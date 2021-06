Startups y grandes empresas presentan los 30 proyectos tecnológicos disruptivos del quinto BIND 4.0, el 6 y 7 de julio

El encuentro, que tendrá carácter virtual, mostrará casos de éxito en ámbitos como Big Data, Realidad Virtual o Realidad Aumentada

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

Las 30 startups seleccionadas y las grandes empresas partners darán a conocer los días 6 y 7 de julio los 30 proyectos tecnológicos disruptivos de la quinta edición de BIND 4.0, una plataforma de innovación abierta que celebrará su evento anual "Open Innovation Showcase - The Best of BIND 4.0" en estas dos jornadas de julio.

Según ha informado Spri en un comunicado, en el BIND 4.0, las 30 startups seleccionadas y las grandes empresas partners darán a conocer los nuevos proyectos tecnológicos disruptivos de industria 4.0 que han desarrollado conjuntamente en el marco de la quinta edición de la iniciativa.

Han recordado también que BIND 4.0 es una iniciativa público-privada de industria inteligente creada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente a través del Grupo SPRI.

Open Innovation Showcase se desarrollará de forma telemática de modo que la presentación de las propuestas tecnológicas se realizará en una conexión en streaming y el networking se promoverá a través de una aplicación de conexiones e interacciones de los asistentes interesadas.

CASOS DE ÉXITO

En este encuentro virtual se mostrarán casos de éxito en los que se han implementado tecnologías disruptivas en los ámbitos de IoT, Big Data, Realidad Virtual o Realidad Aumentada, aplicados a los sectores de la industria, energía, salud y alimentación.

Las exposiciones de los proyectos se realizarán a través de intervenciones en directo de las startups participantes y las empresas partners, como Mercedes-Benz, Ferrovial Servicios, Siemens Gamesa, Iberdrola, Eroski o Unilever, entre otras.

El evento dará comienzo a las 10.00 horas del día 6 de julio, con una primera bienvenida de la mano del director general del grupo SPRI, Aitor Urzelai. Posteriormente, el acto continuará con las presentaciones de los casos de éxito por parte de las startups y las empresas partners, hasta las 12.00 horas.

En paralelo y hasta las 18.00 horas tendrá lugar el networking donde las personas asistentes y registradas al evento tendrán acceso directo a las startups y así poder conocer cómo pueden aumentar la competitividad y abordar la transformación digital en sus empresas.

La segunda jornada del día 7 contará con la presencia de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, quien cerrará el evento marcando las líneas estratégicas de la política de emprendimiento en Euskadi y resaltando el papel fundamental de este programa pionero en Europa.

Previamente, la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, Estíbaliz Hernáez, dará cuenta de las características y novedades de la siguiente edición, la sexta, de BIND 4.0.

Para todas las personas interesadas, BIND 4.0 acogerá también un espacio de exposición virtual donde se podrán ver todas las soluciones tecnológicas y conocer más detalles sobre los casos de éxito. Estas soluciones se han desarrollado con el objetivo de mejorar procesos, servicios y productos, aplicando las últimas tecnologías. Estas demostraciones además estarán clasificadas por categorías tecnológicas para facilitar su acceso.

El día 7 de julio, el evento se cerrará con la presentación de novedades de la sexta convocatoria de BIND 4.0, que continuará un año más su labor para impulsar y promover la innovación en la industria a través de startups, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente a través del Grupo Spri, la agencia de desarrollo empresarial del Gobierno Vasco que lidera el ecosistema del emprendimiento en Euskadi a través de su plataforma UpEuskadi. En ese momento se abrirá el plazo para que las startups interesadas puedan empezar a enviar sus candidaturas.

La Spri ha recordado que BIND 4.0 tiene tres objetivos principales como son acelerar el desarrollo de las startups en el ecosistema industrial vasco, promover la transformación digital de las empresas y posicionar al ecosistema de Euskadi como hub de emprendimiento industrial avanzado.

Este triple objetivo ha servido a la iniciativa para posicionarse como uno de los programas de referencia en la apuesta de la innovación, la tecnología y el emprendimiento, según han destacado.

PREMIOS EUROPEOS

BIND 4.0 ha resultado ganadora en la XIV edición de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial, organizados por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME de la Comisión Europea, en la categoría de mejora del entorno empresarial.

Desde que comenzó el programa en 2016, se han acelerado más de 130 startups y se han desarrollado más de 200 proyectos, superando los 6,5 millones de euros de facturación.

La Spri ha destacado, además, que incluso en la actual situación, tanto startups de todo el mundo, como grandes empresas del sector de la industria continúan apostando por BIND 4.0 como una de las plataformas de innovación abierta más importantes a nivel internacional.