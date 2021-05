Vox se presenta en la sede de la Junta para animar a Moreno a "devolver con sus padres" a los 13 niños migrantes acogidos por Andalucía

Vox se ha concentrado a última hora de este domingo ante la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo de Sevilla. Santiago Abascal ha liderado una concentración de unas 500 personas convocada justo después de que el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos comunicara que acogería 13 de los 200 menores extranjeros no acompañados que llegaron a Ceuta a raíz de que Marruecos provocara una crisis con España utilizando a su población para desestabilizar la frontera. Abascal se ha referido a ese hecho para criticar al presidente de la Junta. "Moreno dice que debemos acogerlos, pero nuestro deber es devolver a los niños con sus padres", ha dicho, instándole a cumplir específicamente uno de los puntos de los acuerdos que Vox firmó con PP y Cs cuando se conformaba el entonces nuevo Ejecutivo andaluz en enero de 2019. "Lo que tiene que hacer es colaborar para identificar a los inmigrantes que tienen tarjeta sanitaria y que han entrado ilegalmente en nuestra tierra".

El partido de extrema derecha había vueto a amenazar el pasado jueves con dejar de servir de sustento a la Junta por aceptar el reparto de menores establecido por el Gobierno de España, que prevé enviar cinco millones a las comunidades autónomas que se harán cargo de los menores de edad para liberar recursos y facilitar a Ceuta el alojamiento de los últimos jóvenes que han llegado a la ciudad autónoma. El líder de Vox, pese a estar ante la sede de la Presidencia de la Junta, no ha hecho mención a un posible adelanto electoral que Moreno ya ha rechazado con rotundidad en las últimas horas, y se ha centrado en el mensaje contra la "inmigración ilegal".

La concentración ha sido convocada por Vox bajo el lema 'En defensa de nuestras fronteras'. "En este momento es cuando ya el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil", advirtió esta semana el nuevo portavoz de la extrema derecha en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, quien ya había pedido la dimisión de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, por haver "un efecto llamada en toda regla". La consejera, que ha mantenido en estos días que la Junta no va a eludir la responsabilidad de atender a estos menores, volvió a argumentar que la comunidad autónoma asume un gran número de menores migrantes y que el reparto no es equitativo, como ya denunció tras el verano de 2018 en que se registró un incremento de llegada de pateras con menores. Con todo, la Junta asumirá la recepción de los menores pese a las amenazas de Vox. El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, apuntó que hay una obligación "legal" de acogerlos y una "obligación humanitaria", aunque se ha pedido al Gobierno de España que el reparto entre las comunidades sea "equilibrado". Respeto las advertencias de Vox, fue claro en Tele 5: "Yo respeto a Vox, pero la obligación de un gobierno es gobernar y mientras yo sea presidente y gobierne, cumpliremos las leyes".

"Secuestro de menores engañados por Marruecos"

Abascal, acompañado de la portavoz nacional del partido, Patricia Rueda, y el presidente de VOX en Sevilla, Javier Cortés, ha dicho que a Vox le mueve "el amor por los de dentro, no el odio por los de fuera", y ha lanzado numerosos mensajes críticos contra "la izquierda" ("tonta" o "ridícula") y "la derecha" ("cobarde" o "atontada"). Ha lamentado "más de dos décadas de efecto llamada" y ha denunciado que "la inmigración ilegal no puede adaptarse a nuestra cultura, condenándolos al gueto". A su juicio, las comunidades autónomas "colabran en un secuestro de estado" porque lo que hay que hacer con los menores es "devolverlos con sus padres", ha insistido. "No es que sean 13, es que aunque fuera uno. Lo más solidario es devolver a los niños y poner a Marruecos en una situación imposible". "Hay que terminar con el secuestro de menores engañados por Marruecos y apostar por una inmigración según las necesidades económicas de nuestro país, y ahora no la necesitamos".

Este domingo ha sido la segunda vez que Abascal ha visitado Andalucía durante la semana. El miércoles, aún con la crisis con Marruecos coleando, trasladó en Córdoba su discurso contra los menores extranjeros. "Que los reciba en su casa y lo pague con su sueldo, no con nuestros impuestos", le dijo Abascal en la distancia a la consejera de Igualdad después de que en la tarde antes en el Parlamento afirmara Rocío Ruiz estar "esperándolos" a los menores extranjeros en el contexto de "lo que se está viviendo en estos días desgraciadamente en la frontera marroquí".

Respecto a la propuesta de adelanto electoral manifestado por Vox estos días, el presidente Moreno dejaba claro este sábado en Lepe (Huelva) que no se lo plantea. "Por encima de mí y de las siglas de mi partido hay una cosa más importante, y es Andalucía y los andaluces", señaló. "¿A alguien le cabe en la cabeza que en el momento más difícil de Andalucía, cuando hay que acabar con un proceso masivo de vacunación y pasar página al Covid reactivando la economía, paralicemos durante cinco o seis meses la administración?", se preguntó de manera retórica Moreno, informó Europa Press. "El adversario -en referencia al PSOE andaluz-, no está en su mejor momento", de manera que "si pienso en mis intereses como candidato y en mi formación lo recomendable sería adelantar", pero "por encima de mí está Andalucía", concluyó.

"Vamos a estar en Ceuta de una manera o de otra"

El asunto también está en boca de los candidatos a las primaria del PSOE de Andalucía. Susana Díaz ha señalado que Moreno debería aclarar "si rompe o no de una vez" con Vox aunque "duda" de que lo haga porque "es presidente por el voto de la ultraderecha". La concentración de los de Abascal de este domingo es, a su juicio, "una escenificación de la llamada de atención de Vox a Moreno diciéndole gracias a quién está hoy en San Telmo". Para Juan Espadas, "la extrema derecha está hipotecando el futuro de Andalucía". Según ha dicho este mismo domingo, Abascal le está dociendo al presidente de la Junta "que las llaves de San Telmo las tiene él" y, por tanto, "condiciona las políticas que lleva a cabo".

La convocatoria de este domingo pasó por algunas dificultades para su celebración en las horas previas. Según informó Vox, el viernes se recibió una resolución suscrita por el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, informando de que "no puede darse el trámite legalmente establecido a la comunicación recibida", seguido de la advertencia gubernativa de "considerar la reunión en lugar de tránsito público o de manifestaciones como infracción". La formación política ha asegurado que no solicitó autorización a la Subdelegación del Gobierno sino que formuló comunicación previa en el plazo superior a las 24 horas mínimas de preaviso.

Donde no podrá estar Abascal este lunes será en Ceuta, al menos de la forma que había previsto. La Delegación del Gobierno en Ceuta ha prohibido el mitin que el presidente de Vox había convocado en la Plaza de los Reyes a las 20.00 horas y las movilizaciones que, en paralelo, se estaban promoviendo a través de redes sociales en la ciudad autónoma para "dar la cara contra tanto facha". En un comunicado, la autoridad gubernativa ha precisado que "tras conocerse la existencia de varias concentraciones convocadas para la próxima semana, y ante la posibilidad de que estas movilizaciones supongan un riesgo para la seguridad ciudadana da la actual situación de nuestra ciudad, se ha resuelto prohibirlas". Según ha dicho Abascal en Sevilla, "vamos a estar en Ceuta de una manera o de otra" porque "no ha nacido un subdelegado del gobierno que impida el ejercicio de nuestros derechos en nuestra tierra".