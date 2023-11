Lisandro Alonso: “Volveré a casa, tristemente en Argentina habrá mucho material para filmar a partir de ahora”

El director argentino, Lisandro Alonso, vuelve al Festival Internacional de Cine de Gijón para estrenar en España su último trabajo, ‘Eureka’, que llega directamente del Festival de Cannes. La cinta es una singular experiencia que busca el paralelismo entre los mundos indígenas de Estados Unidos y Sudamérica, cuya idea surgió de la experiencia norteamericana de su director, tras cursar una beca en Boston.

‘Eureka’ narra las condiciones de vida en la reserva india de Pine Ridge, uno de los lugares más pobres de América del Norte, a través de las patrullas de una policía. Con un alcoholismo que afecta al 80% de la población, una esperanza de vida de 50 años y una tasa de paro que roza el 90%, Pine Ridge, en Dakota del Sur, el espejo en el que Estados Unidos no quiere mirarse, ha sido el lugar elegido por Lisandro Alonso para colocar su cámara.

El realizador bonaerense, de 48 años, es un viejo conocido del FICX, certamen que ganó 2008 con la película ‘Liverpool’ y al que no había vuelto para estrenar trabajo hasta ahora. En este caso, presenta Una cinta repleta de giros sorprendentes, al más puro estilo de los hermanos Coen o David Lynch, cuyos primeros veinte minutos, rodados en blanco y negro, están protagonizados por Vigo Mortensen y Chiara Mastroianni, acompañados por Rafi Pitts.

Tras ellos, dos mujeres indias copan el protagonismo de la cinta, viven en la reserva, una es policía, aparenta ser más dura, menos emotiva, más resignada. La otra es la más joven, entrenadora de baloncesto, es quien lleva sobre sus hombros la intensidad de la vida en la reserva, la situación le pesa. Por ello, cuando no resiste más, a través de una suerte de reencarnación, huye. Sadie es el verdadero hilo conductor de la película, el nexo de unión entre las comunidades indígenas al norte y al sur de México.

Cuando descubrió Pine Ridge, Lisandro Alonso comprobó con sorpresa cómo las condiciones de vida en la reserva se asemejaban a las de un campo de concentración, de donde nadie quiere salir ni entrar, a pesar de que, en este caso, lo pueden hacer, y donde las personas se mueren por desatención.

La reserva de Pine Ridge debería ser intervenida federalmente. El derecho a la vida es un derecho que nos hemos ganado todas las personas Lisandro Alonso — director de 'Eureka'

Siendo argentino y viviendo en Sudamérica, el director quiso establecer una conexión entre el modo de vivir de las comunidades indígenas de Norteamérica y de Sudamérica, y en ese momento fue cuando comprobó que en Sudamérica, al menos, las personas indígenas están incluidas “en esto que se hace llamar democracia”, y tienen herramientas para vivir más años, afirma. “La reserva de Pine Ridge debería ser intervenida federalmente,” asegura, “el derecho a la vida es un derecho que nos hemos ganado todas las personas”.

Preocupado y cansado por la situación que vive su país, tras la victoria electoral del ultraderechista, Javier Milei, augura la llegada de una crisis social a Argentina, al margen de las crisis políticas y económicas a las que están tan acostumbrados. “No pinta bien, pero si esto es lo que votó la mayoría más uno…”, dice con resignación.

Aún así reconoce que la situación política en su país es difícil desde hace muchos años, con unos niveles de corrupción insostenibles que han hecho que la gente vote en contra del “más de lo mismo”, y así pasó lo que pasó.

No se considera un cineasta político, tampoco social, sencillamente, un cineasta que elige en qué parte del mundo coloca su cámara, en qué invierte su tiempo y su energía. “Me siento más pleno estando ahí, junto a la gente que está fuera de los semáforos, que rodando en Buenos Aires”, con esa contundencia se manifiesta quien no reniega del cine comercial, aunque no le salga hacerlo porque no tiene sensibilidad para ello.

De hecho, le encantaría que sus trabajos llegasen a la mayor cantidad de gente posible, eso soñaba cuando empezó a estudiar cine, pero es consciente de que es una utopía, las características del cine que hace no empatizan con los códigos de la industria de hoy en día. “Me salen cosas raras”, dice.

Desde que ganó el FICX con ‘Liverpool’ han pasado ya 15 años y han cambiado muchas cosas, entre ellas, su forma de rodar. Empezó a trabajar en películas más elaboradas, con personas y equipos que no conocía (ni le conocían a él), filmó en otros países y en otros idiomas. Películas, en definitiva, más difíciles de hacer y también de disfrutar, que estaban conformadas por tantas piezas que él, acostumbrado a lo contrario, ya no controlaba todo el trabajo directamente.

Ahora, cuando ya ha vivido esta experiencia, quiere volver a casa, junto a los suyos. Por eso, al término de la promoción de ‘Eureka’, es lo que hará, volver a Argentina para filmar allí, “tristemente en Argentina habrá mucho material para filmar a partir de ahora”, dice con cierto pesar.

‘Eureka’ se rodó en tres países distintos y con tres equipos técnicos diferentes, lo que para el director hizo que fuese un trabajo harto complicado que, además, tuvo que hacer frente a la pandemia, con lo cual seis semanas de rodaje se prolongaron durante tres años.

Lisandro Alonso es además guionista y productor. Dirigió su primera película en 2001 y, desde entonces, cuenta con seis trabajos en su filmografía: ‘La Libertad’ (2001), ‘Los muertos’ (2004), ‘Fantasma’ (2006), ‘Liverpool’ (2008), ‘Jauja’ (2014) y ‘Eureka’ (2023).