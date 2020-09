La Consejería de Salud de Andalucía contradice al portavoz de la Junta y dice que en Málaga no hay contagio comunitario

¿Hay o no hay contagio comunitario en la provincia de Málaga? El consejero de Presidencia aseguró este martes, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que en la provincia de Málaga había "que hablar ya de contagio comunitario" de coronavirus, y que por eso desde la Consejería de Salud y Familias han aconsejado "limitar a lo estrictamente necesario los eventos multitudinarios". Un día después, en una circular difundida por IU y enviada a las residencias de ancianos se puede ver cómo la Consejería de Salud reconocía la "transmisión comunitaria activa" en la Costa del Sol, 15 días antes de comentarlo en sede de Gobierno. Sin embargo, hace unas horas ha sido la viceconsejera de Salud, Catalina García, la que ha llevado la contraria a Elías Bendodo asegurando que no, que en Málaga no hay contagio comunitario, ha adelantado la Cadena Ser.

El Gobierno andaluz detectó la "transmisión comunitaria" en Málaga en pleno verano pero la ocultó durante 15 días

García reconoce la alta incidencia del virus en la provincia (concentra el 30% de los hospitalizados por Covid 19 en esta comunidad, según la Junta) pero afirma que no se trata aún de trasmisión comunitaria, lo que implicaría medidas más duras de control que podrían incluso llegar a confinamientos parciales, como aseguró el consejero Jesús Aguirre hace unos días. La viceconsejera atribuye el error de valoración a un informe elaborado por una epidemióloga malagueña para justificar la restricción en entradas y salidas en las residencias de ancianos. Asegura e insiste en que toda la provincia no puede considerarse en contagio comunitario y que esta epidemióloga no tiene datos de todo Málaga. Aunque en todo momento, se ha hablado de la zona de Costa del Sol y de potenciales confinamientos parciales, no de toda la provincia.