Violeta Barba, candidata de Podemos-Equo a la alcaldía de Zaragoza, renuncia a su acta de concejal

Los resultados electorales del 26M arrojan su primera renuncia política en Aragón. Violeta Barba, candidata de Podemos-Equo a la alcaldía de Zaragoza, ha anunciado esta tarde su renuncia al acta de concejal y se retira de la política para regresar a sus ocupaciones profesionales.

Así, en el comunicado que ha emitido, argumenta que, tras el varapalo electoral "a nivel general", no solo en las autonómicas y municipales, Podemos necesita "pensar seriamente qué tipo de organización queremos ser, cómo queremos evolucionar y reinventarnos para volver a ser el movimiento político ilusionante que fuimos en su momento". Un proceso que debe afrontarse desde "una fuerza y un empuje que yo ya he aportado desde 2015 y que en este momento vital ya no puedo aportar con igual entusiasmo".

Así, Barba considera que "lo más honesto es no tomar mi acta como concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, dejando desde junio la actividad política institucional para volver a mi actividad profesional como abogada, desde donde espero poder seguir aportando mi granito de arena a las mejoras sociales".

Barba será sustituida por Amparo Bella, que acompañará en la representación de Podemos en el Consistorio a Fernando Rivarés, actual consejero en funciones de Hacienda y Cultura del Ayuntamiento.

Tras cuatro años de gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC), con Pedro Santisteve al frente, los resultados del 26 de mayo arrojaron una mayoría alternativa de derechas, con PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), si bien el Psoe, con Pilar Alegría al frente, fue la lista más votada y obtuvo 10 concejales, cuatro más que en la anterior legislatura. A falta de concretar pactos -cuestión en la que influirá el tablero autonómico y nacional-, la suma del bloque Psoe con ZeC (3) y Podemos (2) se quedó a un edil de la mayoría y sin opciones.

La división con la que la izquierda llegó a las urnas pasó factura al bloque "del cambio". Así, la confluencia que se alzó con la alcaldía en 2015, cuando sumó 9 concejales, concurrió en esta ocasión fragmentada, con ZeC (donde está Izquierda Unida) por un lado y Podemos por otro.

El partido morado presentó su propia candidatura, de la que también forma parte Equo, de la mano de Violeta Barba. Tras meses de negociaciones, las formaciones no lograron llegar a un acuerdo, lo que provocó una división cuya escenificación definitiva se produjo el pasado mes de abril.