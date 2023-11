La Junta de Andalucía propondrá al Gobierno central eliminar el máster en profesorado como requisito para opositar

Las universidades públicas de Andalucía no parece que puedan cubrir todas las etapas formativas del estudiantado a tenor de lo que viene ocurriendo con el Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, más conocido como MAES, antiguo CAP. Desde hace ya tiempo, miles de jóvenes solicitantes se quedan fuera de poder hacer ese máster de posgrado, obligatorio desde 2008 para poder opositar a ser profesor de instituto, ya que las plazas ofertadas en Andalucía (3.789) son muchísimas menos que las peticiones (más de 25.000 solo entre Córdoba, Granada, Huelva y Málaga), según la información recopilada por este periódico en varias universidades públicas andaluzas.

Recientemente, los votos en contra de PP y Vox en el Parlamento rechazaron crear un máster de mil plazas en la UNIA a precios públicos para tratar de cubrir al menos una parte de esa alta demanda, que absorbe las universidades privadas para quien quiera dar clases en ESO y Bachillerato.

La Junta de Andalucía, que ha impulsado cuatro universidades privadas desde que el PP gobierna en la comunidad autónoma, quiere dar un paso para aliviar tan alta demanda para el MAES y va a proponer al Gobierno de España eliminarlo como requisito obligatorio para poder opositar y que pase a convertirse en un máster habilitante una vez aprobada la oposición a Secundaria.

“La solución no pasa por seguir ampliando plazas sino por reformar el sistema”, aseguran fuentes de la Consejería de Universidades a elDiario.es Andalucía. Las cifras relativas al curso pasado no dejan lugar a dudas y las universidades públicas no pueden atender todas las solicitudes: 4.000 peticiones para 250 plazas en la Universidad de Córdoba, 12.404 solicitudes para 1.001 plazas en la Universidad de Granada, 6.524 peticiones para 550 plazas en la Universidad de Málaga, o 2.540 solicitudes para 213 en la Universidad de Huelva, según fuentes de esas instituciones académicas.

Como resumen: la solicitud de plazas del MAES sólo en Córdoba supera el número de plazas ofertadas en toda Andalucía. Los alumnos de Geografía e Historia de Sevilla, por ejemplo, se reunieron el mes pasado en asamblea para denunciar la escasez de plazas, que les obliga a pagar esa formación en centros privados.

“Todavía no se ha pedido formalmente”, apuntan las fuentes de la Consejería acerca del momento en que el Gobierno andaluz trasladará la petición al Gobierno central para eliminar el MAES como requisito previo a la oposición para ser profesor en un instituto.

La proposición no de ley del grupo parlamentario socialista rechazada en la última comisión parlamentaria, que se había fijado en un acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y la UOC para este mismo curso, no salió finalmente adelante. En ese sentido, la Oberta se proponía ofertar 1000 plazas a precios públicos y había conseguido 600 en un solo año, previendo alcanzar en breve las mil plazas que se proponían y que el PSOE pretendía que habilitara la UNIA como universidad pública que es.

Más de 3.000 alumnos en una privada

Según los datos que expuso el 17 de octubre el parlamentario socialista Antonio Ruiz, en el período 2020-2021 los centros privados representaron el 54% de las aproximadamente 50.000 plazas disponibles para hacer el MAES, en contraste con el 38% en 2015. Además, más de un tercio de su oferta se ofrece en la modalidad online.

Paralelamente, el número de matriculados crece año tras año por ejemplo en una universidad privada online como la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), con más de 3.200 estudiantes de nuevo ingreso en el curso 21-22. “Un dato muy revelador”, opina Ruiz, porque “si una privada logra meter a más de 3.000 alumnos en prácticas, ¿por qué no un máster completamente online de una pública?”, se preguntaba el socialista, que apuntaba que los estudiantes de esos centros online hacen las prácticas en colegios concertados.

“Hay muchas familias afectadas y jóvenes desesperados porque no tienen los miles de euros que cuesta un máster privado”, argumentaba el portavoz, que no entendía cómo el PP se mostraba en contra de aumentar las plazas a precios públicos. El socialista observa además la “incoherencia” que el rector de la UNIA, José Ignacio García Pérez, comentó recientemente a este periódico cuando dijo que la propuesta del máster público online sería con plazas para 1.000 estudiantes “pero también 1.000 tutores y otros cientos de institutos que se deben coordinar”. “Ello debe tener su encaje en nuestro nuevo 'Modelo UNIA' de enseñanza en línea, que apuesta por un tratamiento personalizado a nuestro alumnado”, reflexionó García Pérez. “¿Y cómo se apañan las privadas que ofertan 2,500 plazas?”, se pregunta el portavoz del PSOE.