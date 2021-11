La Junta de Andalucía negocia un nuevo presupuesto mientras su vicepresidente, en privado, cree que es "estúpido"

Mientras el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, sigue manteniendo reuniones esta semana para alcanzar un acuerdo con Vox o PSOE para aprobar unos nuevos presupuestos autonómicos para 2022, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en su condición de presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, considera "estúpido" aprobar presupuestos en el útimo año de legislatura. Así lo ha desvelado este martes la Cadena SER en una grabación en una reunión del grupo naranja en el mes de julio en la que también asegura, en privado, lo siguiente: "Nosotros como Gobierno estamos obligados a un presupuesto, pero no estamos obligados a cuándo, ¿me entendéis? Podemos presentar un presupuesto para que no nos lo aprueben (...) es que no nos interesa. Prorrogamos y listo".

El propio Marín, este mismo lunes, decía ante los medios de comunicación que "Vox ha dejado muy claro que quiere ir a elecciones, que no quiere que se negocie con el PSOE, mientras que el PSOE ha hablado de otras cuestiones que no son el Presupuesto". "Si mis compañeros hubieran pensando en los votantes de Cs no hubiera sido posible este acuerdo, eso es lo que le pido a Vox y PSOE, que no piensen en sus votantes, si no en todos los andaluces que necesitan un Presupuesto para la recuperación económica", sostenía Marín en el marco de las negociaciones que lidera el consejero de Hacienda. En una nota de prensa de Ciudadanos, incluso, profundizaba en ello: "Tenemos que centrarnos en lo importante y ahora es sacar adelante unas cuentas públicas que garanticen los servicios públicos".

Pero en julio su mensaje a nivel interno era el siguiente: "Y si las elecciones son en octubre o noviembre, que es cuando van a ser, solo podríamos ejecutar las nuevas cuentas durante unos meses, hasta julio, porque después se convocan (elecciones) y se acabó". "Ya no puedes vender ni una toalla, no puedes hacer un anuncio público, no puedes hacer una comparecencia. Nada de nada", apostando por ejecutar el presupuesto desde enero del nuevo año, "porque en año electoral nosotros necesitamos vender estirón". "Hay que tener en cuenta que los tanques salen a la calle en enero... ahí empieza la campaña electoral pura y dura", dice Marín.

"Tenemos ya unas cuentas públicas ¿Para qué hacer otras que van a implicar recortes y que no vamos a poder prácticamente ejecutar?, señala Marín en la grabación. Contactado por la SER, Marín resta importancia a lo dicho a sus parlamentarios. "Era una conversación interna. Susana Díaz no presentó presupuestos en 2018 porque tácticamente no le interesaba... es que tácticamente puede no interesar".

El consejero Juan Bravo afronta esta semana una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tratar de buscar acuerdos que posibiliten que el texto presupuestario supere el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento que se celebrará a finales de este mes. Este jueves acaba el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuesto.