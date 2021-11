Ya está en marcha la Cumbre del Clima 2021, también llamada COP26, que certificará una vez más el fracaso internacional para hacer frente al calentamiento global. De entrada, el presidente de China, el país que más CO2 emite, no acude y ha enviado un “decepcionante” vídeo para no decir nada. Al menos, del otro lado ya no está Trump sino un Joe Biden que quiere ser visto como un líder progresista también en este tema. Pero “todas estas promesas corren el riesgo de quedarse simplemente en un bla, bla, bla”, ha dicho Boris Johnson, en un guiño a unas palabras de Greta Thunberg que pedían acabar con el “bla, bla, bla” y pasar a la acción.

Mientras la Tierra ha duplicado en solo diez años el calor que absorbe del Sol, que es básicamente la causa del efecto invernadero y cambio climático, el mundo es incapaz de ejecutar sus compromisos para que la temperatura global no aumente muy por encima de 1,5º de aquí a 2100.

A ver si hay suerte. En la víspera de esta cumbre que durará dos semanas, el G-20 se ha reunido en Roma para consensuar posturas y, por otro lado, confirmar su compromiso de aprobar un impuesto de sociedades que no baje del 15% (como el que prepara España) de aquí a 2030. La reunión nos deja una de esas imágenes que no encajan mucho con el ambiente de gravedad para la economía internacional, pero que supongo que habrá encantado al maltrecho sector turístico italiano. Monedas a la Fontana di Trevi.

Ah, como se ve que hay gente preocupada por el tema desde la última vez que se vieron, que Pedro Sánchez y Biden han charlado y hasta se han mirado a los ojos esta vez.

Nuestro compañero especializado en crisis climática, Raúl Rejón, va a estar muy pendiente de todo lo que ocurra en la COP26. Su última crónica es esta.

Clin, clin, clin

Muy relacionadas con el cambio climático están las pequeñas luchas en cada ciudad por reformular nuestra relación con el transporte. La bici se ha convertido en símbolo político, más allá de cuánto la usemos cada uno de nosotros.

Hoy dedicamos el podcast a ver qué tal le va a la implantación de la bicicleta en diferentes ciudades españolas que son referencia y marcan tendencia: Sevilla, Barcelona, Madrid, Vitoria… Hacemos “ronda” con compañeros en varias ciudades. Vámonos de ruta.

Oink, oink

Me dijo el otro día una periodista, de otro medio, de la que me fío porque suele tener información de esa que no puede publicar: “Ya verás tú cuando nos estalle en la cara el tema de la contaminación de los suelos y los acuíferos por culpa de las macrogranjas. Al Gobierno que le toque gestionar eso va a flipar”.

Se estarán haciendo los suecos, pero no será porque el periodismo no esté avisando. No te pierdas el especial que hemos publicado este fin de semana, realizado por Ana Tudela y Antonio Delgado, de Datadista. Por toda España hay repartidas 88.437 explotaciones de porcino. A pesar de que son altamente contaminantes, reciben el impulso y las subvenciones de las administraciones.

Sí, no, sí

Y hoy es el día R, de reforma laboral, para el Gobierno. Pedro Sánchez se reúne con Nadia Calviño y Yolanda Díaz para pacificar la situación y, sobre todo y se supone, para fijar una posición común para abordar la prometida “derogación” (que nunca será derogación sino reforma más o menos profunda, pero bueno) de las normas laborales del PP y, sobre todo, que haya una voz única en las negociaciones con patronal y sindicatos.

¿Qué podemos esperar? Aquí se explica.

El nuevo mapa de Sánchez. El PSOE sigue su camino de renovación sin mucho ruido. Pero, sin grandes escándalos, está renovando liderazgos en siete autonomías. Este es el nuevo mapa orgánico del PSOE.

Block. Abundamos siempre en las divisiones de la izquierda, pero el nivel en la derecha tampoco est√° mal: hay esc√°ndalo en el PP porque Isabel D√≠az Ayuso¬†ha bloqueado en Whatsapp a dirigentes de su partido, entre ellos en el n√ļmero 2 de Casado, Teodoro Garc√≠a Egea.

Que no se te pase

Inspectores. El Banco de Espa√Īa¬†ha abierto una investigaci√≥n interna¬†contra los inspectores de la academia en la sombra que cobraba a sus alumnos en efectivo.

¬ŅY qu√© hacen con la ceniza?¬†El volc√°n de La Palma ha lanzado al aire diez millones de metros c√ļbicos de ceniza, que suena a mucho aunque c√≥mo hacerse una idea, ¬Ņverdad? Pero¬†hemos visto im√°genes¬†y m√°s all√° de zonas irrecuperables, sabemos que hay miles de hect√°reas afectadas pero que se pueden limpiar. ¬ŅQui√©n recoge esa ceniza? ¬ŅD√≥nde se deposita?¬†Respuestas aqu√≠.

Coparentalidad. Conozco a dos parejas de amigos que se plantearon tener hijos juntos: ‚Äútenemos afinidad y convivencia probada‚ÄĚ, ‚Äúse nos acaba el tiempo y mejor contigo que con cualquiera‚Ä̂Ķ Al final no llegaron a hacerlo. Pero hemos hablado con gente que s√≠.¬†Lo llaman coparentalidad¬†y tiene sus propios l√≠os, claro.

Todo es política

Ser gay. El periodista David Guerrero, impulsor de un club de rugby respetuoso con personas¬†LGTBI,¬†ha publicado un libro sobre masculinidad t√≥xica en el deporte.¬†En esta entrevista¬†habla por ejemplo de c√≥mo ‚Äúestamos vendiendo las grandes competiciones a pa√≠ses donde las personas LGTBI est√°n condenadas a muerte y las mujeres no tienen ni un solo derecho. Tambi√©n est√° pasando en los Juegos Ol√≠mpicos, rodeados de ese halo de paz, tolerancia y uni√≥n entre pa√≠ses‚ÄĚ.

Ser futbolista y gay. C√≥mo estar√° de necesitado el f√ļtbol de referentes homosexuales para que sea noticia en todo el mundo la salida del armario de un jugador que hasta ahora nadie conoc√≠a de una liga que no interesa a nadie, la australiana. Pero el paso de Joshua Cavallo es importante: ‚ÄúHay otros compa√Īeros que viven en silencio‚ÄĚ,¬†ha dicho en un v√≠deo.

Ser adolescente, negro y gay. Si no eres especialmente joven pero no dejas de estar especialmente interesado en lo que siente, piensa y escucha la chavalada, date una vuelta por¬†la historia y la m√ļsica de Lil Nas X, catapultado al √©xito gracias a¬†un tema viral que mezclaba country y trap¬†y que ahora se afianza como cantante generacional. En sus temas ‚Äúrecuerda el bullying en la escuela, su homofobia interiorizada, los pensamientos suicidas o la inestabilidad que provoca crecer en una familia desestructurada‚ÄĚ.

