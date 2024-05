Moreno lleva al Parlamento andaluz el ataque a la esposa de Sánchez y Espadas le abronca por “usar esa bazofia”

En mitad de la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio, la sesión de control al Gobierno andaluz de este miércoles se ha convertido en un plebiscito contra Pedro Sánchez. El jefe de la oposición, el socialista Juan Espadas, ha preguntado a Juan Manuel Moreno por el “bajo nivel de ejecución de los fondos europeos Next Generation”, acusándole de amparar su “falta de gestión” en “bulos, mentiras y marketing”.

Al contraataque, Moreno ha introducido en el debate a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sin mencionarla por su nombre. “Sánchez nos miente de forma constante y permanente. Sobre los indultos, que no pactaría con Bildu, que no podría dormir si pactaba con Podemos, que no apoyaba la amnistía... Cuando se miente durante tanto tiempo, al final se le cogen las mentiras. Y respecto a su esposa, le hemos pillado en una mentira”, ha asegurado.

La intervención de Moreno es una réplica en Andalucía de la de Alberto Núñez Feijóo, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. Los populares sostienen que Sánchez ocultó a los españoles que su mujer estaba siendo investigada por un juez cuando anunció que se tomaba cinco días de reflexión, porque un juez acababa de abrir una investigación contra ella por un supuesto conflicto de intereses.

Espadas, en la réplica, se ha salido de su formato habitualmente sereno y ha estallado contra el presidente andaluz: “Tiene que estar muy mal para usar esta bazofia contra Pedro Sánchez en plena campaña de las elecciones europeas y en el Parlamento andaluz”, ha dicho, en medio de una algarabía dentro de la bancada popular. El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha tenido que llamar al orden.

El pasado 24 de abril, el presidente del Gobierno hizo pública una carta a la ciudadanía a través de sus redes sociales donde ya anunciaba que un juez había “abierto diligencias previas” contra su mujer, y todas crónicas del día siguiente vincularon sus cinco días de reflexión y su amago de dimitir con esa investigación judicial, que los socialistas han tildado de “cacería”.

Un mes después, todos en el PP -desde Feijóo hasta Moreno- sostienen que el presidente mintió, tras saberse recientemente que el juez ya comunicó a Begoña Gómez que estaba siendo investigada, aunque no ha sido citada a declarar en calidad de investigada. Los socialistas defienden que no tiene esa condición formal de investigada -antes imputada-, que implica indicios delictivos; pero los populares creen que sí lo está, y que el presidente lo sabía y lo ocultó.

“Su jefe de partido ha cometido muchos errores en materia de gestión, pero pasará a la historia por decir una cosa y hacer la contraria en todos los asuntos”, ha sentenciado Moreno. El portavoz del PP en la Cámara, Toni Martín, cierra los turnos de preguntas al presidente por ser el grupo mayoritario y suele dedicar sus 15 minutos para atizar con saña a Sánchez y a Espadas. “España tiene un mentiroso compulsivo”, ha dicho Martín, afeando al PSOE-A que haya traído una proposición no de ley en defensa de la figura del presidente -frente a los ataques del líder argentino Javier Milei-, mientras los populares llevan una iniciativa a favor del campo andaluz. “A ustedes sólo les preocupa Begoña y Pedro”, ha sentenciado.

Espadas ha cuestionado la gestión de los fondos europeos de la Junta -“tienen un balance deplorable de los Next Generation”- y ha abroncado al presidente andaluz por “hablar de bulos, mentiras y fango”. “Usted se presenta como algo diferente a Feijóo o Ayuso, pero hoy ha demostrado su cara de verdad, la auténtica cara del PP, espero que lo vean muchos andaluces”, ha advertido.