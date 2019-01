El presidente de PP en Aragón: “Los presupuestos de Sánchez están manchados de golpismo y sangre”

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, ha dejado varios titulares este lunes en el programa La Rebotica, de Radio Zaragoza. Presupuestos, Vox, comunismo, Podemos, Lambán, violencia machista… Un amplio repaso a la actualidad en el que en más de una ocasión ha repetido que “no se pueden pactar unos presupuestos con quien quiere aniquilar España y con los amigos de ETA”. Los presupuestos de Sánchez, ha dicho, “están manchados de golpismo y sangre”.

En contraposición, ha apuntado, el PP está en la moderación, “en un centro derecha reformista y liberal”. Y ahí también se sitúa él: “Estoy en una posición de respeto y moderación, porque la política no son extravagancias, ni barbaridades, ni andanadas gratuitas”.

Elecciones y Vox

La irrupción de Vox en la escena política (y parlamentaria en Andalucía) exige extrapolar la posibilidad de que se dé una suma igual en otros territorios, por ejemplo, en Aragón. A este respecto, Beamonte ha señalado que “si hemos aceptado que la izquierda radical, que el comunismo, forme parte de la realidad institucional debemos aceptar que otras fuerzas también formen parte de esa realidad”.

Y ahí sitúa también a Lambán, del que ha dicho que “si ha pactado con la izquierda radical es porque él es izquierda radical”. El presidente aragonés, ha afirmado el popular, “ha tragado y compartido” ciertas medidas y posicionamientos de quienes le auparon al gobierno; al contrario, ha señalado, del PP en Andalucía.

Cuestionado sobre si sumaría con Vox para gobernar, ha apuntado que no va “a tragar en temas de violencia de género, inmigración o de otra naturaleza. Hay reglas del juego que no se pueden pasar y no voy a pasarlas a ningún precio, ni siquiera al precio de la Presidencia del Gobierno de Aragón”.

Violencia machista

Le han preguntado a Beamonte si considera el asesinato de Rebeca violencia machista: “Es una canallada de un tipo que tenía que pasar toda su vida en una celda. Esto es machismo, y no se puede poner en duda. Quien no quiera reconocer que el machismo existe se equivocará”.

Y ha continuado: “Si el feminismo es una defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, yo soy feminista; si es un elemento de colectivización para buscar espacios excluyentes, no”.