestro sector es un pago único de 1.000 euros a los autónomos. Muchos anuncios, muchos titulares, pero no recibimos nada".

"La hostelería ha mantenido desde el primer día una actitud colaborativa y propositiva", indican, para añadir que "nuestra mano sigue tendida, pero no solo necesitamos que nos oigan, necesitamostrabajar". "La hostelería no es un foco de contagio, es un foco de empleo".