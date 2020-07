Sin noticias del aforo: la app pública de las playas de la Costa del Sol no informa de la ocupación en la mitad de ellas

El exceso de ocupación obligó a cerrar varias playas en la provincia de Málaga el pasado fin de semana. Entre otras, cinco en Benalmádena: Torre Muelle, Fuente de la Salud, La Morera, la Viborilla y Torre Vigía. Sin embargo, ninguno de estos cierres fue comunicado a través de Aforo Costa del Sol, una web y una app impulsada por Turismo y Planificación Costa del Sol, dependiente de la Diputación de Málaga. Tanto la web como la aplicación funcionan desde el 15 de junio para facilitar las decisiones de quienes quieran ir a la playa. El objetivo es que se pueda consultar cómo de llenas están en cada momento.

Turismo Costa del Sol pretende "que de un solo vistazo podamos tener toda la información de la ocupación de las playas de la Costa del Sol", pero ese objetivo sigue quedando lejos. Tres semanas después, no es posible conocer la situación de más de la mitad de las playas. Hasta este miércoles, Marbella (25 playas), Benalmádena (20), Vélez-Málaga (23), Torrox (7) y Algarrobo (6) seguían sin reportar sus datos de aforo, y otro, Fuengirola (ocho playas), remite a su propia web. Sí había información de Manilva (10 playas), Casares (5), Estepona (12), Mijas (24), Torremolinos (4), Málaga (15), Rincón de la Victoria (3) y Nerja (16), si bien algunas de las pequeñas y concurridas calas de Maro, como La Caleta o El Cañuelo, mostraban un imposible 0% de ocupación.

El problema está en la aportación de la información desde el terreno. Al pinchar sobre los municipios sin datos, la web lanza un mensaje: "El municipio está trabajando para poder mostrar próximamente los datos de ocupación". En cambio, sí se ofrece otra información como la temperatura del agua y exterior, viento, oleaje, presencia o no de medusas, que se actualiza automáticamente.

En total, la aplicación que debe "centralizar los datos de información" de las playas provinciales no mostraba el aforo de más de la mitad de ellas. Con todo, es una mejora respecto a la semana pasada, porque se han incorporado las cuatro playas de Torremolinos.

Paco Franco, director de la cátedra de ciencias del litoral de la Universidad de Málaga (que ha desarrollado la aplicación) relata que fue Turismo Costa del Sol quien trasladó a la cátedra la necesidad de contar con información unificada. "Lo que no puede ser es que cada municipio tenga su app, porque un malagueño puede ir mañana a La Misericordia [en Málaga capital] y otro a Nerja".

Franco asegura que todos los municipios están "interesadísimos" en aportar sus datos, y achaca a las prisas y la falta de tiempo el retraso de algunos. "Muchos concejales de playas se han dedicado a repartir alimentos casa por casa. Lo sé porque les he estado molestando todos los días por este tema", explica. "Se entiende que cada uno tenga su propio ritmo. En los próximos días el funcionamiento completo hará olvidar el inicio, que ha sido más desigual. No tengo queja", zanja.

Además, hay municipios que han preferido contar con su propia aplicación, como Fuengirola (a cuya web redirecciona la aplicación provincial) o Benalmádena, donde aseguran que están trabajando para adaptarla a Aforo Costa del Sol. "Nuestra intención es que el usuario tenga disponibles las dos aplicaciones", señala un portavoz.

Ocupación medida con drones o a ojo

Turismo Costa del Sol prevé incorporar a los rezagados "en los próximos días" y añade que hay que valorar el "esfuerzo" por adaptarse a "cualquier metodología de recogida de datos". Hay municipios que miden el aforo con drones (en Mijas) o por cámaras de vídeo en Fuengirola.

Para el resto, el método es más tradicional: contar, ya sea a ojo o con la ayuda de las cuadrículas o elementos separadores en algunas playas. Incluso el personal que introduce los datos es diferente. "En algunos casos es Protección Civil, en otros casos el servicio de socorrismo y en otros los controladores de la Junta de Andalucía", señalan desde la empresa pública, que recomienda a los municipios actualizar los datos cada hora. Por ahora, no todos lo logran.

El aforo máximo de las playas ha sido calculado "con la tecnología más avanzada", según Turismo Costa del Sol, que asegura que ha seguido el criterio recogido en la Orden del Ministerio de Sanidad del pasado 23 de mayo. Allí se establece que se considerará que la superficie de playa a ocupar por cada bañista será "aproximadamente" de cuatro metros cuadrados, descontando al menos una franja de seis metros desde la orilla en pleamar.

En los primeros días, la web mostraba aforos máximos imposibles: más de 3.500 personas en pequeñas calas, o 25.000 en La Malagueta. Franco matiza: él introdujo aquellos datos como prueba, pero desde que tienen acceso a la plataforma todos los municipios los han adaptado a la realidad. Hay un responsable municipal, generalmente, el concejal de playas, que introduce el aforo recomendable máximo a partir de los datos de la superficie de playa y de la distancia social. De esta forma, este dato podría variar a lo largo del verano en función de los criterios de Sanidad.

10.000 descargas

La app fue desarrollada por la cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, a la que financian mancomunidades y ayuntamientos. "Atendemos a los objetivos que nos plantean los mecenas y este año los hemos amoldado a los problemas generados por el Covid 19 en las playas", señala Franco.

Aforo Costa del Sol no ha supuesto ningún coste directo para el ente supramunicipal, ni tampoco lo tiene para los municipios que la usen. De momento, la web ha recibido 8.000 visitas. En Play Store, la aplicación supera las 10.000 descargas, con un 3,3 de valoración media. Turismo Costa del Sol admite que, tres semanas después de estar operativas, la aplicación y la web aún no funcionan "a pleno rendimiento". "Es un producto que va a poner al destino turístico de la Costa del Sol a la vanguardia de la inteligencia artificial", opina Franco, que, bien entrado julio, sigue siendo optimista: "Los que no están introduciendo datos lo van a hacer muy pronto".