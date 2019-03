Ciudadanos responde al aviso de Susana Díaz a Pedro Sánchez: "Lo hemos dejado clarísimo, no vamos a pactar"

Ciudadanos ha salido al paso de lo manifestado este lunes en Málaga por la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, acerca de un posible pacto de Pedro Sánchez con Albert Rivera para formar gobierno después de las elecciones del 28 de abril ("van a tener que apoyarte porque no van a tener más remedio, te lo digo por experiencia"). "Lo hemos dejado clarísimo, la verdad. Siempre hemos dicho que con Sánchez no íbamos a pactar porque había pactado con secesionistas", ha dicho en rueda de prensa el parlamentario andaluz de Cs y cabeza de lista por Sevilla al Congreso, Pau Cambronero.

Dentro del guión de los de Pedro Sánchez no cabe hablar de posibles pactos postelectorales, pero Díaz abrió en Málaga una puerta, mostrándose convencida de que "los del cordón sanitario" acabarán apoyando al actual presidente del Gobierno si, como vaticinan las encuestas, el PSOE gana las elecciones del 28 de abril y la suma con los de Rivera da para conformar mayoría absoluta. "Esos son los mismos, los primeros que van a tener que apoyarte porque no van a tener más remedio, porque España merece un Gobierno, merece estabilidad (...). Tendrán que hacerlo y te lo digo por experiencia", dijo la expresidenta de la Junta de Andalucía.

Cambronero se ha mostrado firme el respecto: "No le ha importado con quién tenía que pactar a cambio de la silla de Moncloa. Los dimes y diretes que tienen Susana Díaz y Pedro Sánchez ellos mismos los conocen. Ellos están enfrentados y nos están intentando usar para sus guerras internas. Desde luego no vamos a entrar en eso. Lo hemos dicho muy claro, también en la Asamblea de Madrid: no vamos a pactar con aquellos que se plantean siquiera pactar con secesionistas y con quienes quieren hundir el país. Lo tenemos muy claro".

El parlamentario de Ciudadanos y cabeza de lista por Sevilla al Congreso, Pau Cambronero, junto a los candidatos a Congreso y Senado por la provincia, este martes antes de la rueda de prensa JRS

Pau Cambronero, acompañado por el candidato por esta provincia al Senado, Ángel Mayo, ha presentado las listas con las que Cs concurre a las elecciones generales por la provincia sevillana. Un nuevo reto que asume, según ha dicho, "con la responsabilidad de llevar la voz de los sevillanos al Congreso de los Diputados y, por qué no decirlo, a través de Albert Rivera a la Moncloa".

"España necesita a Ciudadanos"

Durante su intervención, Cambronero ha reiterado su agradecimiento "a los afiliados que me eligieron para encabezar esta lista en un proceso de primarias" y se ha mostrado convencido de que "España necesita a Ciudadanos, porque es un partido ce centro, moderado, liberal y profundamente reformista". "Queremos olvidar los enfrentamientos del pasado para centrarnos en el presente, y conseguir un mejor futuro para todos", ha dicho.

Asimismo, el también diputado por Sevilla en el Parlamento de Andalucía ha presentado a los compañeros que integran la candidatura de Cs por Sevilla al Senado, y ha recordado que "es una cámara que queremos reimpulsar".

En ese sentido, el candidato al Senado, Ángel Mayo, ha subrayado el doble reto que supone liderar la candidatura de la formación naranja a "una cámara que es territorial y a la que le ha llegado el momento de someterse a esa reforma tantas veces postergada para recuperar la esencia que siempre debió haber tenido". Mayo ha declarado que ese objetivo, unido al desafío secesionista, representa "un doble reto que hace doblemente apasionante acudir a esta cita electoral, a la que nos presentamos con toda la ilusión y las ganas". Mayo ha añadido que "como politólogo y persona que ama la política entendida como un servicio público, es un inmenso honor haber sido convocado para este menester".