Mendia ve "un paso adelante" que EH Bildu haga "política material" y "se comprometa en la Gobernabilidad de España"

Dice que "no hay que tomarse tan en serio el listado de agosto" y "hay plazo para que las instituciones presenten proyectos a fondos europeos"

La vicelehendakari primera, consejera de Trabajo y Empleo y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha calificado de "paso adelante" que EH Bildu haya decidido hacer "política material" y se comprometan "de alguna manera, en la gobernabilidad de España".

Además, ha llamado a "no tomarse tan en serio el listado de agosto" del Gobierno Vasco con 66 proyectos "tractores" destinados a presentarlos al fondo de reconstrucción de la Unión Europea, y ha asegurado que "hay plazo suficiente" para que todas las instituciones, presenten proyectos "que engarcen con lo que pide la UE".

En una entrevista concedida a Gara, recogida por Europa Press, la vicelendakari y responsable de Trabajo y Empleo ha afirmado que comparecerá en el Parlamento para presentar las líneas de su Departamento a los grupos antes de reunirse con ellos. "Después tendré toda la interlocución que quieran, y de hecho ya tienen mi número de teléfono y saben que está abierto para cualquier consulta que quieran", ha añadido.

También ha recordado que, nada más tomar posesión del cargo contactó "con todos los agentes económicos y sociales", entre ellos la patronal, los sindicatos, las cooperativas o la economía social, y tiene "citas pendientes con el mundo de la inserción".

Las conclusiones de las reuniones, según ha dicho, fueron "positivas" porque les trasladó que "no sobra ninguna idea" y se mantiene abiertas al diálogo "con todos".

A su juicio, en el campo del empleo "hay mucho trabajo que hacer" y es preciso "acertar". "Les trasladé que uno de los ejes es la Mesa de Diálogo Social. Ahí hay diferencias con algunos sindicatos. Les dijimos nuestra postura. Pero también que para nosotros un pilar importante es el fortalecimiento de los sindicatos", ha puntualizado.

Preguntada por las convocatorias de movilizaciones en Salud y Educación, ha expresado su respeto por el derecho a la huelga, pero ha advertido de que no hay que abstraerse de la actual situación de pandemia. "Cuando convocas una huelga tienes que ser consciente de las afecciones que causas en esos servicios públicos. Pero respeto la huelga", ha señalado.

Respecto a las 66 propuestas que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, envió a Pedro Sánchez, ha señalado que todas ellas fueron "trabajadas en el seno del Gobierno". La consejera, que ha dudado de que la relación de proyectos se haya elaborado por una consultora, ha reconocido que "se está generando mucha angustia en torno a ese listado en ámbitos instituciones y económicos".

"Hay plazo suficiente para que todas las instituciones, desde las locales a través de Eudel, las diputaciones forales, el Gobierno vasco, el de España, presentemos proyectos que engarcen con lo que nos pide la UE. Querría tranquilizar a los agentes: pensemos y diseñemos bien nuestros proyectos. No hay que tomar tan en serio ese listado que se envió en agosto. El plazo es de marzo a abril", ha precisado.

También ha apuntado a programa de reactivación del Gobierno, con "dos pilares", el de la regeneración económica y el del empleo, "aunque están estrechamente vinculados". Mendia cree que "hay que hacer mucho hincapié en los mayores de 45 años, en las mujeres, y de una forma especial en los jóvenes, tratando de retener el talento para que no se vayan de Euskadi".

Otros ejes sobre los que actuar, según ha añadido, son el de la igualdad o el mantenimiento, mediante formación, de "gente mayor, muy valiosa, con mucho conocimiento, que con la digitalización y procesos de prejubilación" que "se está perdiendo".

EH BILDU

Preguntada por si los socialistas han superado ya el 'debate' de si se deben negociar o no los Presupuestos Generales del Estado con EH Bildu, ha puntualizado que ella nunca ha tenido "ese debate" y "el PSOE tampoco".

"Hasta en las épocas más oscuras de ETA, cuando nos mataban y teníamos concejales en los ayuntamientos gobernados por HB, nuestros concejales hacían política y se preocupaban de las aceras, de las farolas, de los consultorios médicos y pactaban las cosas en beneficio de sus vecinos. Si eso lo hacían antes, cómo no lo vamos a hacer ahora", ha respondido.

En este punto, ha recordado que la Ley de Vivienda, "que avanzaba en derechos sociales", se pactó hace dos legislaturas entre el PSE, EH Bildu y UPyD. "El foco no habría que ponerlo en si se aprueban leyes con EH Bildu en el Congreso, que se han aprobado muchas, sino en que por primera vez EH Bildu se ha dado cuenta de que tiene unos escaños que tienen un valor para hacer política en beneficio de la ciudadanía, de los vascos a los que representa, y de ahí el salto cualitativo que ha dado", ha manifestado.

Según ha destacado, había iniciativas que se registraban en Euskadi "pero donde pueden conseguirse es en el Congreso". "Y eso es un paso adelante, porque se están comprometiendo, de alguna manera, en la gobernabilidad de España y antes no lo hacían", ha apuntado.

Mendia ha afirmado que "históricamente, las distintas marcas de la izquierda abertzale, han tenido representación en las instituciones españolas pero no la utilizaban para hacer política material". La utilizaba para hacer discursos, para lo que ella considerara, pero no para el beneficio del conjunto de la ciudadanía. Ahora, sin embargo, ha decidido que sí. Habría que ponerlo en positivo, no en negativo", ha argumentado.

POLÍTICA PENITENCIARIA

Ante la petición del PP en el Congreso para que se vete la transferencia de prisiones a Euskadi, ha afirmado que los populares "no se han leído el Estatuto". "La gestión cercana redunda en beneficio de los presos que están en Euskadi. La encomienda de gestión que hice cuando yo era consejera de Justicia y Alfredo Pérez Rubalcaba ministro, ha conllevado políticas de reinserción con el mundo asociativo que trabaja en las cárceles", ha recordado.

Según la vicelehendakari, "hay que pensar que mucha de esa gente no ha tenido educación ni un entorno familiar adecuado y, dentro de lo dura que es, la cárcel puede ser un instrumento para la reinserción, una oportunidad para que salgas bien".

Respecto a la reclamación de los populares de mantener la dispersión, ha recordado que "este mes van a hacer nueve años desde que ETA decidió dejar de matar y otros cuantos desde que bajara la persiana". "Por lo tanto, yo creo que el acercamiento de presos al País Vasco solo puede ser beneficioso para las personas que están presas y para la propia ciudadanía vasca", ha manifestado.

A su juicio, la política penitenciaria "tiene que servir para la convivencia, y si los presos están cerca van a poder saber a qué se van a enfrentar cuando salgan de la cárcel". "Porque al final todos van a salir, porque van a cumplir sus condenas. Prefiero que salgan reinsertados, que vean que el país es plural, que vamos a tener que convivir todos desde nuestras diferentes ideologías. Y a mi me gustaría que salieran reconociendo el daño causado", ha indicado.

PSE-EE

Respecto a la situación del partido que lidera, el PSE-EE, Mendia se ha mostrado convencida de que su situación es "mucho mejor ahora que hace seis años". "En este tiempo el electorado ha reconocido el trabajo que hemos hechos y el no haber perdido la esencia socialista", ah explicado.

También ha apuntado que la formación "ya está en la primera línea política" así como que "el PSOE también está mejor". "Con todo eso la gestión del partido es más sencilla, aunque compaginarlo todo va a exigir mucho trabajo", ha indicado.