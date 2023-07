Ecologistas entregan 260.000 firmas en Bruselas para que presione y frene el “atentado ecológico” del PP en Doñana

La solución al conflicto desatado en Doñana vendrá de Europa. Esta es la declaración principal que científicos y ecologistas vienen repitiendo desde la presentación, por segunda vez, de una proposición de ley de PP y Vox en el Parlamento andaluz para indultar regadíos en el entorno de Doñana. Y para reforzar lo que consideran un axioma, cinco organizaciones ecologistas se han plantado este miércoles en Bruselas para entregar a las autoridades europeas 260.000 firmas de ciudadanos de toda Europa en contra de esta futura norma, que a su vez quieren que sirvan de palanca para que la Comisión Europea mantenga su presión a los gobiernos central y andaluz. Sólo así consideran que se podrá frenar este “atentado ecológico”, al que también califican de “despropósito ambiental y social” y de “auténtica burla a la normativa y a las autoridades europeas”.

La ciencia, y no sólo la NASA, insiste en cascada: la situación de Doñana es crítica y la ley de regadíos puede ser el remate

Más

Ecologistas en Acción, Salvemos Doñana, SEO/BirdLife, WeMove Europe y WWF son las cinco entidades que se han reunido con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, el mismo que hace unos meses le dijo al responsable ambiental andaluz, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, que la Comisión Europea no ve con buenos ojos una ley que “deteriora” este enclave protegido. Por parte del organismo comunitario no ha habido un pronunciamiento oficial sobre el encuentro, aunque la delegación española asegura que Sinkevičius ha comentado que “comparte la preocupación” por el futuro de Doñana y que ha recordado que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a tomar medidas para preservar el humedal. De hecho, desde la Comisión se apunta no sólo que la ejecución de esta resolución es una prioridad, sino que todavía no se han dado los pasos necesarios para su cumplimiento por parte de las autoridades españolas.

Las cinco organizaciones han insistido en que esta proposición de ley “implica aumentar los niveles de extracción de agua y, por lo tanto, generar más presión sobre el acuífero de Doñana” en uno de los peores momentos de su historia: oficialmente sobreexplotado, en medio del peor periodo de sequía del último medio siglo y con periodos más largos y calurosos a cuenta del cambio climático. Por ello, se considera vital que la Unión Europea “siga presionando” al máximo nivel político para abortar una iniciativa que –insisten– pone en peligro el humedal más importante de Europa.

De paso, han recordado que las autoridades europeas ya han expresado por carta su “sorpresa y malestar” con esta iniciativa de PP y Vox que se tramita en el Parlamento, aunque el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha dado ahora instrucciones para paralizar el proceso hasta después de las elecciones del próximo 23 de julio. Por ello, las entidades ecologistas creen “una temeridad” que Andalucía continúe con este proyecto, que puede acarrear sanciones económicas e “incluso cuestionar los fondos Next Generation” que pueda recibir la comunidad autónoma.

“Auténtica burla a la normativa”

En este contexto, la única opción que ven viable es la retirada de la proposición de ley y el cumplimiento “estricto y al cien por cien” del Plan de la Fresa, aprobado en 2014 para regularizar una agricultura de frutos rojos que se estaba disparando sin control. El proyecto legislativo de PP y Vox, han abundado, es “una auténtica burla a la normativa y a las autoridades europeas, así como a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo”, un “despropósito ambiental y social” que de manera “injustificable” pone en peligro a Doñana.

Así las cosas, consideran que no frenar esta ley “sentaría un lamentable precedente” que puede afectar en cadena al resto de humedales y paisajes de Europa. Su aprobación supondría “una clara invitación a futuras ocupaciones ilegales de nuevas superficies forestales”, un fenómeno que puede dar el salto de la escala nacional a la europea, y es que lamentan que se está generalizando en toda Europa que espacios naturales protegidos “están siendo arrasados, casi siempre con intereses políticos o económicos”. En este sentido, le han transmitido al comisario Sinkevičius un mensaje rotundo: “Si cae Doñana pronto caerán otros”.