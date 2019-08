Benalmádena aprueba la redacción de un Plan Municipal contra la violencia machista con la única oposición de Vox

El pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento de Benalmádena aprobó por amplísima mayoría una Moción de IU para que se redacte "en tres meses" un Plan Municipal contra la Violencia Machista con la participación de las Organizaciones Feministas del Municipio. Así el Ayuntamiento ha declarado "su apoyo a una política que dedique medios materiales y humanos necesarios para una eficaz lucha contra la violencia machista sin discriminarla y menospreciarla".

"Prácticamente nos levantamos cada día con un asesinato de mujeres", explicaba en su intervención la concejala de IU, Elena Galán, que ha defendido la propuesta y ha incluido también, como ya reconoce la ley contra la violencia de género andaluza, los datos de menores asesinados y la consideración de víctimas a los hijos de mujeres maltratadas.

"Criminalizamos a las feminazis"

La moción ha salido adelante pese a la intervención y voto contrario del grupo de extrema derecha Vox, que cuenta con dos concejales de los 25 recién elegidos en las pasadas elecciones municipales. Gema Carrillo, concejala de los de Abascal, ha rechazado la moción aceptada por el resto de partidos con argumentos ya escuchados en el Parlamento andaluz y en otras ciudades de Andalucía y el resto del territorio. Ha vuelto a utilizar el argumento de que no se alude a "la violencia que ejerce la mujer al hombre"; que "comparar la violencia que usted llama machista me parece frivolizar el terrorismo"; o la consideración de que la educación sexual en las escuelas es "una intromisión de una ideología que criminaliza al varón y dificulta las relaciones de los menores". Carrillo asegura que no criminalizan a las mujeres si no que "criminalizamos a los feminazis".

Después, en la cuenta oficial de Vox de Benalmádena, han reiterado lo dicho: "Las feminazis asaltan el pleno".

Sin embargo, los argumentos de los de Serrano no han convencido al pleno que ha votado de manera cuasi unánime el apoyo a la moción de IU.

Por su parte, organizaciones feministas locales como el Movimiento Democrático de Mujeres de Benalmádena han condenado las palabras de la edil de extrema derecha en un comunicado y han criticado el calificativo de feminazi que usó la concejala y el partido en redes sociales: "La portavoz de Vox debería sentir vergüenza al utilizar el término nazi cuando su partido comparó su entrada en el Parlamento de Andalucía con la División Azul, que por si no lo sabe, fue la unidad franquista que luchó al lado de los Nazis en la II Guerra Mundial", explican. "Lo más grave es que esta intervención sirve de antesala para que en las redes sociales de Vox en Benalmádena se llame "Feminazis" a las compañeras del MDM que acudieron al Pleno, un insulto que no estamos dispuestas a dejar sin respuesta". De hecho, han anunciado "acciones para dejar clara nuestra posición de rechazo al intento de criminalizar al MDM".