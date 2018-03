Por el fin del uso de animales en las fiestas de Euskal Herria

Con la publicación de una serie de las 20 fotografías que pueden verse en este reportaje, el colectivo antiespecista Askekintza arranca una campaña para visibilizar la explotación animal en las celebraciones y festejos populares en Euskal Herria. Se trata de un trabajo de documentación de los últimos cuatros años que se plasmará por completo en un documental a estrenar el próximo 23 de marzo. En él se ven reflejadas un abanico de actividades con los animales como protagonistas en contra de su voluntad: encierros, corridas de toros, arrastres de piedra, el juego del pato o de la oca, tiro al pichón, etc. Todo ello documentado en más de 30 municipios repartidos en las siete provincias que conforman Eukal Herria (las tres de Euskadi, Navarra y las tres provincias vasco-francesas de Baja Navarra, Labort y Sola).

Toro ensogado. Hernani. Junio 2015. Aitor Garmendia (Tras los Muros)

Caserío. Gipuzkoa. Junio 2016 Aitor Garmendia (Tras los Muros)

“Como pueblo, es vergonzoso que aprobemos estas prácticas y que, valiéndonos de nuestro privilegios, continuemos explotando a los otros animales. En consecuencia, hacemos un llamamiento a todas las comisiones de fiestas, instituciones, promotores, colectivos y personas, para que dejéis de usar animales en las fiestas y os suméis a nuestra reivindicación, apoyando así a quienes tienen menos poder en este conflicto”. Este es el llamamiento que Askekintza hacía hace casi tres años y al que han respondido 38 colectivos firmando el manifiesto. Todos ellos muy diferentes: protectoras de animales y otras asociaciones antiespecistas, pero también sindicatos, ecologistas, movimientos feministas y otros movimientos sociales (como Stop Desahucios). “Con esta propuesta hemos logrado empezar el debate. No podíamos llegar hablando de antiespecismo porque mucha veces nos confunden con ecologistas o directamente no saben qué es. Era la hora de que un colectivo antiespecista dijera que esta explotación está mal, que existe una opresión que no queremos. Y además logramos poner el antiespecismo encima de la mesa”, explica Maialen, activista animalista y miembro de Askekintza.

Campeonato de pesca. Orereta. Julio 2016. Aitor Garmendia (Tras los Muros)

El juego de la oca. Lekeitio. Septiembre 2016 Aitor Garmendia (Tras los Muros)

En este tiempo han documentado celebraciones como las conocidas corridas de toros o encierros, pero también otras de carácter más local, como el arrastre de piedra por bueyes -con pesos que van desde los 1.500 hasta los 4.000 kilos y que a veces también son tirados por mulas o caballos- o el juego del pato, tradicional en Lekeitio, consistente en atar un pato, ganso u oca a una cuerda y ver quién consigue alcanzarlo y arrancarle la cabeza. “Queríamos que hubiera una representación amplia de la cultura de la zona y no quedarnos solo en los mamíferos o en los animales con los que podemos sentir más empatía”, explican desde el colectivo, y señalan que han incluido campeonato de pesca como el de Orereta (Errentería). Este municipio de Gipuzkoa es uno de los lugares donde más activamente ha estado trabajando Askekintza y ha logrado que dejen de celebrarse ciertas actividades con animales o que otras se reduzcan en duración. También en Hernani han logrado que el Ayuntamiento no financie actividades con animales, reduciendo al mínimo su impacto al ser actividades de la periferia sin público ni apoyos.

El juego del pato. Sara. Septiembre 2016. Aitor Garmendia (Tras los Muros)

Corridas de toros. Azpeitia. Julio 2017 Aitor Garmendia (Tras los Muros)

Pequeñas victorias que quieren que sean más, y trabajan en ello con un documental del que ya se puede ver el trailer y que trata de ser un espejo para la sociedad vasca. “Lo que pasa es que aquí molesta la tradición impuesta -como la tauromaquia- y cuesta más rechazar la propia tradición. Además, cuando se denuncia las corridas de toros es fácil reprobar las acciones al ver sangre o muerte, pero es más difícil hablar de explotación animal cuando no es tan evidente el sufrimiento que hacemos con los animales”, comenta Maialen. Ella comparte la idea de que dando una visión global de la situación e internacionalizando la denuncia -la web está en los tres idiomas de la región: euskera, francés y castellano, además de inglés- forzamos a que la reflexión interna sea mayor. “Poner un poco en jaque a los de aquí, porque cuando estamos más expuestos parece que reflexionamos más sobre qué somos”. La denuncia de Askekintza viene precedida por una advertencia clara: que la lucha por unas fiestas sin animales no se convierta en una crítica al pueblo vasco. Y lo cierto es que no cuesta encontrar similitudes con otras “celebraciones” igual de crueles en otros lugares del Estado español.

Campeonato de caza. Orereta. Julio 2015 Aitor Garmendia (Tras los Muros)

Toro ensogado. Pasai Donibane. Julio 2016 Aitor Garmendia (Tras los Muros)

El ganador de Picture of the Year International 2018

A la campaña se suma el fotoperiodista Aitor Garmendia, Tras los Muros, que recientemente fue galardonado con el primer premio del Picture of the Year International en la categoria Science and Natural History con la serie ‘Slaughterhouse’ (Matadero), imágenes de los últimos minutos y horas de animales similares a muchos de los que ha retratado para Askekintza. “Ha sido un verdadero placer trabajar con Tras los Muros y ha sido realmente difícil filtrar las imágenes para ofrecer este semana una serie de 20 fotografías únicamente”, comentan desde el colectivo antiespecista. En muchas de estas imágenes -y en gran parte del documental- sorprende ver la presencia de niños en todas las actividades y cómo incluso hay actividades de maltrato animal dirigidas expresamente a ellos. “Hay varias empresas en Euskal Herria que usan la excusa de que los niños van a conocer la naturaleza para ofrecer actividades como los paseos en poni, la captura del cerdito -donde los niños corren y agarran de cualquier manera a una cría asustada- o simulaciones de peleas de gallos. “Como están prohibidas, lo que hacen es coger a las aves por las patas y las enfrentan entre ellas, para que se ataquen sin llegar a hacerse sangre”, apunta Maialen, que nos adelanta que en el documental podrán verse imágenes del interior de un caserío donde se crían estos animales. Una situación especialmente tensa, reconocen.

Toro ensogado. Orereta. Julio 2016. Aitor Garmendia (Tras los Muros)

Toro ensogado. Hernani. Julio 2015. Aitor Garmendia (Tras los Muros)

No es de extrañar que algunas de las tomas del documental Gurean hayan sido más fáciles de tomar que otras, y que incluso hayan tenido que grabarse de forma encubierta otras tantas. Los activistas responsables de la grabación se movieron sobre todo por Gipuzkoa, pero su objetivo era que se plasmase la mayor amplitud de prácticas y de animales afectados, yendo más allá de los que normalmente salen en este tipo de denuncia. Todo para lograr que personas que ya denuncian la opresión de otros colectivos vean como víctimas también a los animales. “Tenemos el privilegios como humanos de ver nuestras explotaciones, ya sea por el patriarcado o por el capitalismo, pero nos cuesta mucho verlo cuando somos nosotros quienes oprimimos. La diversión en las fiestas es como el placer de la comida: si no tienes unos fuertes valores éticos es posible que no veas la explotación que hay detrás”. Por eso desde Askekintza proponen también alternativas 100% vegetales en las fiestas o guías para comer en las principales ciudades vascas, mientras hacen un llamamiento a todos a reflexionar sobre lo que consideramos normal y tradicional. “El objetivo a corto plazo es tratar el tema de los animales en los festejos y que se dé una solución definitiva para esta explotación. Pero el objetivo del colectivo es demostrar que el antiespecismo es una lucha social más, política, y como tal tenemos que hacer cosas para acabar con esta injusticia”, concluyen.

Puedes ver el trailer del documental y conocer el manifiesto aquí: http://www.askekintza.org/ gurean