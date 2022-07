Marín rechaza la oferta de Moreno de quedarse como consejero en su nuevo Gobierno mientras siga en Ciudadanos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha revelado este viernes que ha ofrecido a su vicepresidente y hasta hace poco líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, que continúe como consejero en su nuevo Gobierno, que será nombrado el próximo lunes. Marín ha rechazado la oferta del dirigente popular, según Moreno, porque continúa militando en la formación naranja y pertenecer a un Ejecutivo monocolor del PP lo consideraría “un cambio de chaqueta”.

“Se lo he propuesto pero, en principio, él no ha querido ser consejero de mi Gobierno, puesto que sigue militando en Ciudadanos y considera que eso, ahora mismo, sería una especie de cambio de chaqueta y piensa que no debe de hacerlo. Espero que, con el tiempo, pueda contar con él”, ha asegurado este viernes durante una entrevista con la Cadena Cope. Fuentes próximas al presidente matizan que no ha sido un ofrecimiento sobre una consejería concreta, simplemente la opción de que continúe formando parte del Ejecutivo.

Moreno también ha adelantado que va a contar con “muchos dirigentes de Ciudadanos” en los segundos y terceros niveles de la estructura de su nuevo Gobierno, personas “con un perfil técnico” que asegura haber “observado” en su trabajo y considera que “son gente cualificada, solvente y que lo ha hecho bien”. Esto quiere decir que el presidente andaluz baraja quedarse con parte del equipo que trabajaba para los consejeros naranjas, pero tampoco descarta renovar en su puesto a alguno de ellos.

El nombre que más suena es el de la titular de Empleo, Rocío Blanco, que fue fichada como independiente por Ciudadanos y que nunca se ha considerado cuota del partido de Arrimadas. Al contrario, Blanco estuvo en algún acto de campaña del PP y los populares hablan de ella como “una de los suyos”. Moreno también ha reconocido que le está costando fichar a profesionales independientes del mundo de la empresa privada porque los sueldos públicos no son atractivos y porque la imagen de la política que se tiene desde fuera complica el paso de un mundo a otro. “Sobre esto tenemos que reflexionar”, ha advertido.

El dirigente popular ha defendido que la coalición de Gobierno entre PP y Ciudadanos, que se gestó tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018 ha funcionado hasta el final, al contrario que otras alianzas de ambos partidos que han saltado por los aires en Murcia, Madrid y Castilla y León. El presidente andaluz ha recordado reiteradamente su buena relación personal y política con los naranjas, que han pasado de 21 diputados y socios de Gobierno a ser una fuerza extraparlamentaria tras los comicios del 19 de junio. “Hemos antepuesto siempre los intereses generales a las siglas. Tengo que reconocer que al tercer mes ya no sabía de qué partido era cada consejero”, ha dicho.

Moreno fue investido presidente de la Junta de Andalucía el jueves en el Parlamento con la mayoría absoluta del PP (58 diputados) y la abstención de Vox. Los grupos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- votaron en contra. El dirigente popular jurará el cargo este sábado en el Palacio de San Telmo, en un acto al que han sido invitadas 300 personas, incluida toda la plana mayor del PP con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.