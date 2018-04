Leatherman Skeletool RX, diseño innovador, ligero y compacto

Fundada oficialmente el 5 de Julio de 1983 en Portland (Oregon), la prestigiosa marca de navajas multiherramienta Leatherman se basa en principios simples, pero fundamentales; fabricar productos de la más alta calidad para el consumidor al tiempo que generan trabajos bien remunerados para la comunidad local.





MATERIALES

Acero inox. 154cm

La hoja de la navaja y el cortador de cables están construidos en una aleación de acero inoxidable al carbono muy resistente a la corrosión. El acero inoxidable 154CM mantiene el filo 3 veces más que un acero inoxidable 420.

Carburo

Punta rompe cristales realizada en carburo al tungsteno, uno de los materiales más duros del mundo después del diamante que Leatherman usa en sus herramientas pensadas para romper ventanillas

Cerakote

Combinación de endurecedor y pintura. El Cerakote brinda un acabado duradero y protector a prueba de corrosiones que resiste a los rasguños y al desgaste.





HERRAMIENTAS

La Leatherman Skeletool RX nos ofrece un juego reducido pero muy útil de herramientas que podemos ampliar con las puntas del bit kit

Aunque comparado con otras multiherramientas del mercado presenta menos opciones, en el uso real nos damos cuenta que con ella podemos salir de casi todas las situaciones. En la Skeletool RX encontramos:



1. Hoja de 6.60cm (2.6”) acero inoxidable 154cm

2. Mosquetón

3. Abrebotellas

4. Almacén para una punta estándar de Leatherman en la estructura.

5. Alicates de punta fina

6. Cortadores de alambre

7. Pela Cables

8. Soporte para puntas estándar de Leatherman.





CARACTERÍSTICAS

1. Bloqueo de la hoja

2. Apertura de la hoja con una sola mano

3. Clip de bolsillo sustituible

4. Bloqueo para las puntas

5. Diseño innovador

6. 142 gramos de peso en 10cm de largo y 3cm de ancho con 1.3cm de espesor.





ANÁLISIS

Al desempaquetar la caja encontramos la Leatherman Skeletool RX, una funda negra y las instrucciones.

Lo primero que llama la atención es su novedosa estructura aligerada (solo 142gr de peso total), así como el mosquetón integrado. La posibilidad de colgarla en el arnés es lo primero que me vino a la mente al tenerla entre las manos.

Se trata de una multiherramienta con pocas opciones a primera vista, pero muy optimizada en peso, grosor y tamaño con los elementos indispensables para poder sacarnos de muchos apuros en el monte o el uso diario ya que plegada ocupa solo 10cm. Está pensada para llevarse en el bolsillo o colgada, aunque incorpora una funda por si queremos utilizarla en el cinturón.

Tiene un ancho de 1.3mm en su parte más gruesa con el clip, pero podemos desmontarlo y se nos quedará en tan solo 1.3cm de grosor

Cuando necesitamos algo que no tiene la Skeletool RX normalmente es porque la opción lógica es utilizar la herramienta específica para ello y no una multiherramienta.

Como todos los productos de la marca, los materiales utilizados son de muy alta calidad y eso se nota en cuanto abrimos la hoja construida en acero 154cm con una sola mano. Algo muy de agradecer ya que no siempre podemos disponer de las dos manos para buscar la muesca que hace que se extienda la herramienta adecuada.

La estructura, realizada en Cerakote, presenta los cantos y esquinas redondeados, lo que la hace muy agradable al tacto y permite agarrar firmemente la multiherramienta sin clavarnos nada. En la mano se nota compacta y recogida.

Es una opinión subjetiva, pero el color naranja, así como la innovadora estructura aligerada, me ha encantado.

La garantía de 25 años de Leatherman, así como su estructura desmontable, y la amplia variedad de recambios, nos permitirá disfrutar de la Skeletool sin complicaciones durante toda su vida útil.





ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS

1. Hoja.

Realizada en acero inoxidable 154cm con una longuitud de 6.60cm (2.6”) es dentada ondulada, lo que nos permite cortar tejidos, cuerdas o similares con gran suavidad y precisión. La hemos probado cortando cintas y cuerda de escalada y ofrece un corte limpio y preciso.

Se puede abrir perfectamente con una sola mano y el bloqueo metálico que incorpora la estructura nos permite ejercer presión sin que se cierre la hoja.

La estructura con la hoja desplegada se sujeta firmemente sin clavarnos nada y con un tacto muy agradable pudiendo ejercer presión para cortar, clavar o desbastar una rama sin ningún problema.

La resistencia a la corrosión y la calidad del filo nos aseguran disfrutar de una hoja en perfectas condiciones durante mucho tiempo.

Al ser desmontable podemos cambiar la hoja en caso de desgaste o sustituirla por la de filo recto de otros modelos como la CX, aunque salvo uso indebido, la garantía de 25 años ofrecida por Leatherman nos asegura que disfrutaremos mucho tiempo de la navaja.



2. Mosquetón.

Seguramente para muchos no sea un elemento a incluir en una navaja multiuso, pero en montaña poder colgarla del arnés o de uno de los enganches de la mochila le dan un valor añadido muy importante que en mi caso particular hacen que me haya encandilado de este modelo. Ha substituido a mi actual navaja en el arnés ya que la Skeletool RX me ofrece más posibilidades y la misma comodidad de llevarla colgada.



3. Abrebotellas.

No se aprecia a primera vista, pero el final del mosquetón conforma el abrebotellas, lo que permite integrar una solución muy práctica integrada dentro de la misma estructura. Y parece que no, pero usaremos el abrebotellas muuuchas veces….

4. Almacén de puntas.

En el lateral exterior contrario a la hoja encontramos un almacén para 1 punta doble estándar de Leatherman. Queda perfectamente integrada y tiene un pequeño resalte para sujetar la punta y que no se pierda.

Aunque parece a primera vista que perderemos la punta a la primera de cambio, tras las pruebas realizadas la punta sigue entrando y saliendo como la primera vez quedando sujeta firmemente.

De serie viene con una punta doble más otra insertada, pero podemos utilizar cualquiera de las puntas extras disponibles en el bit kit de Leatherman.

5. Los alicates.

Se notan robustos y consistentes y presentan un gran acabado. Hemos apretado con ganas diferentes elementos y podemos ejercer mucha presión sin temor a romperlos.



Como anécdota, en una ruta de montaña con la bici se rompió la patilla del cambio y tuvimos que sustituirlo en ruta. Los alicates jugaron un papel fundamental ya que nos permitieron cortar la punta del final del cable, retirar el cambio viejo, colocar el nuevo y tensar de nuevo el cable con los alicates sin ningún problema.

Un punto a tener en cuenta si tenemos que ejercer mucha presión, al no ser simétrica la estructura, si colocamos los dedos en la zona del mosquetón nos clavaremos la punta en el final de la palma. Basta colocar los dedos en la zona de la punta para que se adapte correctamente y no nos clavemos nada.



6. Corta alambres.

Las resistentes hojas de acero inoxidable 154CM nos permitirán cortar alambres y cables con facilidad. Hemos llegado a cortar el duro cable del cambio de la bicicleta con ellos.



7. Pela cables.

La muesca al final del corta alambres nos permitirá pelar cables.

8. Soporte para puntas.

En el final de la navaja encontramos un soporte para puntas estándar Leatherman. Viene de serie con una punta doble ya insertada. Por un lado es una punta de Carburo de Tungsteno que nos permite romper cristal por punzonamiento y por el otro lado es destornillador plano.

El soporte tiene un bloqueo que funciona por presión en el lateral que nos asegura no perder la punta insertada al transportar la multiuso.

La posibilidad de utilizar las 21 puntas dobles del bit kit de Leatherman nos abre un amplio abanico de opciones para arreglar los diferentes problemas que pueden surgir en una bicicleta, corregir la tensión o ajuste de las fijaciones de los esquís…

La punta queda protegida con la navaja cerrada y podemos usarlas con la multiherramienta en L o totalmente extendida. En ambos casos no nos clavaremos nada al ejercer presión, con lo cual podemos apretar con fuerza, aunque en el caso de utilizar la punta con la estructura totalmente extendida puede que quede una herramienta demasiado larga.



FUNDA

Como nos tiene acostumbrado Leatherman, se trata una funda bien rematada que implementa un par de bolsillos en la zona más ancha y unos soportes para accesorios en los laterales donde podremos transportar el prolongador de soporte de puntas, por ejemplo. Tiene soporte para cinturón en la zona trasera.

Se trata de una funda funcional y práctica, pero para mi gusto demasiado voluminosa para el modelo analizado ya que es una navaja con un tamaño muy contenido.





CONCLUSIONES

La Skeletool RX de Leatherman presenta un diseño innovador con unos colores llamativos. Su alta funcionalidad, tamaño compacto y peso contenido, junto a su mosquetón, la convierten en un elemento muy recomendable a tener en cuenta en nuestras actividades de montaña. En el caso del BTT, si le añadimos el bit kit, tan solo nos faltaría un troncha cadenas para tener el kit completo.

Lo mejor:

- Diseño innovador.

- Mosquetón para poder llevarla colgada de un arnés o mochila.

- Hoja de apertura con una sola mano con bloqueo de seguridad.

- Compacta y de volumen contenido.

- Materiales de muy alta calidad.

- Ampliación de puntas con el bit kit de Leatherman. Lo mejorable:

- Con manos grandes podemos clavarnos la punta al apretar con los alicates si se agarra inadecuadamente.

- La longitud como destornillador al necesitar la estructura totalmente extendida.