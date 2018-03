Kilian Jornet y Jacob Hermann ganan la Altitoy 2018

Este fin de semana se ha celebrado la undécima edición de la Altitoy Ternua. A las 7 de la mañana del domingo arrancaba la segunda, y definitiva jornada, en la estación de Luz Ardiden, que ha sido también el escenario de la salida de la categoría A y de la categoría B una hora más tarde. Justo un minuto antes de llegar a las dos horas de carrera, la pareja formada por Kilian Jornet y Jacob Hermann entraban en meta, ganando la prueba y proclamándose ganadores absolutos de la carrera. Sin embargo, se penalizó a la pareja por una infracción en el reglamento, sumándoles un minuto en el tiempo final, aunque no cambiaría la clasificación general de la carrera.

La segunda jornada presentaba un recorrido con 2.205 metros de desnivel cuya subida inicial puso a prueba a los deportistas. En segunda posición llegaban Nadir Maguet y Michele Boscacci, que en la clasificación final se quedaban en tercer lugar. La pareja formada por Xavier Gachet y William Bon Mardion llegaban en tercera posición, aunque conseguían la segunda posición en la general de la carrera. Los catalanes Oriol Cardona y Marc Pinsach Rubirola acababan en cuarta posición.

(© Maurizio Torri)

En categoría femenina, las primeras clasificadas eran Katia Tomatis y Alba de Silvestro (completaban la jornada con un tiempo de 2.26 horas). Tras ellas, entraban en meta Axelle Mollaret y Jennifer Fiechter (2.30 horas) y en tercer lugar Marta García y Mireia Miró (2.32 horas). El podio de la general quedaba igual, ya que la primera jornada entraban en este mismo orden.

Apuntar que el tiempo no fue tan malo como se esperaba y se ha vivido un gran ambiente, tanto en la categoría A, puntuable para Le Grande Course, como en la categoría B, la categoría popular. La élite y los populares han podido compartir recorrido en ambas jornadas. Todos han remarcado la buena organización de la prueba, así como la dificultad técnica de los recorridos, que han tenido un escenario espectacular como son los Pirineos Franceses, que no tienen nada que envidiar a otros escenarios más famosos como los Alpes. La organización, por su parte, también se ha mostrado satisfecha con el resultado de la prueba y ha puesto en valor el gran esfuerzo realizado por parte de los voluntarios de la organización, parte del Club Vasco de Camping y parte del Club Altitoy de Luz Ardiden.