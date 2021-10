Piensa en tu jefe. Piensa en ti, si eres jefe o jefa. ¿Qué posibilidades hay de que en tu empresa se haga una obra de casi un millón de euros, se pague en dinero negro y el jefe no sepa nada? Si trabajas en una empresa algo más grande, piensa en el gerente o el tesorero. ¿Qué posibilidades hay de que el gerente pague en negro un millón de euros sin contárselo al máximo responsable de la empresa o al menos a algún superior? En el PP tratan de convencernos de que eso no pasó. Y la Audiencia Nacional lo da por bueno.

El Partido Popular ha sido condenado por pagar en dinero sin declarar la remodelación de su sede central en Madrid. El tesorero de entonces, Luis Bárcenas, ha recibido dos años más de cárcel como condena. Pero ya está. M. Rajoy no ha tenido ni siquiera que comparecer como imputado en el juicio sino como mero testigo que pasaba por allí y que dijo no saber nada de ese dinero negro del que usted me habla. Pero claro, como dice hoy Ignacio Escolar en este artículo, “M. Rajoy no tiene rastas”.

Pablo Casado, presidente de un partido condenado, dice que la historia no va con él.

¬ŅQuieres leerte la sentencia?¬†Toda tuya. Son 400 p√°ginas, t√ļ sabr√°s.

Además de dictar sobre este caso concreto en sí, la resolución judicial da de nuevo por probada la existencia de una caja ‘b’, que no era una cajita fuerte con dinero suelto para pagar imprevistos sino una contabilidad paralela que gestionó millones de euros de procedencia irregular y destinos sospechosos.

¿Se acabó la pesadilla judicial del PP? No. Los tentáculos de la trama Gürtel tienen todavía ocho sentencias pendientes.

Sobres a la sombra del Banco de Espa√Īa

Llevamos un par de días desvelándote el caso de los inspectores del Banco de España que cobraban (también) en sobres de dinero en efectivo unas clases particulares que no está muy claro que sean compatibles con su cargo.

Te queremos contar algunas cosas de la intrahistoria de la investigación. En el podcast de hoy, mi compañera Elena Herrera te explica cómo se ‘coló’ en estas clases y puedes escuchar a los funcionarios en acción.

Leche, cacao, avellanas y…

Después de las casas de apuestas, a por el azúcar. El Ministerio de Consumo se propone prohibir la publicidad dirigida a menores que promocione productos poco saludables, como el azúcar, las galletas, zumos procesados, bebidas energéticas o helados. Por supuesto, será polémico. Ya hay gente del PP o crítica con el Gobierno que está subiendo fotos a redes sociales presumiendo de bollería. Más allá del ridículo de los que por atizar al Gobierno juegan con la salud de la infancia, la resistencia en ese caso es más de fondo porque la tradición familiar pesa mucho a pesar de la evidencia científica abrumadora: los niños comen una cantidad alarmantemente alta de azúcar. Sí, yo también me he criado rogando por un Bollycao cada tarde, pero eso no lo hace bueno.

¬ŅVes menos anuncios de coches?¬†No es porque Alberto Garz√≥n quiera prohibirlos. Las empresas fabricantes de autom√≥viles¬†est√°n retirando la publicidad de los medios de comunicaci√≥n¬†porque no tienen coches disponibles para vender. La crisis de microchips que¬†te cont√© en este podcast¬†est√° dejando miles de autom√≥viles sin terminar y f√°bricas cerradas. Efecto secundario: sube el precio de los veh√≠culos de segunda mano.

Que no se te pase

Lo bueno.¬†El dato del empleo¬†supera los niveles prepandemia gracias al tir√≥n del verano. Lo malo:¬†el IPC se dispara¬†hasta el 5,5% por la subida del precio de la luz, lo que supone la tasa m√°s alta en 29 a√Īos.

Vacuna para ni√Īos. Chile se ha convertido en uno de los pocos pa√≠ses del mundo donde¬†los ni√Īos de seis a√Īos en adelante est√°n siendo vacunados. Reciben dosis de Sinovac, la vacuna china, que en el pa√≠s asi√°tico tambi√©n se administra desde los tres a√Īos.

Meta. La red social llamada Facebook se seguir√° llamando Facebook, pero la empresa que hay detr√°s¬†se cambia el nombre: Meta. El nombre tiene un mensaje estrat√©gico: es una apuesta por el ‚Äėmetaverso‚Äô, la nueva tendencia digital que pasa por potenciar la realidad virtual. Bueno, ya lo explicaremos mejor. Otra consecuencia: es quiz√° el principio del fin de la era Facebook. ‚ÄúYa no es nuestra prioridad‚ÄĚ, ha dicho Zuckerberg.

Cómo te quedas. Un agente de los Mossos se inventó una agresión de un manifestante en una concentración para justificar su detención. Le pillaron porque alguien estaba grabando un vídeo. La Justicia ahora le ha imputado por detención ilegal. Pero la jefatura de los Mossos no piensa suspenderle.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué país de la Península Ibérica está a punto de caer el Gobierno por falta de acuerdo presupuestario entre partidos de izquierdas?

Rosa - ¿Qué periodista ha anunciado su vuelta al frente de un programa de radio tras superar un cáncer?

Amarillo - ¿Qué ordenó hacer el general estadounidense George Patton en 1935 con un volcán en erupción en Hawai?

Marrón - ¿Cómo se llama la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana?

Verde - ¿De qué vacuna contra el coronavirus empezará a ponerse una segunda dosis a partir del 15 de noviembre en España?

Naranja - ¿Qué entrenador de fútbol dijo sobre el régimen de Qatar que “no es una democracia, pero funciona mejor que España”?

Respuestas

Azul - Portugal

Rosa - Julia Otero

Amarillo - Bombardearlo

Marrón - Raquel Sánchez

Verde - Janssen

Naranja - Xavi Hernández

El lunes es festivo así que nos leemos el martes. Disfruta si puedes de estos días.

¡Un abrazo!

Juanlu.