Aspirantes a policía en un pueblo de Jaén denuncian a la alcaldesa por “manipular” de forma “grosera” las oposiciones

Las oposiciones para ser policía local en Jódar, un municipio de 11.800 habitantes de la provincia de Jaén, están impugnadas por dos aspirantes a la plaza que han denunciado a la alcaldesa en un juzgado acusándola de cambiar las pruebas cuando el proceso ya estaba iniciado. Por “interferir” de una manera “grosera y clara”, aseguran.

La regidora Juana Cazorla (IU) se enfrenta a un contencioso administrativo por haber cambiado al psicólogo encargado de la última parte de la oposición, algo que, según la documentación presentada ante el juzgado, no se puede hacer una vez ha comenzado el proceso y se han agotado los plazos de impugnación por parte de los aspirantes. Cazorla se defiende asegurando que tomó la decisión asesorada por su equipo.

Los hechos fueron denunciados judicialmente en febrero pero tienen su origen en el pasado mandato consistorial cuando se iniciaron las oposiciones en la primavera de 2023. En aquella ocasión, gobernaba el PSOE con mayoría absoluta, siendo alcaldesa María Teresa García. Ahora, la primera edil es Juana Cazorla que, pese a ser de Izquierda Unida -integrada en la marca Por Andalucía-, gobierna en coalición con el PP. Esta alianza ya se dio antes en Jódar, en el año 2007.

La Policía Local de Jódar ha sido un tema recurrente en los últimos años. El PP ha insistido, cuando estaba en la oposición, en que la situación del cuerpo era difícil porque se vivía un ambiente interno “muy duro”. De hecho, durante la investidura de Cazorla como alcaldesa, el portavoz popular y actual primer teniente de alcalde, Juan Ruiz, dedicó sus primeras palabras como parte del equipo de Gobierno a mostrarse del lado de los agentes municipales: “Que un cuerpo de Policía, que siempre ha estado al servicio del pueblo cuando este lo ha necesitado, haya tenido que soportar los desmanes e ira de sus superiores, clama al cielo”.

Apenas unos días después de estas palabras, la alcaldesa decidió sustituir al psicólogo encargado de la última prueba de la oposición, a la que ya sólo aspiraban cuatro personas. Lo hizo, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, revocando el nombramiento del técnico en Psicología que se había producido justo antes de la investidura de la nueva Alcaldía.

Juana Cazorla firma el documento en el que se recoge el cambio de psicólogo alegando la “conveniencia de efectuar nueva designación” sin aportar más datos al respecto. De hecho, como la prueba estaba prevista para el 28 de junio, se aplazó en primera instancia y tras las reclamaciones de los últimos meses, no se ha celebrado hasta hace dos semanas, ya con el nuevo psicólogo.

Si el juzgado acaba declarando ilegal el cambio de técnico en psicología impulsado por la alcaldesa, las oposiciones pueden ser declaradas nulas o se pueden resolver indemnizaciones para los afectados, según explican fuentes municipales consultadas.

Algo que persiguen los aspirantes que han impugnado el proceso porque consideran que la actuación de la regidora es “arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico”. Así se lo hicieron constar a la propia alcaldesa a través de un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía y posteriormente al propio juzgado.

Una “ilegalidad grosera”

“Al órgano convocante no le pertenece la potestad de decidir la conveniencia o no de efectuar una nueva designación de Asesor Técnico. La facultad prevista en la LBRL que se cita, artículo 21.h), en nada tiene que ver con la decisión adoptada y carece de la mas mínima motivación el fundamento en el que pretende basarse: ”Partir de un nuevo perfil a determinar por esta alcaldía“”, señalan los aspirantes en la documentación presentada. Para los afectados, el cambio de psicólogo es una “ilegalidad grosera, clara y evidente que, además de intrínsecamente nula, podría acarrear otro tipo de responsabilidad que no corresponde en este momento ni aquí cuestionar”.

No obstante, ahí no acaban los problemas con esta oposición. El pasado mes de febrero, tras más de medio año con la oposición parada por la impugnación presentada por dos de los aspirantes, el tribunal dimitió en bloque. Los encargados de calificar a las personas que aspiran a obtener una plaza en la Policía Local de Jódar, renunciaron a sus cargos asegurando que se han cometido “graves incidencias” que afectan al propio tribunal. Por un lado, el cambio del psicólogo y por otro el nombramiento de un nuevo presidente para el mismo tribunal.

Según explican en la carta de renuncia remitida a la alcaldesa, y a la que ha tenido acceso este diario, tras la jubilación del presidente del tribunal el pasado mes de diciembre, le correspondía asumir el cargo al suplente, pero desde el Consistorio se optó por nombrar a otro de forma externa. “Entendemos que se trata de circunstancias excepcionales que cuando menos suponen una injerencia en la autonomía de este órgano colegiado”. Tras la renuncia de los miembros del tribunal, el Ayuntamiento de Jódar nombró a unos nuevos que son los que han acabado la oposición, que sigue su curso judicialmente.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha señalado dos vistas por cada uno de los impugnantes para que el Consistorio explique qué ha pasado. Entretanto, la alcaldesa dice estar “tranquila”. De hecho, desde la Alcaldía se le ha remitido un escrito a los aspirantes que impugnaron la oposición también por vía consistorial para rechazar sus impugnaciones. Juana Cazorla dice no haber cometido ninguna “ilegalidad” y que la decisión de cambiar al psicólogo la adoptó “por recomendación del secretario municipal”. “Yo no tengo ningún interés personal en cambiar las oposiciones: hago lo que se me recomienda”, matiza.

Para Cazorla, “los opositores se han equivocado al impugnar el proceso y la denuncia no tiene fundamentos legales”. “Lo que no entiendo es por qué se negó el tribunal a no aceptar la decisión de un nuevo psicólogo”, se cuestiona. “Yo en ningún momento he entorpecido el funcionamiento de esa oposición, estaba pendiente cuando se presentó. Simplemente lo que hice fue designar a otro psicólogo. Es decir, yo ni conozco al psicólogo de ahora, ni conozco a los psicólogos de antes”.