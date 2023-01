El PSOE sondea a un histórico líder de IU como candidato a su izquierda para sumar y garantizarse la Alcaldía de Sevilla

La mayor preocupación del PSOE en este largo año electoral, tanto para las municipales de mayo como para las generales, es que los partidos que habitan a su izquierda logren montar candidaturas sólidas de unidad para sumar juntos y garantizarse el poder. Fruto de esa inquietud, la dirección federal del partido de Pedro Sánchez ha encargado una encuesta interna para medir sus opciones de mantener la Alcaldía de Sevilla, la principal ciudad que gobiernan en España.

En ese sondeo, los socialistas plantean “el peor y el mejor de los escenarios” y preguntan directamente por las expectativas electorales de un histórico dirigente de IU en Sevilla, Luis Pizarro, como “posible candidato de consenso” de Podemos e IU para la Alcaldía de Sevilla, según confirman a este periódico fuentes del partido. La encuesta, realizada antes de Navidad, otorga cuatro concejales al bloque de izquierdas con Pizarro como cabeza de cartel, que sumados al resultado previsto del PSOE -entre 12 y 13 ediles- garantizaría la continuidad del alcalde socialista, Antonio Muñoz, en un hipotético pacto de coalición.

Luis Pizarro es un veterano dirigente comunista, apartado de la primera línea de la política desde hace 20 años. Fue concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla entre 1987 y 2003, candidato a la Alcaldía en 1995 y en 1999, adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz entre 2007 y 2020 y actualmente ocupa la figura de defensor del paciente mental de la Junta. Los socialistas sevillanos, sobre todo los veteranos que coincidieron con él en los años 90, veían en Pizarro un “buen cartel electoral” y una “posible figura de consenso” para robustecer la candidatura de las fuerzas a su izquierda.

Algunos dirigentes socialistas informaron personalmente al ex concejal de IU del resultado de su encuesta interna, animándole a “postularse” como cabeza de cartel de la coalición de izquierdas, que en el momento de realizarse el sondeo aún no había terminado de cuajar.

El problema es que las direcciones local, provincial y regional de IU y Podemos eran totalmente ajenas a las maniobras del PSOE para buscarles a su propio candidato. Ni les habían consultado ni les habían informado, aseguran fuentes de las tres formaciones de izquierdas. Altos dirigentes del PCE y de la dirección federal de IU sí estaban al tanto de la encuesta, que les había sido trasladada desde Ferraz.

El nombre de Pizarro no está en la mesa de negociación de las agrupaciones locales de IU y Podemos, que hasta esta misma semana aún discutían si concurrían juntas o separadas a las municipales del 28 de mayo. Desde la dirección andaluza del Partido Comunista y de IU niegan que la opción Pizarro se haya barajado nunca, aseguran haberse enterado por este periódico de la encuesta del PSOE federal, y califican de “inédito y surrealista” que una fuerza política “se gaste dinero en una encuesta para buscarle candidato a su rival en unos comicios”.

Los únicos nombres que han trascendido en la negociación de una candidatura conjunta de izquierdas para la Alcaldía de Sevilla han sido los que cada partido ha elegido internamente: Ismael Sánchez en nombre de IU y Susana Hornillo en nombre de Podemos. Ambas formaciones han sellado un “preacuerdo” -ratificado este mismo jueves por sus respectivas bases- con Hornillo como candidata a la Alcaldía.

Pizarro: “Una propuesta peculiar”

Consultado por este periódico, Luis Pizarro confirma que algunos dirigentes del PSOE federal le hablaron de la encuesta poco antes de Navidad y le animaron a dar el paso. “Me pilló por sorpresa. Es la primera vez que veo que una formación política se interesa en mí como candidato de un partido rival al que va a disputarle la Alcaldía. Fue una propuesta peculiar”, dice, entre bromas, tras aludir a la “buena relación personal” que mantiene con algunos dirigentes del PSOE de Sevilla.

Pizarro también revela que el pasado mes de octubre, antes de conocer la encuesta socialista, dirigentes de IU en Sevilla le tantearon para saber si estaría dispuesto a encabezar una “candidatura conjunta de izquierdas” en las municipales. Su respuesta fue que “no tenía interés en volver a la primera línea política”, pero meses después, tras conocer el resultado del sondeo del PSOE, le entraron “dudas”. “Pensé: a ver si por mi culpa la izquierda va a perder el Ayuntamiento de Sevilla, pero entonces ya era tarde, porque IU ya había puesto sobre la mesa el nombre de Ismael Sánchez como su candidato”.

Separados: cero concejales

La de Ferraz no es la única encuesta que ha encargado el PSOE preguntando por el escenario político a su izquierda. Otro sondeo de los socialistas pregunta por las opciones de Podemos, IU y Adelante Andalucía en caso de que concurriesen finalmente por separado, un escenario que les dejaría con toda seguridad fuera del Consistorio.

El PSOE de Sevilla, que pilota Javier Fernández, da por hecho que la coalición andalucista de Teresa Rodríguez acudirá sola a las urnas -como ocurrió en las elecciones andaluzas del 19 de junio-, y depositan toda sus esperanzas en que el resto de partidos progresistas, encabezados por IU y Podemos, logren sellar una alianza “sólida y sin los contratiempos que vivió la coalición Por Andalucía”, la suma de seis partidos que se estrelló en las autonómicas.

Tanto en Ferraz como en la sede del PSOE hispalense y andaluz son conscientes de que existe un “riesgo real de perder Sevilla por la incertidumbre y la descomposición en el bloque de fuerzas a nuestra izquierda”, advierten fuentes del partido en la capital andaluza. Ese escenario podría darse, incluso con la paradoja de que Muñoz logre mejorar en número de votos el resultado de Juan Espadas en las municipales de 2019 (123.933 votos; 39,24 %).

Pactos a derecha e izquierda

El PSOE gobierna el Ayuntamiento de Sevilla con mayoría simple, en una legislatura donde ha pactado los Presupuestos municipales a derecha e izquierda -con Ciudadanos y con Adelante (Podemos-IU)- para garantizarse la estabilidad política hasta final del mandato.

En 2019 ganó las elecciones locales con 13 concejales, a tres de la mayoría absoluta (16), que son los mismos que les otorgan sus encuestas a Muñoz “en el mejor de los escenarios”. Para conservar la Alcaldía, por tanto, es fundamental que las fuerzas a su izquierda sumen tres o cuatro ediles, algo que ningún sondeo vislumbra si van por separado.

Izquierda Unida tiene un suelo electoral en la capital andaluza muy consolidado, que nunca ha bajado de los 25.000 votos en los últimos 30 años. Con ese resultado la izquierda lograría dos concejales (dada la singularidad de la Ley Electoral en los grandes municipios, no es posible entrar con un solo edil). La previsible extinción de Ciudadanos del mapa municipal -en 2019 obtuvo cuatro sillones- vislumbra un choque irremisible de bloques: o gobierna el PSOE en coalición con las izquierdas o gobierna el PP con Vox, que actualmente suman 10 ediles. Ningún sondeo vaticina una mayoría absoluta de los socialistas.

La encuesta del PSOE federal sobre el caso de Sevilla tiene la singularidad de preguntar por un candidato para las izquierdas que las mismas izquierdas no contemplan, pero no es la única ciudad sobre la que Ferraz ha encargado un sondeo. La inquietud de los socialistas por no llegar a sumar con otras fuerzas progresistas está tan enfocada a las municipales y autonómicas de mayo como a las generales.

El propio Pedro Sánchez ya se lo ha trasladado personalmente a Yolanda Díaz: las opciones de reeditar un Gobierno progresista pasan por que la vicepresidenta sea capaz de unir al conjunto de fuerzas a la izquierda del PSOE en una única candidatura. De momento, la plataforma Sumar, que encabeza Díaz, no ha cristalizado como alternativa electoral ni como candidatura en firme a las generales. Tampoco se vislumbra, por ahora, su alianza con Podemos liderado por la ministra de Igualdad, Ione Belarra.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE le ha pedido de manera expresa a Yolanda Díaz que cierre cuanto antes un acuerdo que incluya a Podemos, el partido mayoritario de ese espacio hasta la fecha y también el que ha protagonizado en los últimos meses un choque frontal con la política gallega.