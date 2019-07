Sevilla es la primera ciudad en España declarada en estado de emergencia climática y ecológica

Sevilla se ha convertido desde este jueves en la primera ciudad en España que reconoce la alarma climática y ecológica. El primer Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Sevilla se ha celebrado con la modalidad de preguntas directas al alcalde que se establece en el nuevo reglamento. Y ha sido en esta sesión en la que Adelante Sevilla ha conseguido la aprobación por la mayoría de votos de su propuesta de declarar Estado de Emergencia Climática para la capital andaluza.

"Nos vamos a centrar en tres aspectos que son muy importantes: que el Ayuntamiento en pleno declare el estado de Emergencia Climática y Ecológica en el municipio. Que se comprometa a emprender una campaña informativa en la que se hable con claridad a la población, la industria y las empresas, basada en las evidencias científicas sobre las consecuencias si en la ciudad superamos el límite de 1,5 °C la temperatura media del planeta. Y que se inicie un proceso de participación con los ciudadanos y expertos y que juntos podamos crear un plan de acción por el clima y la energía". Con estas peticiones ha defendido Susana Serrano (AS) la propuesta.

La portavoz de Adelante Sevilla ha indicado que la propuesta era respaldada por los grupos Equo, Ecologistas en acción y el colectivo Fridays for future Sevilla, quienes a través de los expertos y análisis han detectado que se deben tomar medidas preventivas en la ciudad hispalense.

También ha destacado Serrano que esta declaración debe servir para implementar políticas ambientalistas contra la "crisis climática" que "la gente nos está reclamando. Espero que esto no sea una aprobación simbólica. Lo que queremos es un compromiso real ante una situación que nos debe mantener en alerta".

Todos los grupos políticos votaron a favor, excepto Vox que a través de su representante municipal Gonzalo García Polavieja ha manifestado que "esta declaración no puede ser adoptada por el Ayuntamiento de Sevilla ni por ninguna administración pública. Esto sería una deshonra asumirla. Vemos innecesaria esta propuesta si lo que quieren es campañas informativas".

El debate sobre el arbolado

En línea con la necesidad de poner atención sobre las medidas contra el cambio climático en la ciudad, se ha debatido también este jueves en el pleno municipal está la del PP en la que solicitan la Mejora de las zonas verdes y el arbolado de la ciudad. La concejala Evelia Rincón ha explicado a los miembros del Consistorio que la ciudad de Sevilla no puede "seguir con un alcalde que dice que tiene la ciudad verde europea cuando la realidad es otra. El daño que se ha hecho en el primer mandato de Juan Espadas al arbolado es terrible. Más de 4.000 árboles talados y actualmente nos encontramos sin políticas serias sobre esa área. Mal riego, poda en tiempos que no se deben realizar, forma parte de lo que no se debe hacer y se ha hecho".

La propuesta del PP consta de seis puntos. El primero es un plan de choque contra los efectos del cambio climático que recoja actuaciones en favor del arbolado y zonas verdes de la ciudad. El tercer punto es que se elabore y ponga en marcha un plan para el establecimiento de sombra en la ciudad. Que se establezcan planes de mantenimiento y conservación de especies (árboles y vegetación) singulares o ubicadas en lugares estratégicos. El PP también ha solicitado que Emasesa intervenga en el Parque de los Príncipes ampliando el riego a todas las zonas del mismo y el estudio y puesta en marcha de planes de empleo adecuados para el refuerzo de las labores que lleva a cabo la plantilla del Servicio de Parques y Jardines. La moción fue aprobada por los cinco grupos políticos.