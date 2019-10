“No es igual acariciar que manosear”: polémica por la campaña del Ayuntamiento de Zaragoza contra las agresiones sexistas

El pasado lunes el Ayuntamiento de Zaragoza presentó la campaña 'No es No. Por unas Fiestas del Pilar 2019 sin agresiones sexistas'. Entre las medidas tomadas están la colocación en el mobiliario urbano de una serie de lemas. Uno de ellos está generando polémica por lo inapropiado del mismo: "Porque no es igual acariciar que manosear". Han sido las organizaciones feministas las que lo han empezado a denunciar a través de las redes sociales. Después, PSOE, Zaragoza en Común (ZeC) y Podemos-Equo también han mostrado su malestar por estos lemas.

Desde el Facebook de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza se preguntan, directamente, "¿qué es esta mierda machista?" y recuerdan que "'no es no' siempre". "Ni caricias ni manoseos ni piropos ni abusos ni nada de nada. Si nosotras no queremos: todo es no. Vergüenza de Ayuntamiento de Zaragoza que, lejos de entender el mensaje feminista de solo sí es sí, contribuye a que ahora podamos ser acariciadas porque no es lo mismo. Retirada inmediata de este cartel. ¡Ya!".

También desde el 8M Zaragoza se ha denunciado esta campaña. A través de la misma red social, aseguran que "esta mañana en el autobús nos hemos encontrado con la campaña del Ayuntamiento de Zaragoza sobre las agresiones machistas, ‘sexistas’ las llaman. La primera impresión de unas estudiantes: ¿qué quieren decir?, ¿que si lo haces hazlo bien?, ¿con cuidado y así no pasa nada?". Acompañando el mensaje de los hashtags #AyuntamientoMachista y #Pilares2019.

Además de este mensaje, la campaña puesta en marcha desde el Consistorio de la capital aragonesa también tiene otros lemas como "no es igual ligar que acosar", "no es igual ser gracioso que ser grosero" o "no es lo mismo cuidar que controlar".

PP y Ciudadanos le echan la culpa a Zaragoza en Común

Tanto el PSOE como Zaragoza en Común (ZeC) y Podemos – Equo también han mostrado su malestar por estos lemas. La respuesta ha llegado desde el Gobierno de Zaragoza (PP y Ciudadanos), en donde se asegura que el “cinismo y la demagogia de ZeC no tiene límites”. La campaña, han señalado la concejala delegada de Igualdad, María Antoñanzas, y la jefa del Servicio de Igualdad, Ana Gaspar, “fue promovida, diseñada y visada por ZeC. Es una campaña que se presentó en verano con una segunda parte para las Fiestas del Pilar con los mismos lemas, mensajes y vídeos”.

Los objetivos de ZeC, han apuntado, “son crispar y sacar noticias sin fundamento ni desarrollo. Es lamentable porque son unos temas en los que no todo vale, no son temas en los que se pueda crispar y hacer demagogia”.

Desde el equipo de Gobierno se ha convocado una junta de portavoces y, si los demás partidos solicitan la retirada, han explicado, lo valorarán. Respecto al mensaje en sí, han anotado que es un mensaje "que se puede malinterpretar, pero, si se entiende bien, queda claro por dónde va".