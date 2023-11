Los turistas pasan de largo por Huesca, a la cola de las capitales españolas más visitadas

A la cola de la clasificación del turismo en las ciudades españolas que son capital de provincia se encuentra Huesca, que se ha sumido en una espiral negativa. En 2022, sus hoteles solo recibieron a 89.427 viajeros y ya el año anterior fue la segunda peor en el estudio que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un balance más pobre que el de Palencia, que contó con 110.073 y es penúltima, y también fue la que menos pernoctaciones recibió, 190.049. Un contraste acentuado con una provincia que se muestra pujante en sus cifras desde la pandemia.

De hecho, superan a Huesca otras localidades que presenta como principal argumento su cercanía al Pirineo. Es el caso de Jaca, con establecimientos hoteleros que registraron 169.000 viajeros y 388.155 pernoctaciones. También la superaron en pernoctaciones tanto Benasque (229.157) como Sallent de Gállego (214.87). Aínsa sumó 80.484 y Biescas 72.038. Por su parte, Teruel abrió los brazos a 155.633 personas en 2022, un 74% más que Huesca, y a 290.021 viajeros que hicieron noche allí.

En cifras similares, aunque superiores, se mueven Lugo (139.957), Ourense (139.272), Ciudad Real (133.852), Jaén (124.774), Zamora (123.062), Huelva (122.303), Soria (110.073) y Palencia (100.633). Los meses de agosto suponen un relativo alivio; agosto fue el mes más próspero con 9.999 visitantes, seguido de julio (9.551) y de septiembre (8.865), frente a meses muy flojos como enero (4.318) y febrero (5.497 turistas). El 80% de los visitantes fueron españoles. Entre los extranjeros, 6.377 franceses, 1.089 británicos, 918 italianos, 680 alemanes o 668 estadounidenses.

La tendencia se mantiene descendiente también en las consultas que se realizan en la Oficina de Turismo: 110.781 en 2017, 109.946 en 2018, 107.129 en 2019, 68.300 en 2021 y 69.453 en 2022. Mientras, el INE también analiza la movilidad interprovincial de los españoles a través de la ubicación de sus teléfonos móviles, y Huesca mantiene unas buenas cifras a nivel provincial. Aragón ha registrado un crecimiento del 10% en los últimos años con visitantes que proceden, sobre todo, de Catalunya, Comunitat Valenciana y Madrid.

El diputado por el Alto Aragón, Joaquín Palacín, ha presentado una proposición no de ley para que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a que junto al Ayuntamiento de Huesca y el resto de administraciones y agentes sociales y económicos implicados tomen medidas para aumentar el número de turistas en la ciudad de Huesca.

En 2022 visitaron Aragón 3,8 millones de turistas, un 28 % más que en 2021, con datos próximo a antes de la pandemia, pero es verdad que aún lejos de los 8 millones que se alcanzaron entre 2016 y 2018. “El turismo es un sector esencial en Aragón, genera riqueza, crea empleo, y asienta población, y supone un 9% del PIB y llega al 17 % en el Alto Aragón, por lo que es necesario trabajar por su sostenibilidad en el tiempo”, señala.

“Son innegables nuestros atractivos, la nieve, el patrimonio natural, paisajístico y patrimonial, o nuestra gastronomía, que nos convierte en un destino de interior puntero, pero en cambio en la ciudad de Huesca no van bien las cosas pese a ser la capital de un territorio con datos turísticos positivos”, afirma Palacín.

La ciudad de Huesca no es capaz de aprovechar el tirón del Pirineo o de la Sierra de Guarra, y de ahí el contraste que supone obtener el “Destino de turismo de aventura líder en Europa 2023” y presentar unas cifras que casi no han remontado después de la pandemia, y por ello es necesario huir de la autocomplacencia y empezar a destinar recursos para impulsar un plan estratégico que permita revertir estas cifras. “El Ayuntamiento de Huesca no puede hacerlo solo, tiene que implicarse el Gobierno de Aragón y empezar a demostrar que tienen ideas más allá de contestar que van a ampliar el stand de Fitur”, añade Palacín.

“Es necesario apostar por el turismo de calidad, de excelencia y de experiencias, apostando por una promoción a través de las tecnologías del conocimiento y de la información, creando nuevos productos turísticos, todo ello de la mano de los agentes sociales y económicos, esto es lo que pide CHA y por ello hemos registrado esta iniciativa en las Cortes de Aragón”, insiste

“Pedimos implicación, acción, diálogo, tomar medidas, y es que Huesca, capital del Alto Aragón, de la que siempre decimos que tiene que ser motor de este territorio no puede tener estos datos tan negativos”, concluye el diputado de CHA.