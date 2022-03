Los psiquiatras del SAS en Sevilla siguen en pie de guerra pese a que los traslados a Osuna ya no son obligatorios

La Junta de Andalucía no ha convencido a los médicos psiquiatras del sistema sanitario público en Sevilla ni a dos de los tres sindicatos que habían planteado una huelga por sus rotaciones en el área de salud mental del Hospital de la Merced de Osuna. Aunque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) informó a finales de la semana pasada de que iba a incrementar progresivamente la contratación de especialistas para que la unidad de gestión clínica funcionara con normalidad a partir de junio, sin necesidad de cooperación externa, tanto los propios psiquiatras como los sindicatos UGT y CCOO no están por la labor de atender a los anuncios y mantienen las jornadas de huelga previstas para los próximos 31 de marzo y 7 de abril, y con carácter indefinido a partir del 18 de abril.

“La designación del personal que ha de ser desplazado para cubrir estas necesidades asistenciales se efectuará en atención a la voluntariedad del personal afectado”, dicen las nuevas instrucciones de la Dirección General de Personal del SAS, donde se indica que “no serán desplazados aquellos profesionales que manifiesten su disconformidad de manera expresa ante la dirección gerencia de sus centros”. El plan del SAS es contratar un psiquiatra al mes para que se vayan incorporando de forma escalonada, “lo que permitirá que la unidad disponga de todos los facultativos especialistas de área necesarios antes de verano”. Así, “a principios de marzo se incorporó una psiquiatra, y la incorporación de otro nuevo psiquiatra en abril ya está gestionada”, informó el SAS tras un encuentro entre los gerentes y jefes de servicio de salud mental los hospitales de Sevilla.

Fuentes de los profesionales afectados reconocen que, según el planteamiento de la Junta, a partir de junio habrá siete personas haciendo guardia en Osuna y no se necesitará apoyo externo de otros hospitales “pero no se ha planificado qué ocurre si alguna de esas personas se da de baja o se va de vacaciones en verano”. “No hay un plan B” en ese sentido, lamentan, “como tampoco hay un plan B si no hay voluntarios o las instrucciones tienen una letra pequeña que no nos quieren enseñar. ”¿Y si no hay voluntarios y nos vuelven a obligar a desplazarnos? No lo entendemos y la administración no nos aclara estas dudas. ¿Qué pasa si no hay voluntarios? ¿Qué pasa cuando en verano ya no haya siete personas?“, insisten.

Contratos mes a mes

Entre las medidas acordadas por el SAS en esta “situación excepcional” también está mantener las guardias de marzo como están programadas e identificar un interlocutor entre los facultativos especialistas de Psiquiatría del Área de Osuna por parte del Programa de Salud Mental para hacer de portavoz y negociar las cuestiones prácticas respecto a la asistencia conjunta. Además, se consensuó que el Área de Osuna mantendrá las cuatro guardias por profesional mensualmente en abril, y cinco en mayo, lo que “incrementará el número neto de guardias de forma proporcional al número de profesionales”. Cabe recordar que el plan de contingencia del SAS para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a los pacientes en el que se contempló, entre otras medidas, la prestación de asistencia en guardias tanto de psiquiatras de Osuna (martes, jueves y sábados) como de los hospitales de Sevilla (lunes, miércoles y viernes), estableciendo además un refuerzo de dos horas diarias para apoyar la actividad de planta en horario de mañana.

Las novedades no han convencido a todos. Después de que el Sindicato Médico de Sevilla desconvocara el viernes la anunciada huelga al considerar que el SAS había renunciado a la obligatoriedad de los traslados que motivaron las protestas, como adelantó este periódico a comienzos de febrero, el sindicato CCOO informó de que, junto a UGT, mantiene la huelga “ante la falta de un plan por parte de la Junta para cubrir el servicio de salud mental con garantías en la provincia”. A su juicio, la Consejería de Salud y Familias realmente sigue ejecutando traslados forzosos hasta Osuna, donde “no incentiva la contratación y es incapaz de organizar un plan de recursos humanos que permita dotar de especialistas suficientes al servicio para prestarlo con calidad”.

Según CCOO, para atender correctamente el del servicio de salud mental, en el Área Sanitaria de Osuna harían falta 12 profesionales de psiquiatría “que la Junta alega que no encuentra, mientras se gradúan en el mes de mayo diez residentes de esta especialidad y la Consejería ni siquiera les pone sobre la mesa una oferta atractiva con la que dichos profesionales decidan quedarse en la provincia en lugar de tener que emigrar buscando unas condiciones laborales dignas”. CCOO mantiene la huelga y reclama a la Consejería “que se mantenga la voluntariedad de las medidas excepcionales, con respeto a la libre decisión” de cada profesional, y que se oferten contratos de larga duración (interinidades) a profesionales con un contrato de mes a mes.