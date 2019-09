Gisela Carrión es cuarta en el KV Terme di Bognanco

Durante la tarde del 5 de septiembre se ha disputado la prueba del KV de los Campeonatos de Europa de Skyrunning. Tras la celebración de la prueba Ultra la semana pasada, esta es la segunda cita del certamen europeo.

Los corredores han tomado la salida desde los baños termales de Boganaco. Lo han hecho de manera individual con una diferencia de 30”. El recorrido, tras superar unos primeros metros sobre terreno urbano, se adentraba en un espeso bosque de abetos prácticamente hasta la meta, situada a 1.765 metros. Un total de 1.100 positivos en 3,4 km en un terreno empinado, pero amable, poco resbaladizo a pesar de la incesante lluvia que ha caído durante toda la prueba.

Gisela Carrión, Silvia Lara, Mireia Pons, Dani Osanz y Antonio Alcalde han llevado a cabo una buen papel.

Gisela Carrión, especialista en kilómetros verticales, no ha defraudado consiguiendo una cuarta posición en la prueba europea. Carrión ha tenido buenas sensaciones: “Estoy muy contenta con el resultado y también con el bonito recorrido de la carrera”. Aunque se queda a poco más de 2 minutos del podio es una posición privilegiada en una carrera plagada de grandes subidoras. La victoria ha caído en manos de la francesa Christel Dewalle (43’16″), seguida de la también francesa Jessica Padin. Victoria Kreuzer ha completado el podio femenino. A pesar de las condiciones meteorológicas Dewalle ha conseguido batir el récord femenino que se establece ahora en 43’16’’ (el anterior estaba en 50’53”).

Dani Osanz sigue acumulando buenos resultados también en el Campeoanto KV absoluto. El que se proclamara campeón de Europa Juvenil de KV en el Gran Sasso, cierra en esta ocasión el Top 5 en el europeo absoluto, midiendo sus fuerzas con algunos de los corredores de Europa de KV de más renombre, tales como el italiano Nadir Maguet, quien se hace con la victoria en la prueba, el suizo Martin Anthamatten, plata de la jornada, o el reconocido Jan Margarit, tercero en el podio.

Osanz – quinto mejor tiempo de la prueba – comentaba en la meta: “ Los primeros 200 metros de desnivel no iba del todo bien, hoy me ha costado un poco salir, pero a poco a poco he ido mejorando hasta encontrar las sensaciones”. El aragonés ha parado el crono en 39’29”, un buen tiempo – también por debajo anterior récord – establecido para esta prueba situado 41’17. Nadir Maguet pulveriza el récord parando el crono en 37’28”. Una muestra más del alto nivel de competición que se ha respirado en esta prueba.

Mireia Pons se estrena con la Selección Española con buen pie. La catalana consigue estar entre las 15 mejores de Europa con muy poca experiencia en pruebas de KV. “Aun no le tengo pillado el truco a los KV a nivel de sensaciones, creo que puedo entrenar más para conocer mejor la sensaciones y exprimirme al máximo. Hoy me he quedado a 3’’ de Lina El Kott, así que estoy muy contenta para ser mi primera experiencia en una prueba de carácter internacional”. Silvia Lara se estrena también con la Selección en una prueba internacional de KV consiguiendo la 16ª posición. La malagueña no ha encontrado del todo las sensaciones, pero vuelve a casa feliz tras la experiencia en el europeo. “Estoy muy contenta, me llevo un montón de aprendizajes y unos buenos compañeros”. Antonio Alcalde no ha vivido su mejor día en carrera. Tras un generoso esfuerzo el madrileño consigue una meritoria 22ª posición.

En el ranking por países España mantiene el liderazgo a falta tan solo de una prueba por disputar.