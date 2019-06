Antías Freitas e Iker Ortiz se proclaman ganadores de la primera prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad 2019

La Copa de España de Escalada de Dificultad Juvenil y Absoluta ha arrancado este fin de semana en Barcelona. El escenario escogido para la primera prueba ha sido el CEM d’Escalada Climbat La Foixarda, un centro de referencia para la escalada en la ciudad.

La prueba ha sido coorganizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Climbat, partner oficial de la Federación. Además, la copa cuenta con Adidas Five Ten y Entre-Prises como patrocinadores, y grandes marcas como Tendon, Ocún, Petzl, Climbskin, Singing Rock, Osprey, Edelrid y Goya, además de instituciones como el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Barcelona, que han hecho posible el evento.

Sergio Verdasco, Gerard Rull y Pol Palau han sido los encargados de diseñar y equipar todas las vías de escalada de la primera cita del circuito nacional.

Nueva categoría juvenil y sólida cantera entre los más jóvenes

La escalada de competición es una disciplina deportiva en pleno crecimiento. Cada año son más los jóvenes que se animan a iniciarse en la escalada en rocódromo y que acaban compitiendo. La inclusión de la escalada como deporte olímpico en Tokio 2020 también ha contribuido a esta expansión. Entre-Prises será un actor importante en estas olimpiadas, ya que los competidores escalaran sobre sus muros.

Síntoma de todo ello es el número de participantes juveniles inscritos para la prueba de Barcelona, que ha superado el centenar de participantes. Cabe destacar también la inclusión de una nueva categoría, la sub 14. Hasta ahora los más jóvenes tenían que competir en categoría sub 16, desde los 12 hasta los 15 años, por lo que se producían diferencias substanciales debido a la edad. Con esta nueva categoría, la competición ha sido más igualada y se ha incentivado la participación de escaladores y escaladoras más jóvenes. Una adaptación completa al reglamento de la International Federation of Sport Climbing (IFSC).

En total, los juveniles han competido en cuatro categorías: sub 14, sub 16, sub 18 y sub 20. Todos los participantes se han enfrentado a dos vías en la fase clasificatoria y a una decisiva en la fase final.

Se han equipado hasta ocho vías en la clasificatoria, tres en la placa y cinco más en la parte más desplomada del muro de dificultad de Climbat La Foixarda. Han predominado movimientos sobre presa pequeña, con puntuales pasos sobre volúmenes.

Las finales se han decidido sobre cuatro vías, todas en el desplome, aprovechando la máxima altura del muro y donde las secciones finales han determinado los podios.

Categoría Absoluta

Con el calendario de las pruebas oficiales de bloque cerrado, la cuerda toma el protagonismo a partir del verano. Este año la copa consta de tres pruebas. En Barcelona se disputará también la segunda cita, los días 7 y 8 de septiembre, mientras que el nuevo y flamante rocódromo Climbat X-Madrid, acogerá la prueba decisiva, los días 12 y 13 de octubre.

Las escaladores y escaladoras de la absoluta, igual que los juveniles, se han enfrentado a dos vías al flash en la fase eliminatoria. Esto significa que todos los competidores ven previamente a su participación como otro escalador realiza la vía, y así pueden tener información sobre los diferentes métodos para escalar de la manera más eficiente.

En la fase eliminatoria, en la primera vía femenina las chicas se han enfrentado a una placa de movimientos tensos e inciertos que les ha obligado a mantener la concentración hasta llegar a la cadena. La categoría masculina ha empezado con una vía larga y física, con un final de infarto que ha tumbado a más de un escalador en el último movimiento.

La segunda vía de la eliminatoria ha sido muy similar para las dos categorías absolutas, que han escalado en líneas paralelas por el centro del desplome. Estas dos vías han sido las que han marcado el corte definitivo para el pase a finales, ya que en las dos anteriores se han visto numerosos tops.

Y este año... se ha vivido en Climbat La Foixarda una final inédita, con una mayoría de escaladores juveniles que han plantado cara a los escaladores y escaladoras más veteranos del circuito.

Las escaladoras femeninas se han jugado los cajones del podio frente a una vía de pasos largos y presas planas en la primera sección, mientras que en la segunda parte los arqueos sobre presas pequeñas en el techo han sido la tónica general.

Aida Torres, Helena Alemán y posteriormente Maja Jonjic han marcado sucesivamente el mismo punto alto, hasta que ha entrado Antía Freitas en acción. La joven extremeña ha escalado de forma muy sólida y segura, dando espectáculo, y cayendo a pocos movimientos del top. Mari Alarcón, a pesar de luchar cada uno de los pasos en la sección del techo no ha podido superar el punto alcanzado por Torres, Alemán y Jonjic. Con este resultado, Antía Freitas se ha proclamado ganadora de la prueba, Mari Alarcón ha sido segunda gracias a los dos tops que ha conseguido en la clasificatoria y Maja Jonjic ha sido tercera, cogiendo como referencia también su puntuación de la clasificatoria.

En categoría masculina el estilo de la vía ha sido similar a la de las mujeres, aunque en este caso, desde los primeros metros los agarres pequeños han puesto a prueba los dedos de todos los competidores.

La final de los hombres ha sido cosas de tres. Iker Ortiz, Javi Cano y Àlex Hernández habían pasado empatados a la final y último pegue lo ha decidido todo. Iker Ortiz ha sido el primero en competir de los tres y ha marcado el punto más alto un movimiento por encima de la entrada en el techo antes de caer. Javier Cano ha intentado realizar un movimiento más que Ortiz, aunque ha caído antes de dominar la presa, justo en el mismo sitio que posteriormente ha fallado también Àlex Hernández. Ante este empate, el tiempo invertido en el pegue final ha sido el que ha decidido la victoria a favor de Iker Ortiz (3’02”). Segundo ha sido Javi Cano y tercero Àlex Hernández.