Una familia de Dos Hermanas, a la espera de una plaza para su hijo con autismo: “Estamos agotados física y mentalmente”

Ya no podemos salir a la calle ya no es entrar si no ni salir,solo quiere meterse en coches y salir a la carretera corriendo.

Esto no es vida,mi familia tenia una vida normal y ahora cada segundo es un infierno.

Quien me iba a decir que esto iba a vivirlo,que ni terapias ni nada pic.twitter.com/8Jms2CF2OA