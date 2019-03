Susana Díaz, a Sánchez: "Ciudadanos va a tener que apoyarte. Te lo digo por experiencia"

Pedro Sánchez se ha reencontrado este lunes con Susana Díaz en el primer gran acto de precampaña. Era su primer encuentro tras las diferencias públicas que el PSOE-A mantuvo con la dirección federal acerca de las listas para las próximas elecciones. En Málaga, apenas a un mes del 28 de abril, el presidente ha reivindicado la obra de su Gobierno de nueve meses y se ha situado como la alternativa a la derecha, a la que ha presentado como la España "que excluye". Mientras que Díaz ha mencionado en varias ocasiones a Sánchez, éste sólo se ha referido a la expresidenta para decirle que le ha causado "temor" el resultado electoral en Andalucía.

Díaz ha calificado a Ciudadanos como "los del cordón sanitario", pero se ha mostrado convencida de que Rivera acabará apoyando a Sánchez si, como pronostican algunas encuestas, la suma de escaños da para conformar mayoría absoluta. "Y los de ahora, del cordón sanitario, esos son los mismos, los primeros que van a tener que apoyarte porque no van a tener más remedio, porque España merece un Gobierno, merece estabilidad (...). Tendrán que hacerlo y te lo digo por experiencia". Ha sido la apelación más evidente al partido naranja, quien de momento se cierra en banda a posibles pactos post-electorales con lo que denomina "el sanchismo".

Por su parte, Sánchez ha acusado a Rivera de "poner un cordón sanitario" no solo al PSOE, sino a "los millones de españoles y españolas que en los últimos 40 años han votado al PSOE".

Según la última encuesta de Celeste-Tel para eldiario.es, el PSOE obtendría entre 100 y 103 diputados, con un 25,4% de los votos. Ganaría las elecciones, pero no tendría los escaños suficientes para frenar una mayoría de las tres derechas. Encuestas posteriores, como la publicada por El País este fin de semana, aumentan el número de diputados socialistas a 122, con un 27,1% de los votos. Con esos resultados, el PSOE de Pedro Sánchez debería reeditar el pacto con Podemos y los nacionalistas, o explorar un acuerdo con Ciudadanos que el partido naranja, por ahora, rechaza.

Reivindicación de los decretos leyes frente al "filibusterismo"

Pedro Sánchez ha arrancado la precampaña con una reivindicación de las medidas adoptadas por su gobierno en los nueve meses que ha ocupado la Moncloa. Ha defendido la aprobación de reales decretos leyes frente al "filibusterismo parlamentario" que practican, dice, los partidos de derecha y que ha bloqueado la tramitación de diversas leyes. También ha avanzado algunas de sus promesas: unos "presupuestos sociales" que incorporen el copago sanitario y una nueva ley de educación que sustituya a la LOMCE.

Sánchez se ha presentado como el muro de contención frente al posible pacto post-electoral de Ciudadanos, PP y Vox. "Estas elecciones del 28 de abril se dirimen sólo dos opciones: si queremos una España que integre o que excluya; que mira al futuro o retroceda 40 años; en la que quepamos todos o los tres que se hicieron la foto en la plaza de Colón", ha señalado, antes de añadir que "España tiene muchas más plazas que Colón".

"Esta derecha tiene más siglas que ideas, más testosterona que neuronas", ha dicho: "Nosotros no reducimos la política a la crispación, la reivindicamos como un instrumento de bienestar e integración". Sánchez vinculó a la derecha con el "antifeminismo": "Después del 8 de marzo está claro que el antifeminismo en este país tiene siglas políticas y están todas a la derecha".

Sánchez dice estar convencido de que una gran movilización beneficiaría al PSOE, y ha recordado el episodio de las elecciones andaluzas, donde la victoria socialista ha acabado, sin embargo, con la pérdida del poder. Esto se explica, en parte, no sólo por la desmovilización de los votantes andaluces socialistas, sino por el auge de Vox. "La ultraderecha siempre ha existido en este país, sólo que antes votaban al PP y ahora votan a Vox", ha dicho el secretario general socialista, que ha insistido en vincular a los tres partidos de la derecha.

Susana Díaz: "Cuando gane Pedro yo estaré más cerca de volver"

El de Málaga fue el reencuentro entre Susana Díaz y Pedro Sánchez después de la conformación de las listas electorales, en las que el secretario general impuso su criterio. A esto, Susana Díaz replicó: "Tomo nota". Un par de semanas después, se encontraron en su primer acto de campaña, e intentaron mostrar sintonía, más allá de los lapsus. "Tenemos una espinita clavada, y ¿dónde nos vamos a quitar la espinita?", arrancó Díaz: "El 26 mayo ayudando a Pedro a ganar las elecciones". Pero resulta que el 26 de mayo son las elecciones autonómicas y municipales, y no las generales, convocadas para el 28 de abril.

Se corrigió poco después la expresidenta de la Junta de Andalucía, que pidió que el 28 de abril sea "la antesala antes del 26 de mayo, primero para que Pedro vuelva a ser presidente". Susana Díaz quiso dejar claro que eso sería también lo que más le interesará a ella, como futura candidata, de nuevo, a presidir la Junta de Andalucía: "Cuando Pedro sea presidente y Dani [Pérez] sea alcalde de Málaga, yo estaré más cerca de volver a ser la presidenta de la Junta de Andalucía".

Por su parte, Pedro Sánchez sólo hizo referencia a Díaz para recordar que no basta con ganar, sino "ganar bien" para gobernar. "Hemos seguido mucho lo que ha ocurrido en Andalucía, Susana. Me ha causado temor", dijo el presidente. "Hemos ganado siempre, y en esta ocasión también pensábamos que iba a ocurrir. Y ocurrió, pero no pudimos gobernar porque la derecha subió. Por eso es importante ganar y ganar bien, para que podamos gobernar", ha señalado el secretario general del PSOE.

Como Sánchez, Díaz situó el marco de las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales en la disputa con los partidos de derecha, de la que dijo que "se les está viendo el plumero con muchísima claridad". "A la derecha y la extrema derecha la vamos a parar, y la vamos a parar en Andalucía", dijo la expresidenta, que luego informó al presidente del Gobierno: "Te han dicho de todo menos bonito, Pedro, hijo".