La Junta se corrige con la atención a menores llegados a Ceuta: de estar "esperándolos" a "Andalucía no puede acoger a más"

La Junta de Andalucía ha cambiado en menos de 24 horas su posicionamiento respecto a la atención de menores extranjeros no acompañados que están llegando a Ceuta desde Marruecos y que ha provocado una crisis con España. Si la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Ciudadanos), decía este miércoles en el Parlamento, aludiendo al contexto de "lo que se está viviendo en estos días desgraciadamente en la frontera marroquí", que "nosotros vamos a estar aquí esperándolos, porque son menores vulnerables que están llegando a nuestras costas" y "estamos trabajando ya para atenderlos y es una cuestión de derechos humanos", este jueves en Madrid ha dicho que la comunidad autónoma va a decir esta tarde en el Consejo Interterritorial para abordar esta cuestión, si se propone un reparto, que "Andalucía no puede acoger a más niños".

Caen las llegadas de migrantes a Ceuta tras el aumento del control marroquí y las devoluciones en caliente

"Es que nosotros ya tenemos 3.000 niños. Yo me imagino que para que haya equidad lo que tendrá que haber es un reparto con el resto de las comunidades autónomas que no tienen el problema de la migración infantil como tenemos en Andalucía", ha argumentado en declaraciones a los periodistas la consejera en un acto en Madrid, según informa Europa Press.

La consejera no ha hecho más que incidir en una postura que viene manifestando desde que entró en el Gobierno andaluz, y es que Andalucía asume un gran número de menores migrantes y el reparto no es equitativo, como denunció tras el verano de 2018 en que se registró un incremento de llegada de pateras con menores. Es decir, Ruiz ha mantendo en todo momento que la Junta no va a eludir la responsabilidad de atender a los menores que lleguen pero que también las comunidades autónomas tienen que ser solidarias en el reparto y que Andalucía no puede ser casi la única en recibir.

Con todo, sus palabras de este miércoles despertaron la reacción en Vox, que sustenta el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. El partido de extrema derecha, cuya cruzada contra los que llaman "menas" se vio claramente expuesta en la pasada campaña electoral en la Comunidad de Madrid, ha pedido este jueves la dimisión de la consejera si la Junta se hace cargo de menores procedentes de Ceuta. "En Andalucía no los queremos", ha dicho tajante su nuevo portavoz parlamentario, Manuel Gavira. "Desde Andalucía ni mucho menos hacemos un efecto llamada, sino todo lo contrario", ha dicho con posterioridad el portavoz del Ejecutvio autonómico, Elías Bendodo, al hilo del enésimo ultimátum de Vox para dejar de apoyar el Gobierno de la Junta.

Ruiz, esta mañana, ha dicho que quiere "la capacidad que tiene el resto de las comunidades", ya que la de Andalucía "está ya bastante saturada" y, aunque tienen plazas, "por supuesto, reservadas siempre porque las pateras llegan en cualquier momento", ahora se ha precipitado el flujo. "En verano suele haber también muchísimas más llegadas, pero llega un momento en que no vamos a poder", ha lamentado, por lo que espera "que la solidaridad y la equidad se vea reflejado en la reunión de hoy y que aporten soluciones y entiendan también el problema de Andalucía".

La consejera ha apuntado que "no hay que confundir lo que es una crisis de ese tipo", la llegada de pateras en mayor o menor medida, "con situaciones de emergencia social que se está viviendo", donde "todas las comunidades autónomas tendremos que hacer un frente común y apoyar en este caso a Ceuta y Melilla, que son españolas". También ha criticado que esta es "una crisis que se venía anunciando desde hace muchísimo tiempo y reclamando desde Andalucía", y que cuando llegaron el PP y Ciudadanos a la Junta se encontraron con que "cortaron absolutamente todas las subvenciones para atender a menores inmigrantes" y la atención realizada ha sido "a pulmón", con el presupuesto de Andalucía.

En relación a la petición de dimisión de Vox, la consejera ha pedido a este partido "que recapaciten este tipo de mensajes porque los niños menores que llegan a nuestras costas no son soldados y no están invadiendo España", subrayando que ella hace política "con responsabilidad, con derechos de verdad, con derechos de Estado, con un cumplimiento de las leyes y de los derechos humanos". "No lo podemos dejar de hacer, no lo voy a dejar de hacer. Tenemos estos principio", ha insistido.

La consejera ha explicado que Andalucía tiene "la obligación por las leyes internacionales y nacionales" de defensa del menor de atender a aquellos que llegan a las costas de la región. "No es un ofrecimiento a Ceuta, es que nosotros estamos atendiendo a los niños que llegan en pateras a nuestras costas y que además están llegando con muchísima más asiduidad con esta crisis migratoria", ha dicho.

"Lo que propone Vox es que los devolvamos y lo que le he explicado a Vox muchísimas veces es que desde un gobierno responsable que cumple las leyes no podemos hacer eso porque sería un delito, una infracción de las leyes. Por lo tanto, los vamos a seguir atendiendo. No hemos dicho en ningún momento que vayamos a atender a niños de Ceuta. Esa decisión se va a tomar hoy, me imagino, en un Consejo Interterritorial que tenemos con el Ministerio y todas las comunidades autónomas", ha finalizado.