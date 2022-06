La Junta Electoral resuelve que los derechos políticos y económicos de Adelante Andalucía son de Por Andalucía

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado el recurso interpuesto por Adelante Andalucía contra la decisión de la Junta Electoral de Andalucía, que rechazaba ya su solicitud de un anticipo de la parte proporcional de la subvención por gastos electorales, alegando que dos de estos partidos formaban parte de la coalición de izquierdas que concurrió como Adelante a las elecciones autonómicas de 2018.

Este acuerdo de la JEC, recogido por Europa Press, rememora que en las elecciones autonómicas de 2018, la coalición electoral Adelante Andalucía estaba integrada por Podemos, IU, Primavera Andaluza y el Partido de la Izquierda Andalucista, cosechando 17 escaños; 12 de ellos correspondientes a Podemos y cinco a IU.

Así se conformó el Grupo de Adelante en el Parlamento de Andalucía, fracturado después de que Teresa Rodríguez, la que fuera candidata de Adelante a la Presidencia de la Junta y coordinadora regional de Podemos en Andalucía; abandonase Podemos junto con sus diputados autonómicos afines por sus diferencias con la entonces dirección nacional de Pablo Iglesias, a cuenta de la decisión de Podemos de formar un gobierno de coalición con el PSOE en el Estado.

La fractura del grupo parlamentario

Tras dejar Teresa Rodríguez y su equipo las filas de Podemos, pero conservar sus actas como diputados de Adelante, todos ellos fueron finalmente expulsados del Grupo parlamentario de Adelante a instancias de Podemos, siendo declarados parlamentarios no adscritos, toda vez que los mismos están alineados con la refundada marca Adelante Andalucía, reimpulsada por Anticapitalistas (partido que lidera Teresa Rodríguez), Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Defender Andalucía.

En ese contexto, la JEC expone que “de la coalición electoral Adelante Andalucía que se presentó en 2018, IU ”está integrada en la Coalición Por Andalucía“ junto con Mas País Andalucía, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz; mientras que ”Primavera Andaluza y el Partido de la Izquierda Andalucista forman parte de la (nueva) coalición Adelante Andalucía-Andalucistas“ y Podemos ”no se presenta a estas elecciones“, contando eso sí con miembros en las listas de Por Andalucía.

La Junta Electoral de Andalucía, según la JEC, “rechazó la solicitud del anticipo de subvención por gastos electorales” formulado por la actual Adelante Andalucía, “puesto que no forma parte de esa coalición electoral ninguna formación política cuyos miembros hubieran obtenido escaño en las últimas elecciones al Parlamento de Andalucía”, alegando Adelante que Primavera Andaluza y el Partido de la Izquierda Andalucista “formaron parte de la coalición Adelante Andalucía y Primavera Andaluza tiene un escaño en el Senado por designación autonómica”.

El acta de senadora de Pilar González

La JEC, no obstante, no admite dicha alegación porque la Ley Electoral de Andalucía requiere, para los fines perseguidos, “obtener representación en las últimas elecciones autonómicas y la formación Primavera Andaluza no obtuvo ningún escaño”. “Cuestión distinta es que posteriormente se designase como senadora a quien hasta ese momento era concejal de un ayuntamiento andaluz”, en alusión a Pilar González, otrora secretaria general del PA.

Y tras alegar Adelante que los escaños cosechados en 2018 “eran globalmente a la coalición y, en consecuencia, la subvención debe repartirse entre las dos coaliciones en las que se han integrado quienes entonces formaron parte de la coalición Adelante Andalucía”, la JEC corrobora a la Junta Electoral andaluza avalando la tesis de que “el pacto de constitución de la coalición Adelante Andalucía, suscrito en Sevilla el 16 de octubre de 2018, incluye un apartado dedicado al reparto de subvenciones electorales en el que consta que Podemos recibiría un 62,75%, IU un 37,25% y que Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista no recibirían ningún ingreso de esta naturaleza”, quedando acreditado que “Podemos obtuvo 12 escaños, Izquierda Unida cinco y Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista no obtuvieron representación”.

En cuanto a la alegación de una supuesta vulneración del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, la JEC declara que “la Ley Electoral de Andalucía ha establecido un requisito igual para todas las formaciones políticas concurrentes a las elecciones: haber obtenido algún representante en las últimas elecciones autonómicas para poder percibir anticipos de las subvenciones electorales previstas legalmente”.