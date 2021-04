El relevo del líder de la oposición a Juan Espadas en Sevilla reabre la crisis interna entre el PP nacional y el de Andalucía

La crisis interna entre el PP nacional y el PP de Andalucía -reconcentrada ahora en el grupo municipal de Sevilla- no termina de cicatrizar, por mucho que Pablo Casado y Juan Manuel Moreno Bonilla escenificaran una tregua en Granada hace dos semanas, tras pactar listas únicas para cuatro direcciones provinciales. El gran encontronazo entre ambas direcciones tuvo lugar en el congreso provincial del PP en Sevilla, donde fue reelegida la candidata apoyada por Génova -la presidenta Virginia Pérez- frente al aspirante que promocionaba Moreno.

La guerra interna en el PP de Sevilla se cobra la cabeza del portavoz municipal en la capital, Beltrán Pérez

El segundo asalto está en la reestructuración del grupo municipal que pretende hacer Pérez, apartando a su actual portavoz, Beltrán Pérez, por el portavoz adjunto, Juan de la Rosa, que a su vez es el secretario general del PP sevillano y persona de máxima confianza de Virginia Pérez. El siguiente paso sería promocionar como candidato a la Alcaldía a un hombre que despierta toda la susceptibilidad del mundo en la actual ejecutiva del PP andaluz: José Luis Sanz, senador, actual alcalde de Tomares y, a la sazón, la persona elegida por María Dolores de Cospedal y Juan Ignacio Zoido para pilotar el PP de Andalucía tras la marcha de este último. La designación a dedo de Sanz no llegó a materializarse, porque medió el histórico Javier Arenas para que el presidente Mariano Rajoy señalara como sucesor a Moreno Bonilla. Los ecos de esta trifulca suenan de fondo al conflicto del PP de Sevilla.

Virginia Pérez, con la connivencia del PP nacional, quiere apartar a Beltrán Pérez de la portavocía este viernes, para lo que ha convocado un comité ejecutivo, pero el que es concejal desde 2003 tiene el respaldo de la mayoría de su grupo municipal (cuatro frente a tres ediles) y, desde este miércoles, tiene el apoyo explícito de la ejecutiva del PP andaluz, que ha enviado un comunicado insólito cuestionando a la líder del PP de Sevilla. Detrás de este comunicado está el propio presidente de la Junta y líder regional del partido. Su ejecutiva apoya la "gran labor" de Beltrán Pérez y pide "sensatez, prudencia y voluntad real de integración" a la recién renovada presidenta.

Clave municipal y autonómica

Moreno apuesta por la continuidad del portavoz del grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, y lo hace con dos claves importantes, una municipal y otra de ámbito autonómico: "Ahora no hay alcalde en la capital andaluza, Juan Espadas está de ruta hoy en Jaén, mañana en otro sitio para promocionar su candidatura a liderar el PSOE andaluz. Es un momento clave para hacer doble oposición a Espadas, Beltrán lo está haciendo bien, tiene experiencia y es importante no romper la dinámica", explican a elDiario.es fuentes próximas al presidente.

El llamamiento a la "cordura y la sensatez" del PP andaluz va dirigido a Génova, por mediación de Virginia Pérez, la presidenta del partido en Sevilla, pero con remitente directo al secretario general, Teodoro García Egea, a quien acusan de zarandear la estabilidad del partido en Andalucía y, con ella, la del propio gobierno de la Junta. "El objetivo común es Espadas, ahora hay que aunar fuerzas contra un alcalde que no está y que puede que mañana sea el rival de Moreno en las elecciones andaluzas. No es momento de reabrir heridas y pelearnos entre nosotros", aseguran desde la ejecutiva regional.

La postura de Beltrán Pérez

El PP andaluz trata de que "no llegue la sangre al río", pero en el fondo tiene pocas esperanzas de que Virginia Pérez no siga adelante con su plan de fulminar a Beltrán Pérez en el Ayuntamiento. Si es así, dicen, el citado portavoz "no se atrincherará con la metralleta", dará un paso atrás y ocupará la última fila del grupo en la oposición. "El PP andaluz respeta los procedimientos internos de la organización en Sevilla, entre los que está la voluntad mayoritaria expresada por el grupo municipal en la capital", esto es, el cierre de filas de los concejales con Beltrán Pérez.

En el círculo de Moreno Bonilla este enconamiento del conflicto con la dirección nacional de Pablo Casado se percibe con una alta dosis de cabreo. Ven incomprensible que se esté forzando, una y otra vez, un pulso por el control orgánico del partido "a todos los niveles", desviando el foco de atención mediática hacia los problemas internos del PP, cuando el partido está catapultado en las encuestas para las elecciones andaluzas. "Es seguro que Beltrán Pérez no repetirá como candidato en las próximas municipales, pero ahora mismo puede aprovechar el vacío de Espadas para desgastar su figura y que eso sirva al próximo aspirante del PP a la Alcaldía de Sevilla, pero también a Moreno Bonilla en las andaluzas", avisa un dirigente de la ejecutiva regional.