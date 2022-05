La Junta de Andalucía promete a las puertas de las elecciones la resolución de oposiciones de 2017 y 2019

La llegada de unas elecciones puede hacer que se resuelvan cuestiones que venían atascadas desde hace tiempo. La Junta de Andalucía ha informado este fin de semana que están a punto de resolverse los procesos selectivos para los grupos C1 y A1 de acceso a la Administración General que venían desarrollándose durante la legislatura. Las personas que hicieron esas pruebas están protestando en redes sociales por el retraso en la finalización del proceso, e incluso han decidido celebrar este lunes una “manifestación online” para que se resuelvan definitivamente las oposiciones de los cuerpos C2, C1, A2 y A1 de la Oferta de Empleo Público de casi 2.500 plazas aprobada en octubre de 2018 y que ha venido celebrando en estos años convocatorias acumuladas con la oferta de empleo ordinaria de 2017. “Necesitamos un calendario de fechas para organizar nuestras vidas después de cinco años de la OEP”, reclaman en las redes sociales con hashtags como #funcionariadoenparo #derechoalainformacion #opositoresquemados o #noplazanovoto etc.

"¿Y mi plaza para cuándo?": caos en las oposiciones al Servicio Andaluz de Salud

Ante estas quejas, la Junta ha tenido que salir al paso. La secretaria general para la Administración Pública de la Junta, Ana Vielba, anunció el sábado en la Cadena SER que los procesos selectivos, al menos para los grupos C1 y A1, están efectivamente “finalizados y sin recursos” y que se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) a finales del mes de mayo, estando previsto que todas las personas que han obtenido plaza en esos procesos selectivos tomen posesión a finales de junio o durante el mes de julio. Los del grupo C2, cuya adjudicación de plazas se empezó a resolver desde primeros de febrero, “ya están tomando posesión”, añaden fuentes de la Consejería de la Presidencia. El Sindicato Andaluz de Funcionarios también ha informado, en la misma línea, de que “las ofertas de vacantes de los Grupos A1.1100 y C1.1000 de la OEP acumulada 2018 se enviarán para publicación en BOJA entre la tercera y cuarta semana de este mes de mayo”.

Vielba indicó también en la emisora que todas las plazas convocadas en los distintos procesos de estabilización se encuentran en fase de baremación del concurso, por lo que el proceso selectivo aún no ha finalizado. La responsable de la función pública andaluza se ha escudado en que las ofertas ordinarias de los ejercicios 2017, 2018, así como la Oferta Extraordinaria de Estabilización de 2017, se quedaron “sin convocar por el gobierno anterior” cuando PP y Ciudadanos se hicieron con las riendas de la Administración a comienzos de 2019, resaltando que durante la legislatura la Junta ha convocado todas las ofertas pendientes, añadiendo la OEP de 2019, y “se han realizado todos los procesos selectivos”. La Junta presume de que, asimismo, se aprobaron las ofertas de 2020-21, cuyos exámenes se están celebrando actualmente, “cumpliendo el compromiso de lo ofertado un año, examinarlo al año siguiente y este 2022 hemos continuado cumpliendo ese compromiso”.

“Información cero”

La responsable de la Secretaría de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT-Andalucía, Rosario Martorán, considera ante este periódico que la Junta de Andalucía está siendo “totalmente negligente con los derechos de las personas, de los opositores y de la ciudadanía en general a la que se le niega un servicio de calidad en el que faltan muchísimos empleados públicos”. Según añade, esos procesos selectivos “se han prolongado excesivamente” y “hay muchísimas personas a la espera de conocer su plaza”, lamentando que “desde la llegada al Gobierno de la Junta” de PP y Ciudadanos “no tenemos información y ese es el principal problema” pese a pedirla “constantemente” en las mesas y órganos establecidos al efecto entre la Junta y las organizaciones sindicales. “Información cero”, insiste Martorán, “aunque siempre nos dicen que nos mandarán la documentación, etc.”

“La Junta está debilitando el sector público”, comenta, y “la situación es insostenible”. “Siempre son los mismos perjudicados, los ciudadanos”, señala, y comenta que entiende “perfectamente la desesperación de una persona que ha aprobado una oposición hace cuatro años y todavía no sabe su plaza o su destino”. En cuanto a lo anunciado por la Junta respecto a la inminente resolución de alguno de esos procesos selectivos, la representante de UGT dice que “eso es engañar a la gente, ya que hasta que los procesos de estabilización no estén finalizados del todo no se pueden adjudicar las plazas”.

“Tienen que resolverlo ya”

Pablo López del Amo, coordinador del Sector de la Administración Autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, apunta a este periódico que le parece “fatal que una oferta pública de empleo de 2017 se esté resolviendo en 2022”. “No es de recibo y es una falta de respeto”, dice aludiendo a “un problema que viene arrastrando la Junta desde hace muchísimo tiempo” y que “siempre lo achaca a la falta de personal” pero que “es a la Junta a quien corresponde hacer la gestión para que no se atrasen más esos procesos” y “no pueden poner siempre la misma excusa”.

La situación, además de a las personas opositoras, también conlleva “problemas con la gente que se presenta a concursos de méritos o de promoción interna”. “No podemos permitirnos este lujo”, lamenta, señalando que “con la nueva ley se van a tener que acortar los plazos” pero insistiendo en que “no es de recibo, bajo ningún concepto, ni para los que opositan ni para los que quieren promocionar”. “Nos parece normal porque es la Junta y siempre ha sido así pero es una falta de respeto” y “tienen que resolverlo ya”

La Junta aprobó el 2 de octubre de 2018 la oferta de empleo público de 2018 para la Administración General de la Junta de Andalucía, con 2.417 plazas (1.197 de acceso libre y 1.220 de promoción interna), y convocatorias acumuladas con la oferta de empleo ordinaria de 2017 (538 de acceso libre y 600 de promoción interna). Las pruebas para el acceso a los cuerpos generales acabaron en julio de 2021. “Juanma Moreno, está usted tan centrado en su campaña que se olvida de que tiene a cientos de funcionari@s esperando su plaza, ¿los destinos pa' cuando?”, lamenta otro funcionario en redes sociales. “Necesitamos trabajar! Tenemos familias a cargo, no vivimos del aire”, apunta otro.

Así lo resume un perfil que reúne a un grupo de opositores para la Administración General de la Junta de Andalucía en un tuit de hace unas semanas:

Estudiar a la Junta de Andalucía es esto: (Fechas reales, aunque cueste creerlo)



📄 Oferta Empleo Público: 2017



✅ Convocatoria exámenes: 2019



✍️ Primer ejercicio: Marzo 2021



📝 Segundo ejercicio: Julio 2021



❌ Marzo 2022: Aún sin resolver.



Indigno. 5 años jugando con VIDAS — Opositores Junta (@OpositoresJA) 30 de marzo de 2022