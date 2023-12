El Principado renuncia al intercambiador del Humedal a cambio del apoyo de Foro a los presupuestos

Ya se ha despejado la única incógnita que quedaba. Tan sólo 24 horas antes de que se produzca la votación del presupuesto regional en la Junta General del Principado ya se conoce el sentido de todos los votos. El único diputado de Foro, Adrián Pumares, dará también el sí a las cuentas presentadas por el gobierno de coalición PSOE - Convocatoria por Asturias. Un sí que no era necesario para que los presupuestos salieran adelante porque, con el apoyo de la otra diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ya estaban garantizados desde hace casi un mes.

Sin embargo la negociación con el partido que preside Carmen Moriyón se ha mantenido hasta el último momento y esta misma mañana, la alcaldesa de Gijón, acompañada por su diputado en el parlamento regional, han confirmado su apoyo a las cuentas del equipo de Adrián Barbón. La moneda de cambio para este sí es la renuncia del Principado a poner en marcha el intercambiador de transportes de la Plaza del Humedal que estaba a punto de licitarse.

Los dos millones y medio de euros que estaban previstos para esta inversión se han retirado y finalmente la obra no se llevará a cabo. Tanto el PSOE como Convocatoria por Asturias apoyarán la enmienda parcial presentada por Foro, en solitario, para que esa partida de fondos europeos se destinen a otros proyectos de movilidad.

“Contar con una partida tan importante para un proyecto lesivo para Gijón y Asturias hubiese hecho muy difícil el voto favorable de Foro”, ha señalado Pumares. Aunque no son los presupuestos que hubiese defendido Foro, sí que dan pasos que justifican su apoyo, y más cuando han conseguido que se dé “carpetazo” al intercambiador.

Moriyón ha incidido en que Foro no se plantea “el no por el no” y que en política de lo que se trata es de influir en el Gobierno “para que las cosas cambien a mejor”, algo que, en su opinión, ha conseguido el diputado de Foro eliminando la partida destinada a una infraestructura que “generó rechazo entre vecinos y comerciales desde que se conoció”. “En Gijón el asunto principal es tener cuanto antes una estación intermodal, no cabe otra cosa y en eso trabaja el ayuntamiento porque no se puede aceptar un intercambiador que sustituya a esta estación”, ha subrayado la alcaldesa.

Un proyecto de la legislatura anterior

La apuesta del ejecutivo de Adrián Barbón por construir un intercambiador de autobuses en la Plaza del Humedal de Gijón viene de largo. En febrero de 2022, en la legislatura anterior, el consejero Alejandro Calvo, que entonces ya ostentaba las competencias de infraestructuras, presentaba junto al viceconsejero de movilidad, Jorge García, y a la que era alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, el proyecto.

Calvo habló de “una actuación arquitectónica y urbanística” que permitiría “generar una zona preferencial para el peatón en la que pueda encontrar acceso a los distintos medios de transporte”. Se presentaba como un punto de confluencia de autobuses urbanos e interurbanos donde habría también sitio para taxis y bicicletas. Una transformación del espacio que sería atractiva para los usuarios y serviría para potenciar el uso del transporte público.

La financiación estaba garantizada por los fondos de resiliencia de la Unión Europea -se habló entonces de 2,1 millones de euros- y los plazos que se barajaban ese 2022 era tener la obra ya licitada en primavera de 2023. No se cumplieron.

El intercambiador hizo saltar muchas alarmas porque tanto vecinos como otras formaciones políticas -Foro entre ellas- vieron en esa obra una intención de retrasar la construcción de la esperada estación intermodal prevista en la zona de Moreda, incluso hubo quien habló de maniobra de distracción para que la futura estación nunca se construyera.

Pero tanto el ejecutivo autonómico como el gobierno municipal, por entonces bajo el mismo signo político, quisieron dejar claro desde el principio que el proyecto no venía a sustituir nada, y mucho menos una estación que desarrollaría el Ministerio de Transportes, a través de Adif, y que a día de hoy parece que ya se ha desbloqueado con el comienzo, hace un par de meses, de las primeras catas en los terrenos donde se ubicará.

Carpetazo al proyecto

Sin embargo todo ha cambiado y lo ha hecho tan sólo 20 días después de que el consejero presentase el diseño del futuro intercambiador durante la presentación del proyecto de presupuestos de su departamento. Alejandro Calvo volvió a repetir, esta vez en sede parlamentaria, que la obra del Humedal era una oportunidad para “mejorar y dignificar” el uso del transporte público en Gijón, y repitió que sería en un futuro, un complemento a la intermodal.

Pero esta vez Calvo dejaba una puerta abierta a un cambio de criterio. El consejero quiso aclarar que no se trataba de “imponer” nada al ayuntamiento gijonés y que los fondos destinados para el intercambiador podrían derivarse a otros proyectos de movilidad sostenible. Hoy esa puerta se ha cruzado.

El gobierno autonómico abandona sus planes para el Humedal que ya son historia. El empecinamiento del nuevo gobierno municipal, ahora en manos de Foro y PP, ha llevado a la administración regional a dar el carpetazo a cambio de un sí a las cuentas regionales. Un sí que, como ya hemos mencionado, no era imprescindible para aprobar las cuentas públicas de 2024.

Con la incorporación de esta enmienda parcial de Foro y las otras 37 que habían presentado de forma conjunta los dos grupos que sustentan al Gobierno y los diputados del Grupo Mixto, se moverán partidas por un importe de algo más de 3,6 millones de euros, el 0,05 % de los 6.348 millones de euros de un presupuesto que entrará en vigor el 1 de enero. Mañana el debate se centrará exclusivamente en las 168 enmiendas que han registrado los populares.