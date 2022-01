Toscano, el político al que votaban “hasta sus rivales”, dice adiós tras 39 años de alcalde en Dos Hermanas

Tras 39 años de alcalde y 10 mayorías absolutas consecutivas, el histórico dirigente socialista Francisco Toscano (72 años) se despedía este viernes como alcalde y como concejal de la localidad sevillana de Dos Hermanas en un pleno de renuncia y con un discurso de apenas 13 minutos que dedicó más a dar las gracias que a contar la evolución de un municipio que en estas casi cuatro décadas ha pasado de pueblo a ciudad de 138.000 habitantes. Y fue en el momento de agradecer su tarea a la oposición cuando deslizó la "magnífica relación" que mantiene con la mayoría de los que han sido sus oponentes políticos estos años, hasta el punto de que "muchos de ellos me han votado en las elecciones mirando por lo mejor para este pueblo".

Porque además, cuando habla de Dos Hermanas a Toscano todavía le sale más la palabra pueblo que ciudad, y eso trasluce su forma de ver las cosas por mucho que hablemos de una de las 10 urbes más grandes de Andalucía. Y es este contexto donde recordaba que le habían votado rivales políticos "de todas las ideologías, algunos incluso pedían la baja en su partido por 24 horas, pero no se lo toleraban". "En un ejercicio de responsabilidad e integridad consideraban una contradicción estar en activo en un partido y votar a otro", explicaba, lo que presentaba como un ejemplo de las "relaciones humanas y buenas" que se han logrado establecer en el consistorio nazareno todos estos años.

Diputado provincial, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y presidente del comité federal del PSOE hasta 2021, entre otros cargos, Toscano (siempre más conocido como Quico que como Francisco) ha sido ante todo alcalde, con una influencia en el partido que ha ido mucho más allá de sus cargos orgánicos. Ahora, "en buenas condiciones físicas y mentales", da el paso atrás para evitar que el debate en las próximas elecciones sea "Toscano se marcha o no se marcha". "El cuerpo me pide terminar este mandato", subrayaba, aunque tampoco escondía que dice adiós "en un buen momento para Dos Hermanas, para mi partido y para mi equipo".

Un "buen equipo" detrás

En estos 39 años, "con errores y aciertos", considera que ha dejado "muchas cosas buenas para el pueblo", aunque a la hora de la verdad de lo que presumía era de haber tenido capacidad de crear buenos equipos de trabajo. En este momento, incidía, en el grupo socialista "hay un buen equipo, con un promedio de edad bueno, con experiencia y con capacidad".

Todo lo anterior lo resumía en la figura del que será su sucesor, Francisco Rodríguez, número 3 en la lista del PSOE, diputado provincial, secretario general del partido en la localidad y miembro de la ejecutiva regional del partido. Para que Rodríguez sea regidor ha tenido que renunciar a su derecho la número 2, Basilia Sanz –"mi mujer, Basi"–, que durante unos días será alcaldesa en funciones pero que desde el principio entendió que ella no podía ser el relevo "porque se hubiera liado con que es de mi familia".

"En un cargo público se está a las duras y a las maduras"

De Francisco Rodríguez destacó que tiene casi 20 años de experiencia como concejal en el gobierno y que será además "el primer alcalde nacido en el pueblo de la democracia", cuestión –recordó– a la que antes se le daba mucha importancia. Así que, rodeado del "mejor equipo que uno puede tener", le sustituye "la persona más idónea que lo puede hacer", solicitando a la oposición y al propio municipio "que lo tratéis como me habéis tratado a mí". Y a su gente, un aviso: "Que no se os olvide nunca que en un cargo público se está a las duras y a las maduras".

De recuerdos tiró poco, sólo para comentar que pronto hará 50 años que llegó a la localidad por motivos de trabajo y 40 años de que "un grupo de hombres y mujeres de la UGT me empujó a que encabezara la lista en 1983. "Sin aquel empuje no podría haber estado el periodo que he estado disfrutando, aunque haya habido momentos duros, de ser el alcalde de Dos Hermanas".

Aquellos tiempos de "líneas muy claras y puras"

Alabó el trabajo de los funcionarios municipales, de los que resaltó su "lealtad", y tiró de memoria para recordar la evolución política en estas casi cuatro décadas. Cuando empezó su andadura municipal sólo estaban PSOE, AP y PSOE, "con unas líneas muy claras y puras", lo que contrasta con la "diversidad" que se vive en la actualidad.

Sin fecha todavía para la toma de posesión de Francisco Rodríguez, Toscano se va con el reconocimiento de su partido, con su secretario general andaluz, Juan Espadas, definiéndole como "uno de los municipalistas y alcaldes más reconocidos de Andalucía y de España", un regidor con el que "hay un antes y un después en la historia de Dos Hermanas". Y con su secretario general provincial, Javier Fernández, incidiendo en que "ha sido y seguirá siendo un referente para todo el PSOE".

Ajeno a todo, Toscano se marchaba agradeciendo a los ciudadanos haberle dado su respaldo cada cuatro años durante 10 convocatorias, "pero algo más importante, en los momentos duros me han dado cariño y afecto". Y con eso se queda hoy, cuando fiel a su estilo reconoce que "se me hace duro leer eso de las redes sociales que a mí ya me coge un poco pasado", y que le cuesta leer mensajes y whatsapps en el teléfono, pero "te abruma tanto cariño y afecto".