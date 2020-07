Vox Andalucía descarta el reingreso del juez Serrano en el partido si no entrega su acta de diputado

Vox no contempla el reingreso en el partido del que fuera su líder en Andalucía, Francisco Serrano, mientras no devuelva el acta de diputado en el Parlamento andaluz, que ha conservado tras darse de baja de su formación política y permanecer como diputado no adscrito. El juez Serrano, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno andaluz, recibió la semana pasada una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto fraude en la subvención de 2,5 millones de euros que recibió su empresa. En su cuenta de Twitter, ha escrito este miércoles que está sufriendo "acoso y persecución" y ha insistido en que tiene pruebas de su "inocencia".

Tras la querella de la Fiscalía, Serrano dejó el partido y el grupo parlamentario de Vox, pero conservó el escaño, contraviniendo el reglamento de la formación ultraderechista. "No nos parece bien. Todos los cargos electos de Vox firmamos un documento en el que nos comprometíamos a devolver el acta de diputado en caso de ser investigados, entendemos que habría sido lo necesario. El daño que nos pueda hacer, habrá que calibrarlo", ha asegurado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández.

Hernández es el líder de facto de esta formación, el que ha ocupado la portavocía del grupo y todo el protagonismo, a medida que Serrano iba siendo relegado dentro de su grupo. Ahora, previsiblemente, ocupará la presidencia del grupo que deja vacante Serrano. Este miércoles ha hecho referencia varias veces a la "presunción de inocencia" del juez, inmerso en una investigación judicial, pero cuando se le ha preguntado si podría volver al partido y al grupo en caso de que la investigación concluya que no hubo delito, Hernández ha explicado que no tendrá ninguna "complacencia" con el ex líder de su formación mientras no haya entregado el acta de diputado.

Ese escaño, sin embargo, es el que concede a Serrano la condición de aforado y, por tanto, le protege de ser imputado por un tribunal ordinario, de ahí que su caso lo instruya la Fiscalía Superior de Andalucía y deba ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia, que tendría que solicitar el suplicatorio al Parlamento autonómico para llamarle a declarar. Si entregase el acta y saliera absuelto o el caso fuera archivado, quizá podría regresar a su partido, pero ya no podría ser diputado.

El reglamento de la Cámara sí le permitiría hacer el camino inverso, es decir, dejar de ser diputado no adscrito y volver a ocupar el escaño que dejó en Vox, pero es su grupo quien le acaba de cerrar esa vía, porque ha incumplido el compromiso que firmó al entrar en este partido (devolver el acta). "Sobre lo que se está enjuiciando, y no olvidemos la presunción de inocencia, nosotros somos partidarios que el que la hace la paga, más si ha formado parte de nuestro partido. Ya veremos al final si llega el caso, es una actuación particular que se produce antes de cualquier desempeño político, no debe tener lecturas políticas", dice Hernández.

En un hilo de su cuenta de Twitter, Serrano ha subrayado que va a centrarse ahora en "recopilar todas las pruebas" que "demuestran" su "inocencia", con "plena confianza" en el Estado de derecho y la "profesionalidad" de jueces y fiscales. "Es ahí donde debo defenderme en tiempo y forma y no en malintencionados juicio mediáticos paralelos", ha señalado. El juez asegura que sufre "acoso y persecución", por lo que agradece a su familia y "a los miles de españoles" el "cariño y apoyo incondicional" que le están transmitiendo, como también a sus excompañeros de Vox que le han ofrecido su "afecto y respaldo". "Desde una posición de absoluta indefensión, ya que aún no existe ningún procedimiento judicial abierto en el que me pueda defender, me veo en la obligación de aclarar que es falso que yo dispusiera de la cuenta de la empresa Biowood durante el tiempo que permanecí, ya que yo no hice ninguno de los movimientos bancarios a lo que alude el escrito de la fiscalía, que ni siquiera es querella, ni aún tampoco existe procedimiento judicial en mi contra", recalca en un mensaje de tuit reproducido por Efe.

Asimismo, señala que es "falso" afirmar "y no lo dice el fiscal" que el dinero de un crédito solicitado para una persona jurídica se ingrese en la cuenta de una persona física. "El crédito se recibió en la cuenta de Biowood y en una entidad bancaria donde nunca he tenido ningún tipo de cuenta personal", afirma. Y ello, según Serrano, es "fácilmente contrastable". "Sufrí engaño y perjuicio económico para entrar en la sociedad y cuanto detecté irregularidades por parte del otro socio, que era quien administraba, me desvinculé cuando aún había fondos para el proyecto por el que se dio el crédito", señala.

Hasta ahora, Serrano ocupaba la portavocía de Vox en la comisión para la Regeneración Democrática en el Parlamento, desde donde ha defendido la eliminación de los aforamientos (al que ahora se acoge para evitar un juicio ordinario), y ha cargado duramente contra las ayudas públicas (que él recibió y por la que ahora se le investiga). Vox le ha apartado de todos estos puestos, por los que cobraba una remuneración extraordinaria a su salario de diputado.