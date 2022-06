El PSOE moviliza a los alcaldes en su “fortín” de Jaén y tiende la mano al nuevo partido que abandera allí el desencanto

Los últimos datos oficiales han vuelto a encumbrar a Linares, en Jaén, como el municipio con más paro de España, con una tasa de desempleo de casi el 35%. El cierre hace años de la factoría de Santana y el fracaso de los anunciados planes de reindustrialización condenaron a este municipio de más de 56.000 habitantes, en el que encima el ambiente político no es precisamente el más relajado con una moción de censura presentada hace tres meses contra el alcalde (de Ciudadanos) y que está en barbecho por mandato judicial. Pues en Linares se plantaba estos días el candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, porque situaciones como las que se viven aquí son de las que están alimentando el malestar de toda una provincia que históricamente ha sido el fortín oriental del PSOE, un cabreo que ha cristalizado en una candidatura (Jaén Merece Más, en la que no han faltado los problemas internos) que ahora aspira a pescar votos en el río socialista.

Formalmente, en el PSOE no hay especial preocupación, aunque se es consciente de que esta plataforma puede recibir no pocos apoyos de votantes socialistas. Todo ello, además, con el mar de fondo que dibujaba hace unos días la encuesta preelectoral del CIS, que le concede a Jaén Merece Más la opción de sacar un parlamentario y le daba además la victoria al PP en todas las provincias andaluzas. Metía así en este saco a Sevilla y Jaén, lo que ha hecho que los populares se relaman por el simbolismo que conllevaría el triunfo en los dos grandes bastiones del partido del puño y la rosa.

Con este telón de fondo, Espadas arrancó la campaña en Jaén, al día siguiente se volcaba en Sevilla y luego ha vuelto a la capital del llamado Santo Reino (además de en Linares, tuvo actos en Andújar y Marmolejo), donde caminaba de puntillas sobre la cuestión para no levantar más polvareda de la necesaria. Por ello, en sus mensajes se comprometía con una mano a trabajar con esta plataforma, pero con la otra reclamaba para sí el voto útil, ya que considera que se corre el riesgo de que estos apoyos “se pierdan” si no cristalizan en un diputado.

Capitalizar el cabreo contra todo

Jaén, con una base económica eminentemente agrícola que pivota alrededor del olivar, ha ido acumulando durante años una sensación de agravio que estallaba en 2021 cuando la central logística del Ejército a la que aspiraba (con una cuantiosa carga laboral) acabó poniendo rumbo a Córdoba. Aquello fue la gota que colmó el vaso, lo que se tradujo en protestas masivas y animó a darle forma de partido político a una plataforma que echó a andar en 2017 y que aglutina a decenas de entidades.

En un escenario demoscópico en el que PP y Vox no dejan de sumar, y en el que el PSOE se afana por movilizar a sus 400.000 votantes que en 2018 no acudieron a las urnas, los socialistas se han encontrado con este nuevo frente con la resignación de que se le irán votos. Jaén Merece Más, que no se considera ni de izquierdas ni de derechas, ha aglutinado el malestar de no pocos jiennenses, entre ellos simpatizantes socialistas en una tierra que ha sido muy fiel al PSOE, con una cuantiosa militancia (unos 6.000, proporcionalmente la provincia que más aporta si se tiene en cuenta su número de habitantes) y de donde han salido carismáticos dirigentes del partido como el otrora poderoso Gaspar Zarrías. El PSOE gobierna también en el 70% de las localidades de la provincia –las últimas elecciones municipales se saldaron con 68 de 97 alcaldías– y mantiene un monolítico control de la Diputación con el histórico Francisco Reyes al frente.

Pese a todo este bagaje, lo cierto es que en 2018, en las últimas elecciones autonómicas su victoria fue muy apurada, con cuatro diputados frente a los tres del PP y los dos de Ciudadanos, repartiéndose Adelante Andalucía y Vox uno cada uno. De todos modos, fue un mejor resultado que el de 2012, cuando la victoria de Arenas se tradujo en cinco diputados para PSOE y otros cinco para el PP, aunque con más votos para los socialistas. Por eso, la posibilidad de una victoria en una provincia tan simbólica se considera por los populares como una prueba inequívoca de cambio de ciclo.

Las propuestas del PSOE

¿Y cuáles son las recetas que ha llevado Espadas para afianzar las posiciones socialistas? Pues a Linares fue a comprometerse en generar “empleo de calidad” que vendría de la mano de una palabra mágica en la zona: reindustrialización. En este sentido, acusa al actual Gobierno andaluz (PP-Ciudadanos) de haber sido “indolente y mentiroso con Jaén y Linares”, porque estas promesas ya se han hecho pero no se han traducido en realidades. En cambio, asegura que rescataría el proyecto que, asegura, el PSOE ya dejó planificado del Puerto Seco, que junto al ramal central del Corredor Mediterráneo convertiría a Linares, Andújar y Bailén en un gran nodo logístico. En cambio, apeló al agravio comparativo al incidir en que Moreno solo ha impulsado el Puerto Seco de la localidad malagueña de Antequera.

¿Y con Jaén Merece Más qué pretende hacer el PSOE? Pues de partida reconocer que en Jaén hay motivos más que suficientes para estar cabreados, que es real esa “situación de agravio” por la falta de inversiones del Gobierno central y de la Junta, que tienen sus ejemplos más significativos en la falta de carreteras e infraestructuras ferroviarias. Así que le agradecía a la plataforma el “buen trabajo” que ha hecho, pero recuerda que en realidad no es un partido político y que a unas elecciones no se puede ir solo con “una reivindicación y una pancarta”.

Un “proyecto integral” para no perder votos

En contraposición, lo que hace falta es un “proyecto integral” para la sociedad como el que proponen los socialistas. Por ello, ofrece la posibilidad de “trabajar con esta plataforma”, pero insiste en que a la hora de votar lo mejor es hacerlo al PSOE porque los ciudadanos que “legítimamente” respalden este movimiento se van a encontrar con que “al final esos votos no van a llegar al Parlamento, no van a tener representación, y se perderían”.

Está por ver si este tipo de argumentos son suficientes para frenar la ola de Jaén Merece Más, un fenómeno que los socialistas ven más urbano que rural y que, en todo caso, necesita un buen viento de cola para plasmar en un escaño las buenas perspectivas que le ha dado el CIS. Los socialistas quieren que, en todo caso, eso no sea a costa de votantes suyos, por lo que aplican la misma receta que en todas las provincias: movilizar a sus alcaldes, que son su principal fuerza de choque para intentar revertir unas encuestas que a día de hoy no sonríen al PSOE: