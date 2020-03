Málaga, zona cero del coronavirus en Andalucía: dos fallecidos y un descalabro hotelero

Málaga se convirtió este viernes en la primera provincia andaluza en registrar un fallecimiento de una persona con coronavirus. Un hombre de 70 años falleció en el Hospital Vitas Xhanit de Benalmádena. Pocas horas después, llegó el segundo fallecido: un hombre de 82 que estaba ingresado en el Hospital Quirón. Ambos con patologías previas, según informó la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Era previsible que la primera muerte en Andalucía fuese en la provincia que concentra en torno al cincuenta por ciento de los positivos por coronavirus en la comunidad. Málaga, zona de contención especial desde el jueves, no registró el primer caso, aunque la trazabilidad de aquel primer paciente (fue también el primero en todo el país) llevó hasta una reunión mantenida en Marbella, origen de otros tres positivos al día siguiente. Sí ha sido la primera provincia en sufrir una muerte.

Desde la primera semana, Málaga concentró la mayoría de los casos en Andalucía. Hasta el 70%, en algunos momentos. Desde hace un par de días ese porcentaje sobre el total ha bajado y el viernes por la tarde los casos declarados en la provincia eran 128, de 269 en toda Andalucía. En Málaga había el viernes por la mañana 39 ingresados, nueve de ellos en la UCI.

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía explicó en Espejo Público que la concentración de casos en Málaga tiene fácil explicación: el aeropuerto internacional, la actividad empresarial y el turismo. Hasta este mismo viernes, los cruceros estuvieron descargando turistas en el Puerto de Málaga. Desde el 29 de enero (fecha del primer positivo), han pasado por la ciudad cinco cruceros con 15.000 pasajeros. El último de ellos, el Allure of the Seas de Royal Caribean, trajo el pasado miércoles a 6320 turistas. El Consejo de Ministros prohibió el jueves cualquier atraque en cualquier puerto de España, lo que afectará singularmente a Málaga.

En la estación de trenes, las llegadas de AVE (trece cada viernes) hace días que apenas traen turistas. Los trenes vienen medio vacíos, según explican en las tiendas de la estación. En la llegada del tren de las seis llegan, sobre todo, jóvenes: estudiantes o trabajadores de la provincia destinados en Madrid.

No había apenas rastro de los turistas que sí han sido detectados en zonas del Levante español, y a quienes el propio Marín o la alcaldesa de Marbella pidieron que se quedaran en Madrid. La Junta de Andalucía prevé ya el confinamiento para los municipios donde más casos se están registrando, cuya concreción depende de un informe de la Consejería de Salud.

Reorganización de las operaciones quirúrgicas

También desde Málaga se dieron las primeras alertas por la escasez de material. Algunos centros hospitalarios racionaron equipos de protección para médicos y enfermeros expuestos al riesgo de contagio, según denunciaron los sindicatos. El viernes por la tarde, la situación era mejor, según aseguró Juan José Sánchez, delegado de SATSE en Málaga. "Ahora no hay falta de material en ningún centro. Es un material de uso constante, pero no hay escasez y no he recibido ninguna queja desde ningún centro".

Los hospitales malagueños están disminuyendo la actividad programada para liberar camas en previsión de un incremento de casos. "Estamos algo mejor porque hasta estos días hemos estado con actividad normal y la afluencia de casos de coronavirus. Parecía que no pasara nada", cuenta Sánchez.

Ya el jueves, la Consejería de Salud había anunciado que el Hospital Regional de Málaga había reorganizado las agendas quirúrgicas de intervenciones programadas no urgentes, y que iba a reorganizar las consultas externas y las pruebas diagnósticas.

La patronal hotelera anticipa ERTES en todos los hoteles

Por último, está la pata económica. El martes llegó el primer aviso de lo que estaba por venir: a mediodía el ayuntamiento anunció que suspendía el Festival de Cine de Málaga, que debía arrancar este viernes. Es el arranque oficioso de la temporada turística, traído a marzo precisamente para alargarla por el principio.

Eso este año no ocurrirá. Con la Semana Santa en el aire (ya se ha suspendido el pregón), los cruceros ya no atracan, y los restaurantes y bares se vacían. Muchos bares de copas anunciaron el viernes que no abrirían, y el Bando del alcalde, emitido a última hora de la tarde determina el cierre de todo espacio municipal, incluyendo parques y zonas de juego infantil. Todos los servicios de atención al público se realizarán vía telefónica o telemática. La recomendación principal es quedarse en casa.

Los hoteles anticipan un batacazo descomunal. Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, asegura que "todos" los hoteles, "del primero al último" han presentado o van a presentar expedientes de regulación temporal de empleo que afectarán a "todos" los trabajadores.

"La situación es nunca vista. La semana que viene tenemos previsiones de clientes cero", asegura Callejón, que asegura que para el verano las reservas son el 40% de lo habitual para estas fechas. "Nosotros somos los primeros, pero después vendrá todo lo demás. No hay clientes, no hay posibilidad de tener clientes. ¿Cómo vamos a pagar las nóminas, la luz, los impuestos, todo?"