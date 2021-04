El Museo Guggenheim Bilbao incorpora a su colección una obra de realidad aumentada de Jenny Holzer

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El Museo Guggenheim Bilbao ha presentado este viernes 'Like beauty in flames', una nueva obra de la artista estadounidense Jenny Holzer que traslada "su característico arte basado en el lenguaje al medio de la realidad aumentada". Esta creación, concebida en exclusiva para la colección del Museo bilbaíno, es accesible a través de una aplicación para móviles diseñada 'ex profeso', según han explicado sus responsables.

En concreto, presenta tres experiencias distintas de realidad aumentada: dos obras de ubicación específica que "dialogan" con la arquitectura del Museo Guggenheim Bilbao y una tercera que puede activarse desde cualquier parte del mundo.

Desde el Guggenheim han destacado que 'Like beauty in flames' se sirve de la nueva tecnología para "dar continuidad a la práctica más sobresaliente de Holzer: situar en el espacio público textos que mueven a la reflexión, de una manera democrática y accesible".

A partir de ahora, una versión en realidad aumentada de los letreros luminosos de Holzer se "deslizará" por el Atrio central del Museo, en una columna que "se curva y gira en espiral a medida que aparecen Truismos en inglés, español, euskera y francés". Cada uno de los tres pisos del Museo ofrece una experiencia diferente, ya que la interacción del Led con la arquitectura del edificio cambia en función del punto de vista del observador.

En el exterior, las proyecciones de realidad aumentada aparecen sobre la fachada del Museo procedentes de cinco puntos situados a su alrededor, "como si fueran una evocación virtual de la monumental obra de Holzer For Bilbao (2019), ideada con ocasión de su exposición retrospectiva 'Lo indescriptible'".

Los textos seleccionados por la artista para las proyecciones pertenecen a otros autores. El título de la obra, 'Like beauty in flames', está tomado del poema de la escritora polaca Anna Swirszczynska 'La belleza muere', "uno de los muchos textos que Holzer ha transformado en espectáculo inmaterial", han apuntado desde el Museo bilbaino.

Según han destacado, "el componente final de la obra permite a los usuarios ver cómo los Truismos de Holzer toman forma en el espacio desde cualquier lugar", una nueva posibilidad que "encarna el espíritu que ha conformado la práctica de Holzer a lo largo de toda su carrera: situar la palabra en el espacio público para favorecer la reflexión y la contemplación".