El acuerdo en la hostelería pone fin a las 'kellys' de la Costa del Sol

No habrá finalmente huelga en la hostelería malagueña durante el verano que comienza. La semana pasada los sindicatos anunciaron que, de no alcanzarse un acuerdo para un nuevo convenio, someterían a una asamblea la posibilidad de hacer huelga en cuatro periodos de máxima afluencia de turistas. Esa asamblea se ha celebrado hoy, y finalmente sobre la mesa estaba ratificar o no un preacuerdo que se había alcanzado de madrugada.

Los delegados sindicales han aprobado ese preacuerdo, que recoge una subida acumulada de los salarios del 13% en los próximos cinco años y la obligatoriedad para los empresarios de aplicar las condiciones del convenio al grueso de los trabajadores externalizados, entre ellos las camareras de piso. Una vez ratificado el preacuerdo también por la patronal, la posibilidad de huelga se esfuma. El preacuerdo es, de momento, verbal, y el nuevo convenio se redactará la próxima semana. "Simplemente ver donde ponemos los puntos, las comas y poco más", ha explicado Luis Callejón, presidente de AEHCOS, a eldiario.es/Andalucía.

La asamblea de delegados sindicales ha pasado por algunos momentos de tensión, debidos sobre todo a la exclusión de los trabajadores externalizados dedicados a las tareas de mantenimiento. Sergio de Oses, de UGT, y Lola Villalba, de CCOO, han defendido las virtudes del acuerdo, que permitirá suscribir un convenio válido para los próximos cinco años, y que se aplica a más de 80.000 trabajadores de hoteles, bares y restaurantes. Después de once reuniones, las negociaciones se rompieron formalmente la semana pasada, con la posibilidad latente de una huelga en las semanas más importantes para el sector. Sin embargo, durante los dos últimos días se retomaron los contactos informales, que desembocaron en un preacuerdo ayer de madrugada.

Los trabajadores consiguen una mejora salarial del 13% en cinco años, a distribuir de la siguiente forma: 3% en los tres primeros años, y 2% en los dos últimos, sujeta esta última subida a la posibilidad de un incremento mayor si el IPC también sube por encima del 2%.

Las externalizaciones han sido el otro gran punto de fricción durante las negociaciones. Las condiciones laborales de muchos trabajadores del sector han empeorado en los últimos años porque son contratados por ETT o empresas externas que no aplican el convenio de hostelería. Ahí está el caso conocido (y simbólico) de las kellys, las camareras de piso. Con el nuevo convenio, la subcontrata deberá aplicar en sus contratos las condiciones salariales y sociales (como las cuotas de Seguridad Social) propias del convenio de hostelería. Si no lo hace, el responsable será el hotel. "El concepto kelly ha desaparecido en la Costa del Sol", asegura Luis Callejón, en la misma línea de lo dicho durante la asamblea sindical por Lola Villalba: "En Málaga desaparecerán las kellys. Es la primera vez que se consigue en España".

Sin embargo, han quedado fuera los trabajadores de mantenimiento. Además, los sindicatos han cedido en su pretensión de mantener el tope del 10% para las contrataciones vía ETT. Algunos han expresado su decepción por esto durante la asamblea. "Desaparecerán las kellys, pero aparecerán otros [en referencia a los trabajadores de mantenimiento]", han protestado. Lola Villalba ha defendido el acuerdo argumentando que la ley permite la externalización y el convenio no puede contradecirla, pero que fijando por contrato sus condiciones al convenio los empresarios "han quedado atados de pies y manos". "En un convenio no podemos cambiar las leyes y no podemos poner límite a la contratación por ETT", ha insistido Sergio de Oses.

Lola Villalba ha defendido que el convenio es "el mejor de España", y que la subida supone que cuando pasen tres años los trabajadores tendrán "el 9% en la buchaca". Ante las críticas por la desvincular la subida del posible incremento del IPC, ha recordado que los salarios llevan años sin tocarse, con independencia del movimiento del IPC.

A media tarde, la patronal no había emitido comunicado, pero en conversación con este medio, Callejón ha confirmado el "preacuerdo" y explicado que es muy difícil que haya una ruptura vista la "voluntad de las partes": "Hay un preacuerdo con los sindicatos, creemos que positivo. Cinco años de paz social, incremento salarial interesante, flexibilidad para nosotros... Creo que todos ganamos". Preguntado sobre si existían flecos por cerrar, ha asegurado que no. "Nos vamos de fin de semana a descansar y empezamos a redactarlo el lunes", cuando pondrán los puntos, las comas y "poco más".