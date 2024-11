El proyecto de descarbonización que impulsa Saica en El Burgo de Ebro recibirá 31,3 millones de fondos europeos

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este lunes la aprobación provisional de 13 nuevos proyectos de la convocatoria de la línea 1 del PERTE de descarbonización industrial, con ayudas por un valor de 86 millones de euros, de las que la papelera aragonesa Saica recibirá la mayor subvención, con 31,3 millones para descarbonizar el proceso de fabricación de papel reciclado en su fábrica de El Burgo de Ebro (Zaragoza). El proyecto de la firma supone una inversión de 101,5 millones de euros y la creación de 440 empleos directos e indirectos.

La iniciativa había sido declarada de interés autonómico por el Gobierno de Aragón y supondrá reducir el 53% de emisiones de CO2 de alcance 1, en la planta, según anunció en abril la compañía. La inversión contempla el desarrollo de un proyecto integral de descarbonización, con 6 proyectos primarios vinculados de manera directa, en la planta del Grupo Saica en El Burgo. En ella operan tres máquinas de fabricación de papel, que producen 1,3 millones de toneladas al año de papel 100% reciclado y reciclable para embalaje.

Las principales actuaciones que refleja el proyecto, presentado en enero por la compañía, son la puesta en marcha de una central de generación de energía a partir de biomasa, con una producción de vapor superior a las 700.000 toneladas al año; la implantación de una planta de preparación de biomasa, que trataría 161.000 toneladas al año; el montaje de una turbina de vapor de contrapresión que se colocaría en la planta de valorización energética ya existente; y la puesta en funcionamiento de una caldera de biogás, con capacidad para valorizar el biogás generado en la planta de tratamiento y depuración de aguas de la fábrica.

Mientras tanto, Mercedes Benz recibirá 13,8 millones; Industrias Lácteas Asturianas, 4,7 millones; Borges percibirá 5,4 millones para un nuevo sistema de cogeneración de energía con biomasa en su planta de Tàrrega (Lleida); y Cementos Molins, 5,7 para descarbonizar su factoría de Sant Vicen+ dels Horts (Barcelona).

“Defender esta Europa”

El ministro ha llamado asimismo a fortalecer el modelo industrial europeo para “defender esta Europa”, y así, en sus palabras, defender el modelo social de libertades y de cohesión social. Lo ha dicho este lunes en la apertura del Congrés Eurecat, en la que también ha participado el presidente de Eurecat, Daniel Altimiras, y en el marco de las votaciones para nombrar a la nueva Comisión Europea (CE).

“Esto pasa por la reindustrialización, el impulso industrial, el redescubrimiento de un modelo productivo potente”, ha dicho el ministro, y ha añadido la necesidad de fortalecer las bases productivas de Europa por motivos económicos y de autonomía estratégica.

Hereu ha subrayado que Europa no se debe “distraer mucho” para tener una nueva CE, ya que necesita, según él, un nuevo gobierno para un momento que ha definido como uno de los más decisivos. Ha señalado que Europa tiene “amenazas internas y mucha gente en el mundo que quiere debilitar el proyecto europeo, a lado y lado del Atlántico y en Asia”.

El ministro ha señalado la innovación como factor clave para generar nuevas soluciones a los retos, ya que si no se mejora, no se lograrán estas soluciones y no se podrá generar productividad ni fortalecer la industria.