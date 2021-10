Sindicatos de enseñanza claman por una mayor inversión en educación pública en Andalucía ante la deducción fiscal por gastos escolares

No ha pasado tampoco desapercibida para los sindicatos de enseñanza andaluces la campaña que el PP andaluz lanzó el miércoles para promocionar las deducciones fiscales a rentas cinco veces superiores al salario medio andaluz (22.000 euros), recogidas en la Ley de Tributos Cedidos aprobada el mismo día Parlamento. Los representantes de los trabajadores claman por una mayor inversión en educación pública en Andalucía ante la anunciada deducción por gastos escolares: "Con Juanma Moreno, Andalucía baja impuestos comprometidos con la Educación. Matrimonio que gana 80.000 euros apunta a su hijo a una academia de inglés e informática. Abona 90 euros al mes por curso. Antes con el PSOE se deducía cero euros. Ahora con el gobierno del cambio se deduce 108 euros", dice uno de los mensajes.

Sandra Fernández , secretaria el sector Enseñanza de UGT Servicios Públicos Andalucía, se extraña del anuncio porque "también hay parte extraescolar en los centros públicos y no solamente en academias". "Como no es una enseñanza reglada, las familias pueden actuar como consideren pero es verdad que, si estás haciendo una inversión, es mejor que se haga en educación pública porque hace falta", considera la representante sindical. "Si vas a fomentar a que las familias lleven a los niños a academias, fomenta también las actividades extraescolares en los centros públicos, que también se hacen", cinsidera.

La rebaja se prevé "en la enseñanza escolar o extraescolar de idiomas e informática, o de ambas". "El inglés también se imparte por las tardes en centros públicos y por personas que también están cualificadas, que han pasado un proceso selectivo, que han estado en una bolsa, etc. Tampoco sabemos si la persona que está en la academia es la más adecuada, que no digo que no lo sea, pero también hay que decir que hay personas muy cualificadas en el sector público", argumenta UGT-A.

Aumentar el presupuesto

"Nosotros llevamos reivindicando más presupuesto para educación pública desde hace muchos años. Se debe llegar a un 7% del PIB y además, que el presupuesto de la Junta para Educación se aumente, ya que ha pasado de ser un 23-25% hace 4 o 5 años a un 20,70%, actualmente", apunta Fernández.

Para Diego Fernández, de la federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, "la idea de que 'todos' los andaluces se van a ver beneficiados por esta baja de impuestos es falsa y engañosa". En primer lugar, "porque favorece a las familias con ingresos altos. Difícilmente una familia con ingresos anuales de 20.000 euros va a poder pagar una academia de inglés o de informática". Y se pregunta "¿por qué no francés, música, chino o danza? Esto refleja una idea utilitarista y productivista de la educación, no quieren una escuela humanista, crítica, cívica sino trabajadores del sistema".

A su juicio, es una campaña "engañosa" porque "una bajada de impuestos a todos por igual afecta directamente a la cantidad y calidad de los servicios públicos", en este caso los servicios públicos educativos. "¿Cómo se refleja esto en la enseñanza andaluza, es decir, cómo se refleja el hecho de que a menos impuestos, menos financiación y, por tanto, inatención de la obligación de darlos o, en el mejor de los casos, privatización?", se pregunta de nuevo, denunciando que Andalucía es "la comunidad autónoma con la ratio de alumno/profesor más alta de España y, por tanto, con menos profesores por alumno".

"Se ha iniciado una privatización progresiva y 'silenciosa' de los servicios públicos educativos. La oferta de empleo público o la cobertura de vacantes del Personal de Administración y Servicios se ha reducido al mínimo. Se han privatizado vía decreto servicios educativos tan importantes como los prestados por los técnicos de integración social y los intérpretes de lengua de signos. Los equipos de orientación siguen en condiciones paupérrimas para poder desempeñar su trabajo", enumera como ejemplos.

"Menos y peores servicios públicos educativos"

El representante de CCOO añade a ello la "privatización progresiva de los niveles no obligatorios como la educación 0-3 años, el bachillerato, la Formación Profesional y la enseñanza a distancia. Este último merece un capítulo aparte para Fernández: "Se decidió por la Junta el cierre del Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía donde trabajaban 70 profesionales, se elaboraba material didáctico a disposición del profesorado y coordinaba y apoyaba a los andaluces y andaluzas que optaban por esta modalidad de enseñanza. Volvemos al bucle de menos impuestos menos servicios públicos. En este caso además de la pérdida de 70 puestos de trabajo la Consejería sacó a licitación pública, o sea, privatizó la gestión de la plataforma de contenidos y, casi peor, la elaboración de los materiales didácticos". Su conclusión: "a menos impuestos, menos y peores servicios públicos educativos".

Daniel Fernández, secretario general de CGT Enseñanza Andalucía, recuerda que a finales de abril la organización ya denunció una rebaja fiscal promovida por la Junta de Andalucía a las familias que tuviesen a sus hijos matriculados en centros privados y academias por gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas e informática: 150 euros por materia e hijo. "La campaña publicitaria de estos días sobre la bajada de impuestos es más de lo mismo: beneficios para quienes más tienen, en detrimento de una educación pública lastrada por falta de medios, recortada, privatizada, con aulas saturadas, sin desdobles, sin atención suficiente al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo, falta de personal (de orientación, integración, mediación, intérpretes, educadores, etc.), sin estabillidad para sus docentes, con amianto, temperaturas extremas... Así, resulta evidente cuál es la apuesta de esta Consejería". Por eso, este sábado "vamos a salir a las calles de Sevilla toda la comunidad educativa a decirle al señor Imbroda que la escuela pública no se vende, se defiende".