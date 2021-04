El ministro de Agricultura cree que Espadas sería un "excelente candidato" a la Junta y que el PSOE-A debe asumir que "el mundo cambia"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado este martes que el PSOE de Andalucía debe comprender y asumir que "el mundo cambia", y ser "capaz de responder" a esa realidad, así como ha opinado que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, sería "un excelente candidato" socialista a la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

Así lo ha trasladado el ministro en una entrevista en el programa 'Acento andaluz' de 7 TV Andalucía, en la que se ha pronunciado así al ser preguntado por el proceso de primarias que previsiblemente afrontará el PSOE-A para designar a su candidato a la Junta de cara a las próximas elecciones autonómicas, que "a más tardar" se celebrarán "en otoño de 2022", según ha recordado.

"No soy candidato"

Luis Planas se ha descartado a sí mismo para esa "carrera", y ha explicado que ya tiene "saciado" actualmente todo su "tiempo de trabajo" merced a su responsabilidad como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"Yo ya le dije a mi partido", al PSOE, "lo que tenía que decirle en 2013 --cuando anunció su intención de presentarse a las primarias a la Secretaría General del PSOE-A en sustitución de José Antonio Griñán, una vez que este último renunció a la Presidencia de la Junta y al liderazgo de los socialistas andaluces--, que estaba dispuesto a trabajar por Andalucía", como lo sigue haciendo desde el Ministerio de Agricultura, según ha abundado Planas, quien ha querido dejar claro que ahora "no soy candidato".

Al hilo del proceso que el PSOE-A deberá abrir para "decidir su candidato" a las elecciones andaluzas, Planas ha comentado que cree que "en cada momento de la vida hay que ver que el mundo cambia", y "en cada momento hay una situación distinta".

"Ha habido un interludio"

"No se pueden juzgar ahora las cosas de la misma forma que por ejemplo se juzgaban en 2013" --año del último relevo en la Secretaría General del PSOE-A con la llegada a la misma de Susana Díaz--, y "ahora hay que ver qué tiene que proponer el PSOE", ha continuado el ministro.

Tras apuntar que "los grandes avances de Andalucía de los últimos 40 años están vinculados al PSOE", Planas ha indicado que ahora "ha habido un interludio" de Gobierno del PP en la comunidad autónoma que "puede continuar siéndolo o no en función de lo que decidan los electores", que "nunca se equivocan", según ha opinado.

Después de recordar que el PSOE-A volvió a ser el partido más votado en los últimos comicios andaluces de 2018, pero que "se unieron todas las derechas" y eso permitió al PP-A que "por primera vez presidiera" la Junta, Planas ha manifestado que "tenemos que tener en cuenta esos tres años que han pasado hasta ahora y ver en esa situación qué proponemos y a quién proponemos" los socialistas andaluces para presidir la Junta.

Ha puntualizado que, en su opinión, ese debe ser un proceso "no solo nominal, sino de proyecto, de ambición, de la imagen y de lo que quiera el PSOE para Andalucía", pero ha remarcado que "esa carrera no ha empezado" y "no sabemos quiénes van a ser los candidatos en esas primarias", si bien sí ha "escuchado decir" a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "que ella competiría en unas primarias".

"El mundo cambia"

"No conozco a nadie más que se haya presentado", ha añadido Planas antes de opinar que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, "sería sin duda un excelente candidato, pero lo que tiene que decir" al respecto el primer edil "lo tiene que decir él, lo tiene que decidir el partido, y aún no estamos ahí", según ha precisado, para subrayar que "hay un camino a recorrer, un proceso a realizar".

"No adelantemos circunstancias y acontecimientos", ha pedido Planas, quien ha avanzado que él "por supuesto" piensa "votar" en esas primarias "llegado el momento", en su agrupación socialista de Córdoba, y "cuando haya una carrera con candidatos también daré mi opinión públicamente, pero en este momento aún no es el caso", según ha insistido.

A la pregunta de si cree que el PSOE andaluz necesita una renovación de liderazgos y de proyectos, Planas ha comentado que "el mundo cambia, y si nosotros no fuéramos capaces de comprender que el mundo cambia cometeríamos un grave error".

"El pasado es el pasado"

"Cuando analizamos una situación podemos mirar al pasado, mirar la hemeroteca, o fijarnos en las referencias del pasado, pero el pasado es el pasado, el presente es hoy y el futuro está ahí, y tenemos que ser capaces de enlazar con aquello que hoy quieren los andaluces", ha argumentado el ministro.

Ha subrayado que "el PSOE es un partido de Gobierno, no de oposición, que tiene vocación de Gobierno", si bien "se ha comportado muy institucionalmente" y lo sigue haciendo en aquellas comunidades autónomas como Andalucía donde se encuentra en la oposición.

"Ya nos gustaría que la derecha en España se comportara institucionalmente como nosotros en aquellas comunidades donde estamos en la oposición", ha apuntado Planas en esa línea antes de insistir en que el PSOE es "un partido con vocación de transformación y de Gobierno, y a partir de ahí hay que sacar las consecuencias". "El mundo gira y tenemos que ser capaces de responder a ese cambio", ha concluido el ministro.