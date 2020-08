"¡Lepe será tumba del racismo!" Los migrantes temporeros se levantan para manifestarse tras 20 días durmiendo al raso

“La inmigración no ha empezado ahora. Es de siempre”. Es una de las frases que se podían leer este miércoles en las pancartas que portaban los inmigrantes que se han manifestado por varias calles de Lepe, desde la estación de autobuses al Ayuntamiento. Llevaban 20 días durmiendo al raso ante el Consistorio, tras ver arder sus chabolas dos veces en cinco días, hasta que han decidido ponerse en pie y manifestarse contra el "racismo institucional".

Son dos puntos simbólicos: uno, el que sirve para llegar al pueblo, el usado por muchas de de las personas que acuden a este lugar de la costa de Huelva para trabajar en la recogida de la fresa. El otro, el sitio ante el que llevan más de veinte días durmiendo, tras dejarles sin nada los dos incendios que arrasaron sus chabolas.

En un ambiente de crispación más en las redes sociales que en las calles del pueblo, la movilización se ha desarrollado sin problema alguno desde las 10.30, con alguna queja de los convocantes, como que en tramo les hayan “obligado” a discurrir por el carril bici de una de las calles, con lo que no cumplirían las medidas de separación necesarias. El Consistorio no se ha pronunciado más allá de la petición este martes de que la manifestación no se celebrase por motivos sanitarios.

Quejas puntuales aparte, todo ha ido según lo previsto. La protesta, convocada por la coordinadora 'Solución Asentamientos', entre otros colectivos, se ha desarrollado con normalidad, con la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento por parte de algunos participantes.

Colaboración con las fuerzas del orden

La presidenta de Asnuci, Ana Mateos, criticada por el Ayuntamiento por su dualidad de integrante de una ONG y concejal socialista en Ayamonte, ha calificado la marcha de "ejemplar" y ha destacado "la colaboración" de los asistentes con la Guardia Civil y Policía Local. Las fuerzas del orden no han tenido que intervenir en ningún momento. Tampoco ha habido roces, sino lo contrario, con los vecinos de la localidad.

“Stop chabolas”, o “Lepe será la tumba del racismo”, son algunos de los mensajes que se han podido leer.

A falta de reacción municipal, sí la ha habido por parte del presiente provincial del PP, Manuel Andrés González, otrora alcalde de Lepe. “No se lo creen ni los convocantes de la manifestación”, ha dicho en sus redes sociales ante la acusación de racismo hacia sus convecinos. “Si Lepe se ha caracterizado por algo a lo largo de toda su historia es por ser un pueblo acogedor, integrador y solidario. Convivimos con cerca de 100 nacionalidades y jamas ha habido conato de racismo, todo lo contrario, integración absoluta. La inmensa mayoría de los inmigrantes que conviven con nosotros están adaptados a nuestra cultura y tradiciones y desde nuestro ayuntamiento se promueven actividades para fomentar la de ellos. Por eso, señores socialistas de Lepe, decidle claro y alto a vuestra compañera de partido -en referencia a Ana Mateos- que si quiere promover manifestaciones que lo haga en su pueblo pero que no venga a un pueblo ejemplo de acogimiento a los que vienen de fuera”.

Ajena a estas críticas, Mateos se reafirma en que lo que se pretende es visibilizar la problemática de este colectivo, al que los incendios ha dejado sin nada. “Desde hace 20 años se reivindica una solución habitacional para los asentamientos, pero ahora se trata de dar una respuesta con urgencia”. Lejos de amilanarse por la denuncia puesta contra ella por el Ayuntamiento como inductora de la concentración que hace 20 días se lleva a cabo, sostienen que habrá más acciones de protesta.

Petición de prohibición

El teniente de alcalde portavoz del Ayuntamiento de Lepe, Jesús Toronjo, pedía ayer que se prohibiese la manifestación “organizada por el Partido Comunista de Andalucía”. Lo explicaba en una convocatoria en la que el alcalde accidental, Adolfo Verano, volvía a darle el protagonismo en este tema.

Toronjo esgrimía “recomendaciones e informes de la Policía Local, la Junta Local de Seguridad y la consejería de Salud de la Junta de Andalucía, al objeto de dar cumplimiento a la Orden publicada en el BOJA del pasado 29 de julio que prohíbe la participación en cualquier agrupación o reunión de más de 15 personas para prevenir y contener el brote epidémico de COVID-19”.

Sí afirmaba que “bien podría celebrarse frente a la subdelegación del Gobierno en Huelva o ante el propio Gobierno de España, puesto que es allí donde se ubica la institución responsable en materia de inmigración y de documentación para estas personas”.

Pendientes de ver si se soluciona la situación de estas personas, los que “viven” ahora en la Plaza de España de Lepe volvieron a sus colchones al terminar la movilización. A esa hora, el sol caía a plomo sobre la plaza, pero parece que se han acostumbrado a sufrirlo desde que el fuego les dejó sin chabolas, sin perspectiva en el horizonte de que todo se solucione más pronto que tarde.