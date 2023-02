Los concejales del PP de Nerva se plantan ante Moreno por “inacción” ante el vertedero y dejan la política

“Algunos cerrarían los ojos y tirarían hacia delante, pero mi dignidad y mi conciencia no me lo permiten”. Con este mensaje se ha despedido de la política municipal José Antonio Lozano, portavoz del PP en Nerva. Su despedida está acompañada de la de los otros tres concejales del partido de Juan Manuel Moreno en el mismo Ayuntamiento de Nerva, que ya habían mostrado en alguna ocasión sus discrepancias con la cúpula regional de su partido por lo que entienden que era “inacción” para cerrar el vertedero de residuos tóxicos del pueblo. Ahora han dado un paso adelante en esa pelea: a cuatro meses de las elecciones municipales anuncian que en mayo no cuenten con ellos en el Partido Popular, que no se presentan.

Lozano lo ha hecho por la doble vía de una publicación en su perfil de Facebook y un comunicado de prensa. Este último cita la decisión en nombre, no del grupo, sino de la Junta Local del Partido Popular de Nerva, indicando que “anunciamos el propósito de este Grupo de dejar la política a final de legislatura, por lo que no concurriremos a las próximas elecciones municipales del mes de mayo”.

En la nota, muestra “el gran descontento del PP nervense con la política medioambiental de la Junta de Andalucía, continuista de la anterior cuando gobernaba el PSOE, y que tanto daño está haciendo a Nerva y a la Cuenca Minera de Riotinto”. Además, “ha querido dejar claro el abandono que durante esta legislatura han sufrido por parte de la Dirección Provincial del PP de Huelva, que en ningún momento ha mostrado apoyo a sus compañeros de Nerva en su objetivo de buscar una fecha para el Cierre del vertedero”.

Desde el PP nervense “manifestamos que hemos sido sumamente generosos en estos cuatro años, al proponer con 8 años vista, a finales de 2018, una fecha límite para el cierre del vertedero en 2026, lo cual no ha tenido el apoyo del Partido”, y además lamentan “que no haya ninguna intención de cerrar el vertedero a corto o medio plazo, a pesar del informe topográfico de 2014 que evidenciaba el próximo llenado de las instalaciones, incluido el recrecido”.

“Es absurdo presentarse”

“Nadie podrá decirnos que íbamos en contra de nadie ni que el vertedero no se podía cerrar de un día para otro, pues, en un gran ejercicio de solidaridad, dábamos un plazo de 8 años, poniendo como límite 2026, lo cual también fue rechazado, por lo que hemos decidido no volver a presentarnos, ya que al no tener apoyo desde Huelva y Sevilla es absurdo ir a unas municipales si no vamos a poder cumplir después con los vecinos de Nerva”, indica la misma nota.

Desde el PP nervense amplían su queja, y muestran “nuestro malestar con el abandono al que se está castigando a esta Comarca, la cual tiene su destino marcado desde hace más de 30 años como receptora de residuos tóxicos y peligrosos, y las administraciones se limitan a propiciar que esto sea posible, olvidando el desarrollo y el futuro digno que estos pueblos merecen”.

Lozano lamenta, por último, “que se haya puesto por delante a los poderes económicos y se haya dejado atrás a las personas y a los pueblos olvidados de la provincia de Huelva, entre ellos, Nerva y la Cuenca Minera”, indicando que “no se puede estar continuamente defendiendo a tu pueblo cuando desde tu partido en Huelva llaman por teléfono a tus compañeros para que no se hagan una foto con los compañeros de Nerva con un cartel que pide una fecha para el cierre del vertedero. Así es imposible poder seguir trabajando”.

Se busca una lista alternativa

Al PP de Huelva esta situación le crea un problema, sobre todo porque es una de las provincias donde presenta lista en todos sus pueblos y entidades locales (79+2). En esa intención ha trabajado siempre el actual presidente provincial, Manuel Andrés González, que ahora se encuentra con el asunto difícil de armar una lista a cuatro meses de las urnas.

Fuentes del partido de Juan Manuel Moreno indican que ya se cuenta con una persona que podría encabezar la lista, que será, asimismo, la encargada de elaborarla.

Su labor no será fácil, porque el objetivo es, como poco, mantener los cuatro concejales logrados en 2019, dos más que en 2015 y los mismos que en 2011, año en el que el PP consiguió sus cuatro primeros ediles en este Ayuntamiento, enclavado en una comarca minera.