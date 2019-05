Vox en Utrera (Sevilla) usa un lema de la propaganda franquista en las municipales: "Sin novedad en el Alcázar"

"Sin novedad en el Alcázar", es la frase usada por el presidente de Vox y número 2 de la candidatura de extrema derecha en Utrera (Sevilla), Julio Coronilla, contra el PSOE y el alcalde local, José María Villalobos. Esta expresión es uno de los iconos de la propaganda franquista. Y hace alusión a la resistencia golpista durante el asedio de las tropas gubernamentales al Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil.

El miembro de Vox ha utilizado el lema golpista durante la presentación de la candidatura utrerana del partido. La frase ha servido como respuesta de Coronilla a lo que entiende como una ofensiva de otros partidos contra la formación de extrema derecha.

“Y a pesar de todos los ataques que hemos recibido, tengo la certeza y la tranquilidad de decir que ¡sin novedad en el Alcázar!”, ha gritado el candidato de Vox en Utrera durante el acto. "Son un partido franquista y por lo tanto anti democrático", resume sobre la situación el alcalde de Utrera, José María Villalobos (PSOE), aludido en el discurso del miembro de Vox.

El rastro franquista en Vox

La alusión a un emblema de la propaganda golpista suma otro episodio al rastro de la extrema derecha en las filas de Vox. Incluso el diputado y candidato de la formación ultra al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, escribió un artículo alabando a la Falange en el 50 aniversario de la muerte de Primo de Rivera.

"Tengo un mensaje para un partido político que se presenta también a las municipales, y no me da miedo decir quiénes son, me refiero al PSOE y al señor alcalde Villalobos", se ha arrancado el candidato número 2 de Vox en la localidad sevillana.

"Porque hasta el momento no hemos hecho declaración alguna contra ningún otro partido, mas sin embargo parece que a ellos se les llena la boca hablando de nosotros", ha continuado Julio Coronilla.

"En sus últimas declaraciones, abiertamente, aparte de atacar a Curro Jiménez, se les llena la boca de mencionar que no van a pactar con la extrema derecha", ha proseguido. "No se preocupe usted, que nosotros sí que no vamos a pactar con la extrema mediocridad. Y a pesar de todos los ataques que hemos recibido, tengo la certeza y la tranquilidad de decir que ¡sin novedad en el Alcázar!", ha finalizado su discurso, tirando de lema franquista.

Alcázar de Toledo en la guerra civil. | Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)

Lema de propaganda golpista

‘Sin novedad en el Alcázar’ es un lema de la propaganda del fascismo español, de los golpistas que provocaron la guerra civil tras el fracaso del golpe de Estado contra la democracia de la Segunda República española.

Fue el mensaje con el que el coronel José Moscardó recibió al general José Enrique Varela el 27 de septiembre de 1936 tras un asedio de más de dos meses por parte de las fuerzas leales al Gobierno de España.

Los rebeldes resistieron, acabaron doblegando el ataque republicano y la propaganda de los sublevados contra la República convirtió este episodio en símbolo del heroísmo de la empresa golpista. El propio Franco visitó el Alcázar al día siguiente de la ‘liberación’ de la fortaleza.

El alcalde de Utrera, José María Villalobos (en el centro), en el Salón de Plenos municipal. | JUAN MIGUEL BAQUERO

“Son un partido franquista”

"Estas declaraciones a mí no me afectan ni me sorprenden porque ya sabemos lo que significa Vox. Son un partido franquista y por lo tanto antidemocrático", manifiesta el alcalde utrerano. "Lo que sí me preocupa es que estos señores se puedan sentar en el Pleno del Ayuntamiento y manejen los hilos del mismo", subraya José María Villalobos.

"Por eso es importante que los candidatos de PP, Ciudadanos y JxU digan claramente si llegarían a acuerdos o no con la derecha franquista en Utrera", extiende en clave local. "Nosotros vamos a seguir trabajando en una campaña de propuestas y transparencia en la política de pactos", ratifica.