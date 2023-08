Juan Manuel de Hoz: “Obtener la nacionalidad y tener el DNI español es un homenaje a mis padres y abuelos”

Juan Manuel de Hoz, portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), ya tiene su DNI español. Lo recogía en la comisaría central de la Policía Nacional de Oviedo esta misma semana. “Ha sido un momento muy lindo pero a la vez extraño”, comentaba con eldiario.es desde Llanes, una de las paradas de su viaje veraniego a España. Ese que repite cada año y que este mes de agosto lo lleva por tierras gallegas, asturianas, cántabras y vascas.

De Hoz lleva más de 12 años luchando para conseguir la nacionalidad española como nieto de emigrantes a Argentina. Al margen de todos los procesos administrativos y el papeleo necesario para hacerse ciudadano de pleno derecho en España, para él el DNI es “el documento de uso corriente que uno puede llevar a todos los sitios en su billetera” y que demuestra que es español.

“Tengo sentimientos positivos pero muy cruzados, con mucha carga emocional”, asegura. Cuando inició su cruzada para conseguir la modificación de la ley española que le permitiese nacionalizarse, lo hizo por sus abuelos y también por sus padres, a los que ha perdido en los últimos cuatro años. Por eso para él este momento es como “un homenaje” a sus antepasados, “es una cuestión identitaria muy fuerte para quienes vivimos al otro lado del charco”.

El amor por el “terruño”

Manuel de Hoz Calzada y Joaquina Calzada Miñor embarcaron en 1921 hacia Argentina. La situación de pobreza en la que vivían en Castro Urdiales les llevó a abandonar España. Volvieron dos años después pero no pudieron quedarse porque la situación política, con el golpe de Estado de Primo de Rivera, se agravó. Así que volvieron a cruzar el Atlántico y se instalaron definitivamente en Buenos Aires donde formaron su familia dedicándose a la agricultura y el comercio.

En esos mismos años abandonaron España José Usubiaga y María Antonia Gracia, de origen navarro-catalán. Se instalaron en el barrio de Palermo donde construyeron una nueva vida con su peluquería y su vinagrería.

Ellos eran los abuelos paternos y maternos de Juan Manuel. A los primeros no los conoció, pero su padre se encargó de transmitirle todo lo que ellos le habían contado de Cantabria. Los segundos le inculcaron desde niño el amor por España. “Es algo que se mama”, asegura, “sabemos que es difícil entender esta España exterior que es la que se creó fuera de las fronteras, con envío de remesas, apertura de clubes, centros asturianos donde muchos se conocieron”.

De Hoz, que se considera un afortunado porque pudo disfrutar mucho de ellos, ya que fallecieron a los 90 y 96 años, recuerda con cariño los “hornazos que su abuela preparaba cada domingo” cuando él iba a comer con sus padres y hermanos, y “las papas con bacalao, que había que desalar durante dos días, para Semana Santa porque claro en esas fechas carne no, siempre pescado (ríe)”.

También cómo le hablaban de su cultura, de su afecto, y del gusto que le inculcó por ir a los centros españoles donde aprendió danzas en las “xuntanzas” que disfrutaban en comunidad, en grandes mesas en las que degustaban también empanada gallega. “No tengo antepasados gallegos pero la empanada me sale muy bien”, comenta.

Con el tiempo lo que más le sorprende a este nieto de emigrantes es ese amor por España, por un país que dejaron a causa de la pobreza, por la búsqueda de una vida mejor. “Recuerdo los comentarios de que venían de tierras donde excavaban para cultivar pero era muy difícil sacar nada. Sobre todo, los que venían de la zona de Navarra, en condiciones muy hostiles”, cuenta y se pregunta, “¿y ese amor hacia un lugar que les había expulsado?”.

Siempre estuvieron orgullosos de sus orígenes y tuvieron la añoranza del volver. Pero Juan Manuel habla de “ese cruce de sensaciones que uno tiene con el destierro que genera la emigración”. “Obviamente vas a extrañar”, afirma, “pero ya te has traído a los tuyos y aunque el sentimiento de haberte ido te hace amar a tu tierra, volver para ver cómo cambió todo, eso no les tiró”.

La búsqueda del cambio normativo

Del matrimonio de Manuel y Joaquina, nació Miguel Ángel de Hoz, y del de Jose y Maria Antonia, Claudia Inés Usubiaga, los padres de Juan Manuel. Los dos eran descendientes de migrantes, ella psicóloga, él rector. Cuando a ella le tocó hacer prácticas “se enamoraron profundamente y no se soltaron nunca más”, cuenta su hijo.

Como descendientes directos de españoles obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007, cuando Juan Manuel ya era mayor de edad, por lo que no pudo acceder. “Sólo te la concedían si estabas bajo patria potestad de un español y al tener más de 18 pues ya no encajaba en el supuesto”, nos cuenta.

Esta situación fue la que lo llevó a contactar con gente que se encontraba en su misma situación. Había casos en los que, por la cuestión de la edad, un hermano obtenía la nacionalidad pero otro no. “Empezamos a crecer poco a poco, a través de blogs, contando historias personales de lo que había pasado en el consulado. Con Facebook y otras redes nos empezamos a organizar y a pedir entrevistas con políticos españoles que visitaban Argentina, México, Uruguay, Chile,...”, y es así como nace CeDEU.

Después de muchas conversaciones, de mucha presión mediática, consiguen que se presente una proposición de ley para incluir nuevos supuestos para la concesión de la nacionalidad a descendientes de emigrantes . El Partido Popular, entonces en el gobierno, sólo acepta la cuestión sefardí. Pero cae la legislatura en 2019 y se convocan elecciones anticipadas en España. El nuevo gobierno de coalición pone en marcha, un año después, la tramitación de la Ley de Memoria Democrática que se aprueba a finales de 2022.

Esta ley abre un plazo de dos años, desde octubre del año pasado a octubre de 2024 (con posible prórroga a 2025), para solicitar la nacionalidad todos los nacidos fuera de España “de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. Además también podrán iniciar la tramitación “los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la anterior Ley de Memoria Democrática”.

Para Juan Manuel de Hoz es una ley que “no deja cabos sueltos y pone a España a la altura de países como Portugal o Italia, que también tuvieron emigración”. Está muy agradecido al gobierno español actual “que llevaron la delantera y decidieron terminar con estas asimetrías que se daban dentro de las mismas familias”.

Fueron muchos los que los apoyaron en el camino pero De Hoz tiene un agradecimiento especial para el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, para Pilar Cancela, secretaria de Cooperación Internacional, y para “muchos otros funcionarios de gobierno que hicieron de esto una realidad”.

500.000 nuevos españoles

Desde que arrancó la nueva ley Buenos Aires tiene aproximadamente 145.000 solicitudes en marcha. Según las cifras que maneja el portavoz de CeDEU en Cuba las cifras son similares, unos 110.000 descendientes de españoles quieren la nacionalidad. En Uruguay y Venezuela la cifra es menor, unos 50.000 en el primero y 80.000 en el segundo. “En definitiva creemos que entre 400.000 y 500.000 nuevos españoles se verían beneficiados en este plazo de dos años”, afirma.

“España tiene actualmente dos millones cien mil residentes en el exterior, cifras que con las legislaciones que hubo en estos últimos 30 años, no ha supuesto ningún efecto llamada”, asegura De Hoz, “no se ha visto en ningún momento un proceso migratorio inverso”. De hecho, con la anterior Ley de Memoria Histórica se nacionalizaron 300.00 personas y “según datos de Instituto Nacional de Estadística emigraron un 20%”, afirma.

“La gran mayoría de los que residimos en el exterior somos personas con título universitario, con trabajo establecido”, dice, “y si la persona siente la necesidad de emigrar, con todo lo que ello implica, dejar familia, trabajo, serían aportes positivos para una España que está creciendo y que a futuro puede llegar a necesitar de gente preparada y formada”, comenta. De Hoz recuerda que la población en nuestro país envejece y las previsiones hablan de desequilibrio entre “aportantes y jubilados”.

No niega en ningún momento que contar con la nacionalidad española “da facilidades” para viajar, para venir a formarse, por eso dice que “estamos profundamente agradecidos, además de que es muy sentimental el poder sentirnos ciudadanos españoles”.

Desde que arrancó el plazo Juan Manuel asegura que hay consulados que están aplicando la legislación “tremendamente bien” y hace especial mención al trabajo del cónsul general de Buenos Aires, Fernando García Casas, y a su adjunto, Juan Merino, del consulado de Buenos Aires, “tienen muchísimo conocimiento en materia de nacionalidad”, afirma. También destaca la labor de los consulados de Montevideo o de México DF, “aunque tenemos todavía algunos consulados que creemos que son mejorables en cuanto a que acaten algunos cónsules la instrucción”.

Desde que arrancó el plazo Juan Manuel asegura que hay consulados que están aplicando la legislación "tremendamente bien" y hace especial mención al trabajo del cónsul general de Buenos Aires, Fernando García Casas, y a su adjunto, Juan Merino, del consulado de Buenos Aires, "tienen muchísimo conocimiento en materia de nacionalidad", afirma. También destaca la labor de los consulados de Montevideo o de México DF, "aunque tenemos todavía algunos consulados que creemos que son mejorables en cuanto a que acaten algunos cónsules la instrucción".

[00:20:50] Claro, y llama mucho la atención porque esos 2.100.000 españoles residentes en el exterior. Luego si, si, si son muy importantes por ejemplo para los procesos electorales.

[00:21:03] Porque si gracias a la eliminación del voto rogado se ha se va a empezar a dar de nuevo el fenómeno de que el voto exterior va a pesar de hecho, de hecho ha pesado muy Si de hecho hay una. ¿Hay una idea muy bonita que tiene y hay que reconocer también por parte del Principado de Asturias y de su presidente Adrián Barbón, que es la creación de un de una circunscripción extranjera, no? Y eso creo que con el tiempo va a ser necesario que haya por lo menos un grupo de diputados, senadores que puedan llevar a cabo, digamos, a manifestar en las Cortes aquellas cuestiones y problemáticas que tienen los españoles en el exterior, que si bien existe el el Consejo de Residentes Españoles en el exterior, ese Consejo tiene un valor consultivo. En cambio acá estamos hablando más resolutivo a nivel político. No, no de llevar, de volver a poner en agenda aquellas cuestiones que aquejan a los españoles en el exterior. Yo creo que si eso hubiese sido el caso, que de hecho Italia, Francia y Portugal tienen circunscripciones extranjeras, tal vez no hubiésemos tardado 12 años en poder lograr esta hermosa ley que volvemos a agradecer al gobierno y aquellos consulados como el de Buenos Aires, donde mmm tienen la mejor disposición tanto humana como profesional.

[00:22:25] Antes de hablar contigo he visto alguna de las entrevistas que te han hecho en medios argentinos cuando cuando se aprobó la Ley de Memoria Democrática y mostrabas. Me resultó bastante curioso porque son dos años más, una prórroga y. Y mostrabas tu preocupación porque en caso de que hubiese un cambio político en España.

[00:22:45] Exactamente.

[00:22:46] La ley se derogará. ¿Entiendo que por los mensajes que lanzaron, que se lanzaron en campaña, pero no sé, pero la ley yo creo que no se habla de derogar la Ley de Memoria Democrática por esta cuestión de los emigrantes, sino más bien por todo lo que supone de memoria dentro del país, no?

[00:23:05] Pero también hay una realidad que cuando gobernaron no lo hicieron, porque de hecho, en 2015 la entonces secretaria de Migración del PSOE, Carmela Silva, había llevado unas enmiendas a la ley de sefardíes y el PP no cerró la puerta y no quiso saber nada. Entonces todo el contexto daba un miedo porque aún si digamos eh, si dentro de la disposición adicional 8.ª está el apartado de nacionalidad, que como vuelvo a decir, es el mayor avance en materia de derechos en cuanto a ciudadanía de españoles en exterior, que igual a España al contexto europeo. Lo que veíamos es que volver al pasado no nos iba a generar viendo lo que había sido la cuestión de los sefardíes, donde incluso se planteó estar dentro del Código Civil. En ese momento el gobierno que estaba no quiso saber nada. ¿Entonces, cuál iba a ser la diferencia con el ahora? Ninguna. Iban a derogar una ley para que a cambio haya de vuelta nada. Entonces estamos agradecidos. Esperamos que se siga avanzando en un futuro esta misma instrucción se pueda meter cuando finalicen estos tres años de proceso en un código, en una nueva reforma del Código Civil, que simplemente es una reforma muy puntual de cuatro artículos dentro del Código Civil y que se pueda llevar a cabo al mismo tiempo que una circunscripción electoral en el exterior, que creo y creemos de CDU, que España, España está en el punto maduro para para hacerlo y volverse a poner eh en, digamos, al mismo nivel que otros países del contexto.

[00:25:37] Eso es claro apurones, pero obviamente es un gran paso del cual estamos muy agradecidos al gobierno. Eso es lo que debemos dejar clarísimo. Hay cosas mejorables y hay algunos consulados que creemos que son mejorables, como el en Montreal hay consulados que son faro y luz del resto de consulados como es el de Buenos Aires, y bueno, creemos que a futuro España podría llegar a estar madura para una reforma del Código Civil y también y también de tener representantes españoles en, digamos, en exterior, pero en las Cortes. No que sean solamente un órgano consultivo, sino que tengan la posibilidad de hacer llevar adelante proposiciones de ley, modificar leyes a favor de la emigración y demás cuestiones que son totalmente potenciales y win win para los dos lados del charco. También creemos que que esto potencia lo que es el reforzamiento de España. Si Iberoamérica le da un nuevo dinamismo a la comunidad iberoamericana, donde vamos a pasar a tener jóvenes nuevos españoles con doble nacionalidad y haciendo su vida libremente de las dos lados del charco, porque creemos que también esto va a dinamizar y facilitar no tanto a la emigración, pero sí a que vengan a estudiar de los dos lados del charco, que se potencie las facilidades de invertir, de empresas, de viajes, de turismo, de todo.

