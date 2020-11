La reapertura de la línea férrea entre Andalucía y Murcia se queda fuera de los Presupuestos Generales del Estado

Andalucía y Murcia llevan 35 años sin trenes que la conecten y esa cifra va a seguir aumentando. El tiempo seguirá pasando y los ferrocarriles aún no atravesarán ambas regiones españolas porque no habrá ni siquiera una línea férrea que las conecte. La reapertura del trazado que existió hasta 1984 entre Guadix y Lorca, conocida como la línea del Almanzora –por atravesar el valle que recibe el mismo nombre–, se ha quedado fuera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El olvidado traqueteo del ferrocarril: 35 años sin trenes entre Andalucía y Murcia

La noticia ha supuesto un mazazo y un jarro de agua fría para las aspiraciones de las plataformas que defienden la reapertura de este trazado y que esperaban que en la ley presupuestaria propuesta por el Gobierno central se incluyese una partida para realizar un estudio informativo, que es el paso previo para iniciar los trabajos que permitan desarrollar el proyecto de ingeniería y logística. Es decir, el estudio informativo era la pieza clave a la que se agarraban las plataformas para dar por bueno que, esta vez sí y después de décadas de lucha, los trenes volverían.

Pero de momento no va a ser así. Antonio Francisco Martínez, portavoz de la asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, una de las plataformas más activas por la recuperación de la línea, asegura que se sienten "engañados" y llega a asegurar que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, "se ha reído en nuestra cara". Como recuerda el activista, en 2018, el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy sí incluyó en los PGE una partida de 500.000 euros destinada a realizar el ansiado estudio informativo. Sin embargo, la moción de censura posterior que quitó a los populares de La Moncloa y la inestabilidad política desde entonces, han hecho que la partida no se haya utilizado.

La partida fantasma

Aunque desde las plataformas por el tren se pedía que aquella dotación presupuestaria fuese superior al medio millón de euros y alcanzase, al menos, tres veces más, los activistas del ferrocarril se conformaban con el hecho de que hubiese una partida destinada a iniciar los trabajos para el estudio informativo. Por eso, ahora no se explican cómo es posible que no solo no se utilizase aquel dinero, sino que en los PGE de 2021 ni siquiera aparezca dotación económica alguna. Sobre todo, porque en el borrador presupuestario del año pasado impulsado por el Gobierno en solitario del PSOE de Pedro Sánchez, sí apareció la partida, aunque aquellos PGE nunca llegaron a desarrollarse.

Antonio Francisco Martínez sostiene que "el ministro José Luis Ábalos y la presidenta de Adif nos confirmaron personalmente que iban a aumentar esa partida en los siguientes presupuestos, para poder hacer un estudio informativo con garantías", pero la realidad les ha negado esa posibilidad. "Es injusto y los hechos lo demuestran", añade. Por eso, anuncia que, desde su asociación y desde Comarca Guadix por el Tren, están en conversaciones con los grupos parlamentarios del Congreso para introducir una enmienda a los PGE. Entre ellos, PSOE y Unidas Podemos que se muestran a favor de la propuesta.

Al respecto, fuentes de las plataformas en defensa de esta reapertura se preguntan: "¿Por qué PSOE y Unidas Podemos se comprometen a presentar esta enmienda, y no lo han mantenido en el proyecto de presupuestos, si están en el Gobierno y ya tenían la partida sin ejecutar en el presupuesto anterior?".

Malestar general

Además de las asociaciones del ferrocarril, hay más protagonistas implicados que no ocultan su malestar por la decisión del Gobierno central. En primer lugar, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, da por sentado que "es evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado carpetazo al proyecto de la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca". Denuncia que el Gobierno, "abandona el proyecto sin licitar ni siquiera el estudio informativo" y lamenta que "está claro que pese a estar incluido en los PGE anteriores, para los socialistas nunca fue una prioridad".

Por otro lado, Marifrán Carazo dice que desde su nombramiento como consejera de Fomento "estoy esperando que el ministro Ábalos me reciba para analizar y consensuar el mapa ferroviario andaluz, pero aún no he tenido respuesta. He planteado un gran Pacto Andaluz por el Ferrocarril, pero parece que el Ejecutivo central no tiene entre sus prioridades mejorar los servicios en Andalucía".

Como el trazado del ferrocarril pasaba y debe pasar también por la provincia de Almería, desde la Diputación almeriense muestran también su descontento. Fernando Giménez, diputado de Presidencia de la Diputación de a Almería, lamenta que el Gobierno central "siga sin cumplir con su deuda histórica con la provincia de Almería". Giménez recuerda que "nos han comunicado que, además, se va a retrasar hasta 2026 (3 años más) la llegada del AVE a Almería, y ahora vemos que han dejado sin partida presupuestaria a este estudio informativo para la puesta en marcha de la línea que une Lorca y Granada".

La competencia del Corredor Mediterráneo

Hace una década, representantes del Corredor Mediterráneo y de Ferrmed aseguraron que este trazado era viable desde un punto de vista económico, sobre todo por las posibilidades que abría al transporte de mercancías entre Andalucía y el Levante español. Sin embargo, lo que desde entonces parecía una posibilidad para aunar voluntades y aprovechar la línea del Almanzora para que el Corredor Mediterráneo pasase también por Granada, ahora se ha convertido en todo lo contrario.

Fuentes del Ministerio de Transportes señalan a este diario que la línea Guadix-Lorca supone "una duplicación de la infraestructura ferroviaria que estamos construyendo con el Corredor Mediterráneo". Aunque hace apenas dos meses las mismas fuentes no negaban la utilidad del proyecto y que este siguiese adelante, ahora alegan todo lo contrario. Señalan que el trazado no es necesario ya que se está ejecutando el Corredor Mediterráneo a través de "la infraestructura ferroviaria planificada entre Granada-Almería-Murcia". Sin embargo, a preguntas de este medio, desde Transportes no responden por qué la partida del estudio informativo que llegó a estar en el borrador de los PGE del año pasado, ha desaparecido.